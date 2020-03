Au moment où ils suspendent un jeu NBA sur le point de commencer, car un joueur a été testé positif au coronavirus

La Chesapeake Arena était terminée, en attendant le duel entre la salle, Oklahoma City Thunderet Utah Jazz, pour un nouveau jour de NBA. Les cinq joueurs par équipe étaient déjà prêts, les arbitres, les entraîneurs sur les bancs. Soudain, l’un des médecins du propriétaire parle aux juges; tout le monde retourne au vestiaire. La mascotte et les pom-pom girls étirent leurs performances pendant environ 35 minutes, sans information officielle.

L’incertitude éclate lorsque l’annonceur du stade prend la parole et lit une brève déclaration informelle: “Le match de ce soir a été reporté. Tout le monde est en sécurité, prenez votre temps pour quitter le stade et faites-le dans l’ordre. Nous sommes tous en sécurité et pouvons visiter le site d’Oklahoma City Thunder pour voir les matchs à venir “, dit-il, sans donner de raison à la suspension. Au moment de votre discours, on entend des huées, des murmures, des cris de peur. Quoi qu’il en soit, les fans quittent l’arène à un rythme rapide, mais sans dépassements.

“Le match entre Thunder et Jazz mercredi a été reporté”, a simplement indiqué la NBA sur son site dans un premier temps.. La situation, retransmise en direct et en direct, s’est produite dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19), qui aux États-Unis a déjà fait 31 morts et accumule environ 1 000 cas confirmés. Des sources citées par le site américain de la chaîne de télévision ESPN ont rapporté que “Certains joueurs avaient des symptômes de maladie” avant le début du match. Et la cible est le pivot français Rudy Gobert, qui porte la chemise Jazz.

Quelques minutes plus tard, la NBA a publié une déclaration suspendant la saison et a confirmé que “Un joueur de l’Utah Jazz a testé COVID-19 positif” bien que “le joueur affecté n’était pas dans l’arène”. “La NBA utilisera cette étape pour déterminer les prochaines étapes pour avancer en ce qui concerne la pandémie de coronavirus”, conclut le texte. De cette façon, le campus de l’Utah, ainsi que les assistants et l’équipe technique, seront mis en quarantaine pour avertir s’il y en a d’autres affectés par la maladie.

Quelques heures avant l’événement, le premier match de la NBA à huis clos: à l’aube du vendredi, Golden State Warriors et Brooklyn Nets allaient affronter sans public à San Francisco. «En raison des inquiétudes croissantes concernant la propagation du coronavirus et en consultation avec la ville et le comté de San Francisco, le match contre les Nets au Chase Center se jouera sans fans. Les fans avec des billets pour ce match recevront un remboursement pour l’argent payé “, a déclaré la franchise dans laquelle Stephen Curry brille. Ce qui s’est passé en Oklahoma a directement suspendu la saison.