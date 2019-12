Au moins 18 morts et 16 blessés lors d'une mutinerie

Une émeute brutale a fait près de vingt morts en prison au Honduras.

L'émeute de la prison hondurienne serait devenue le pire massacre de cette année dans ce pays.

La mutinerie de la prison à sécurité maximale du Honduras s'est produite après que le gouvernement a cherché à reprendre le contrôle des prisons, qui étaient apparemment détenues par les détenus.

Une émeute dantesque dans une prison du Honduras a fait au moins 18 détenus morts et 16 blessés, selon les autorités.

Les détenus, certains avec des armes à feu, ont exécuté une émeute dans une prison au Honduras vendredi et ont tué au moins 18 personnes et blessé 16 autres, ont rapporté les autorités locales, a rapporté ABC News samedi.

Cependant, des médias locaux comme El Heraldo indiquent que le bilan des émeutes de vendredi soir dans une prison du Honduras s'élève à 20.

La violence, qui s'est produite à Tela, dans le département d'Atlántida, sur la côte caraïbe de ce pays, s'est produite plusieurs jours après que le Honduras a déclaré l'état d'urgence dans son système carcéral.

Cette mesure a suspendu les dirigeants civils dans les prisons et les a remplacés par une commission spéciale dirigée par des militaires et des policiers.

Cependant, le transfert de contrôle à la commission spéciale n'a pas été achevé lorsque des émeutes ont éclaté dans la prison de Tela, a déclaré José Coello, porte-parole du nouveau système de commandement de la prison.

Les forces de sécurité se sont rapidement déployées dans la prison pour rétablir l'ordre et ouvrir une enquête, a déclaré Coello.

Sur les réseaux sociaux, des images montrant des corps éparpillés sur le sol de la prison où l'émeute a été enregistrée au Honduras ont été filtrées.

Le nombre de victimes a fait de cette émeute au Honduras le plus grand massacre à ce jour cette année dans ce pays, a déclaré El Heraldo.

Tela est l'une des 29 prisons qui composent le système pénitentiaire national et qui, depuis mardi de cette semaine, sont entre les mains de la Force nationale de sécurité interinstitutionnelle (Fusina), une agence formée par les forces armées et la police nationale, a expliqué l'agence. Nouvelles AP.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ: Larry Hernandez et Kenia Ontiveros révèlent le sexe de leur bébé et c'est inattendu (VIDEO)

Coello, porte-parole de Fusina, a déclaré à l'Associated Press que, malheureusement, l'institution n'était toujours pas intervenue dans cette prison car le processus de transfert de commandement se déroulait progressivement.

Il y a au moins 18 morts et 16 autres blessés "produit d'une querelle", a déclaré Coello, qui a ajouté qu'ils avaient été avertis de l'émeute vers 17 heures, avant que la police et l'armée ne se déplacent rapidement sur les lieux pour prendre le contrôle, Rétablir l'ordre et connaître les détails. Ils ont effectué une opération et ont trouvé du blanc et des armes à feu.

Les blessés, dont certains gravement, ont été transportés à l'hôpital, a-t-il ajouté.

A ce jour, la commission d'intervention de Fusina n'a repris que les cinq principales prisons du pays, a-t-il expliqué, et 24 sont toujours portées disparues, dont celle de Tela.