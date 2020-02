Au moins 5 morts dans une brasserie (PHOTOS)

Au moins cinq personnes sont décédées mercredi dans une fusillade dans une fabrique de bière à Milwaukee. L’agresseur était un employé de l’endroit, 51 ans, décédé des suites d’une balle auto-infligée. Le président Donald Trump a parlé de la fusillade avant une conférence à la Maison Blanche sur les mesures que son gouvernement met en œuvre pour lutter contre le coronavirus.

Un employé a ouvert le feu mercredi à la brasserie Molson Coors à Milwaukee, tuant cinq de ses collègues avant de se suicider, a annoncé la police.

L’agresseur était un résident de Milwaukee, âgé de 51 ans, décédé des suites d’une balle auto-infligée, a-t-il ajouté.

La police de Milwaukee a déclaré sur son compte Twitter qu’elle enquêtait sur un «incident critique» dans le bloc 4 000 de West State Street, tandis que le département de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF) Il a déclaré que les autorités répondaient “à une scène d’un tireur actif dans le MillerCoors Building”.

Sur son compte Twitter, Molson Coors a noté qu’il y avait une “situation active” de tir sur ses installations de Milwaukee et qu’il travaillait en étroite collaboration avec la police. “Notre priorité absolue est nos employés et nous fournirons des mises à jour en collaboration avec la police autant que possible”, a-t-il déclaré.

Selon le Milwaukee Journal Sentinel, les employés de Molson Coors ont été informés par e-mail qu’il y avait eu une fusillade sur ou près de certains escaliers au deuxième étage du bâtiment de l’usine 4.

«Il y avait cinq personnes qui sont allées travailler aujourd’hui, comme tout le monde, et elles pensaient qu’elles iraient travailler, termineraient leur journée et retourneraient dans leurs familles. Ils ne l’ont pas fait et, tragiquement, ils ne le feront jamais », a déclaré le maire de Milwaukee, Tom Barrett.

Le maire Barrett a souligné en principe qu’il y avait eu un nombre indéterminé de morts dans cette attaque, et le Milwaukee Journal Sentinel local a déclaré qu’il y en avait sept, dont l’attaquant.

Les autorités n’ont pas donné de raison immédiate pour l’attaque ni communiqué de détails sur l’agresseur ni sur la manière dont les tirs ont eu lieu.

Le nom d’une des victimes n’a pas été divulgué. La police a déclaré que dans l’après-midi, ils continuaient à contacter leurs proches. Personne d’autre n’a été blessé.

Les agents ont travaillé pour retirer le personnel des plus de 20 bâtiments du complexe où travaillent plus de 1 000 personnes. Le chef de la police, Alfonso Morales, a déclaré que les autorités pensaient que l’agresseur avait agi seul et que la menace était terminée.

Le président Donald Trump a parlé de la fusillade avant une conférence à la Maison Blanche sur les mesures que son gouvernement met en œuvre pour lutter contre le coronavirus.