Au revoir émotionnellement Nancy Pazos à son père: “J’ai pris la décision la plus difficile de ma vie … je vous laisse partir”

La journaliste Nancy Pazos a rendu publique sur ses réseaux sociaux la mort de son père avec un message émotionnel, où Il a passé en revue les meilleurs moments qu’il a vécus avec lui et a révélé quel était le “seul compte exceptionnel” qu’il lui restait.

«Et à la fin tu es parti. Nous n’avons pas pu prendre le dernier Gancia. C’est le seul compte en attente que j’ai avec vous. Partagez un verre de plus. Mais regardez quelle sera la synchronie de l’univers qu’après un long moment, je me suis servi à la maison en pensant à vous, au moment précis où vous partiez », commence-t-il en disant sa lettre d’adieu émotionnelle et complète.

Horacio Pazos (73 ans) était Stage en soins intensifs à l’hôpital d’Argerich pendant 74 jours, combattant une maladie difficile qui l’avait rendu aveugle. «J’ai pris la décision la plus difficile de ma vie en demandant aux médecins de ne plus vous forcer. C’était la dernière leçon que tu m’as donnée. Respectez les temps des autres. Ne soyez pas égoïste. Je vous ai laissé partir parce que vous n’en avez plus donné », a déclaré Nancy.

Avec ses mots chaleureux, il a partagé un selfie où il a l’air radieux et souriant. «Cette photo a exactement un an. Vous étiez déjà devenu aveugle. Mais vous avez toujours ri avec ce rire contagieux avec lequel vous avez combattu la vie », a souligné dans sa publication Instagram, qui a également répondu sur le compte Twitter.

Et il a rappelé qu’au-delà du moment dramatique qu’il traversait et pendant qu’ils mettaient leurs épaules sur les «parties médicales» décourageantes, ils restaient toujours aussi copains: «Au milieu de cette torture qui est la partie quotidienne de la thérapie intensive, nous avons pu nous caresser mutuellement, rire et exercer cet humour noir qui nous caractérise tellement. »

«Tu me laisses les meilleures valeurs de la vie papa. Vous avez atteint la troisième année du primaire mais vous vous êtes reçu à l’université du quartier avec une médaille d’honneur. Vous avez aimé avec intensité. Vous étiez un fin gourmet de la vie. Vous avez apprécié à l’excès. J’ai hérité de toi tout ce qu’il y a de bon chez Soldati. Ce quartier dont vous étiez fier et que vous n’avez jamais voulu quitter », a-t-il déclaré.

Comme Horacio ne voulait pas se réveiller, sa famille dira au revoir au cimetière de Chacarita ce samedi matin: «Nous avons besoin de cet adieu. Je t’aime. Vous étiez tout ce qui est juste. Je m’occupe de vos deux grands amours de la vie. Maman et Ana qui t’ont mis jusqu’au bout avec une intégrité unique. »

Dans la publication, la journaliste a également décrit la relation qu’elle avait avec ses petits-enfants: «Les garçons sont très tristes. Ils ne peuvent pas croire que le gros grand-père soit parti. Ceux qui sont venus chez vous et l’ont vu comme un beau château à cause de l’amour que vous leur avez transmis ».

Et à la fin, comme pour mettre un peu d’humour sur la perte de son être cher, il a plaisanté en disant qu’au ciel, il continuera à profiter de sa vie comme il l’a fait sur terre.

«Je ne crois pas à l’au-delà. Mais je suis sûr que s’il existait, vous seriez déjà dans le bar, le spa ou le casino du paradis. Parce que la vôtre a toujours été un plaisir. Et voyez le verre à moitié plein de vie. Merci pour chaque père de ma vie », a-t-il conclu.