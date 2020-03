Au pays des Beatles: «La Menesunda» de Marta Minujín sera présentée à la Tate Liverpool

Après le lancement réussi à New York, pour The Menesunda de Marta Minujin Il est temps de conquérir le Royaume-Uni. Le Tate Liverpool Museum a annoncé la première exposition individuelle de l’artiste argentin. Le grand événement sera de 28 octobre 2020 au 17 janvier 2021, dans laquelle ce sera la quatrième opportunité d’exposer la grande pièce immersive, depuis sa création en 1965.

Pour cette fois, ils ont annoncé de l’organisation -qui a la collaboration avec l’ambassade d’Argentine au Royaume-Uni- qu’une nouvelle version de cet environnement sera présentée, ce qui, entre le 28 mai et le 11 juin 1965, a choqué les visiteurs du historique Instituto Di Tella. Dans cette présentation, le travail créé avec Rubén Santantonín eu la collaboration de Pablo Suarez, David Lamelas et Leopoldo Maler.

De manière didactique, The Menesunda Il était formé d’une série de 16 espaces – cubiques, octogonaux, triangulaires et circulaires – qui communiquaient à travers des tunnels éclairés au néon et pouvaient être traversés de manière non linéaire. Dans chaque petit environnement en particulier, les visiteurs étaient confrontés à une scène ou à un cadre qui recherchait le visuel, l’auditif et le tactile – les murs étaient recouverts de matériaux de textures différentes – suscitant différentes sensations qui faisaient logiquement appel à la subjectivité .

The Menesunda C’était l’un des premiers «environnements» de l’histoire de l’art mondial. Une expérience radicale et immersive, qui a non seulement anticipé l’importance actuelle des médias et de la culture populaire, mais aussi les pratiques participatives qui sont devenues célèbres dans les années 1990 et la vague d’installations immersives qui encouragent le public à passer du spectateur passif au participant actif.

L’œuvre a été reconstruite pour la première fois au Musée d’Art Moderne de Buenos Aires en 2015 pour un échantillon. Les œuvres d’art de Minujín évoluent souvent au fil du temps et les conservateurs de la Tate, en collaboration avec le Modern Museum et l’artiste, créeront une version restructurée pour leur présentation à Liverpool. L’année dernière, sous le nom Menesunda rechargé, a été exposée au New Museum de New York. The Menesunda La Tate Liverpool sera accompagnée d’une exposition d’archives et de films qui documentent la carrière de Minujín de 1960 à nos jours.

Helen Legg, directrice de la Tate Liverpool, a déclaré: «Marta Minujín a été une pionnière tout au long de sa carrière et son travail réfléchi, expérimental et provocateur mérite d’être vu plus largement au Royaume-Uni. C’est avec une grande fierté que la Tate Liverpool apporte The Menesunda, l’une des œuvres les plus emblématiques de Marta, dans cette ville. Je suis sûr que les visiteurs apprécieront l’ingéniosité et la liberté d’expression que dégage l’installation. “

Minujín a émergé dans les années 1960 comme l’une des voix les plus fortes de l’art latino-américain. Il a développé des «happening», des performances, des installations et des œuvres vidéo qui ont interrogé les définitions de l’art avec une liberté sans précédent. Au début de sa carrière, Minujín a travaillé à Paris, avec des artistes associés au Nouveau Réalisme de Argentine avant de déménager à New York, où il a collaboré avec des institutions telles que le Guggenheim et le MoMA, ainsi qu’avec des organisations d’artistes comme E.A.T. et des artistes comme Allan Kaprow et Andy Warhol

Marta Minujin est une icône de l’art expérimental qui utilise la maîtrise du spectacle pour capturer l’imagination. En 1983, pour coïncider avec la chute de la dictature militaire argentine, il crée Le Parthénon des livres, une structure construite avec des livres qui avaient été interdits et qui a été érigée au milieu d’une rue à Buenos Aires. L’œuvre a été recréée dans la Documenta 14 en 2017 sur un site de gravure de livres nazis à Kassel, en Allemagne.

En 1985, Minujín comprenait Andy Warhol dans une pièce de performance; “Payer la dette extérieure argentine avec du maïs”, alors qu’en 1996 à Londres, utilisant les mêmes principes et une actrice incarnant l’ancienne Premier ministre britannique Margaret Thatcher, elle a créé “Résoudre le conflit international avec l’art et le maïs”.

L’exposition est organisée par Kasia Redzisz, conservatrice principale, et Laura Bruni, conservatrice adjointe, de la Tate Liverpool, et est organisée en collaboration avec le Musée d’art moderne de Buenos Aires et le Marta Minujin Studio.