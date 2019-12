Au moins 120 maisons touchées par les flammes

Ce 24 décembre, un incendie de forêt a éclaté dans la ville chilienne de Valparaíso, qui a fait au moins 120 maisons touchées. Les autorités ont également signalé qu'environ 2 873 habitants de la région sont sans électricité. de l'accident était intentionnel

Ce 24 décembre, la veille de Noël, un incendie de forêt s'est déclaré dans la ville chilienne de Valparaíso, qui a laissé au moins 120 maisons touchées et 2 873 habitants de la région sans électricité, ont indiqué les autorités.

Tôt ce matin, l'Office National d'Urgence du Ministère de l'Intérieur (ONEMI) a indiqué que l'incendie qui les inquiète le plus est celui de «Fundo La Plantación 2». Cet incendie à Valparaíso a consommé une superficie d'environ 100 hectares.

Ils ont également signalé qu'il avait causé des dommages à au moins 120 maisons situées à Cerro Rocuant et Cerro San Roque.

De plus, il y a eu des problèmes dans l'installation "LT 110 kv Laguna Verde – Agua Santa cto 1 et 2" qui fournit de l'électricité à 2 873 habitants du secteur.

Les autorités ont informé que les sources de l'incendie ont été présentées à partir de 15 heures le 24 et qu'il y a encore des zones où il n'a pas été entièrement contrôlé.

Pour sa part, le maire de Valparaíso a décrété l'état d'urgence communautaire.

La situation est devenue dangereuse pour la communauté et a nécessité l'évacuation de dizaines de familles.

Le maire de la région n'a pas exclu que l'origine de l'incident soit intentionnelle, a rapporté Tele 13.

Incendies violents à Valparaíso

Ce matin, le service d'incendie de Valparaíso a publié une vidéo sur son compte Twitter qui montre l'ampleur de l'incendie.

«Nous partageons la vidéo suivante de 20 secondes intenses, où vous pouvez voir le scénario compliqué auquel nous avons dû faire face hier. Apparemment, il s'agit de "Camino Real" et c'est le moment où un feu de forêt entre dans l'interface et commence à brûler les maisons ", ont-ils déclaré.

Les autorités ont tenté de contrôler les flammes, tout en s'occupant des personnes touchées. Pour ce faire, ils ont eu deux auberges à proximité.

La première est l'école allemande, qui accueille la population de La Isla del Cerro San Roque, et la seconde est le lycée technique féminin de Valparaíso, qui abrite les habitants des secteurs Ramadita et Rocuant. Là, ils ont des matelas, des couvertures et des articles de toilette.

Le président du Chili se prononce sur les incendies à Valparaíso

Le président du Chili, Sebastián Piñera, a parlé sur son compte Twitter des incendies de Valparaiso.

Le président a indiqué que la municipalité, Conaf, Onemi, les pompiers et les forces armées travaillent «sans repos» pour contrôler la situation.

"Nous regrettons profondément l'incendie qui affecte tant de familles dans les collines de Valparaíso et surtout la veille de Noël", a écrit la Piñera dans un tweet publié hier 24 décembre dans la nuit.