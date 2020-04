Au moins 10 morts après une fusillade de 12 heures en Nouvelle-Écosse, Canada

Après un tir qui a duré environ 12 heures Nouvelle-Écosse, Canada, la police locale a signalé qu’il y avait au moins 10 morts. Parmi eux, un agent de 23 ans. Et ils ont annoncé que l’auteur du massacre avait été arrêté puis décédé.

Les événements se sont produits ce dimanche à Portapique, en Nouvelle-Écosse, à 130 kilomètres de Halifax, la capitale de la province. La Gendarmerie canadienne (GRC) a arrêté le suspect lors de l’attaque d’une station-service. Il a été identifié comme Gabriel Wortman, 51 ans. Ils l’ont appréhendé dans la communauté d’Enfield, au nord-est d’Halifax.

Gabriel Wortman, 51 ans, est le suspect de notre enquête sur les tireurs actifs à #Portapique. Il y a plusieurs victimes. Il est considéré comme armé et dangereux. Si vous le voyez, appelez le 911. N’approchez PAS. Il est décrit comme un homme blanc, chauve, 6’2-6’3 aux yeux verts. pic.twitter.com/Y2nJNULlkn

De même, la GRC a précisé qu’il y avait un policier blessé et une policière, malheureusement, elle a perdu la vie. Il s’agit de l’agent Heidi Stevenson, 23 ans.

Heidi a répondu à l’appel au devoir et a perdu la vie en protégeant ceux qu’elle servait. Deux enfants ont perdu leur maman. Et un mari a perdu sa femme. D’autres ont perdu un ami et un collègue incroyable », a déclaré le commissaire de police Lee Bergerman lors d’une conférence de presse sur la mort de l’agent.