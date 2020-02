Au revoir Spartacus: la légende du film Kirk Douglas décède à 103 ans

La légende Kirk Douglas est décédée ce mercredi à 103 ans, c’était la dernière icône de l’âge d’or d’Hollywood et laisse un héritage qui marquera à jamais l’histoire du cinéma.

De l’esclave Spartacus, l’épée à la main, au peintre dérangé Vincent van Gogh et à la légende du cow-boy Doc Holliday, Douglas (New York, 1916) a travaillé sur plus de 80 films et a été nominé trois fois à l’Oscar.

“Avec une grande tristesse, mes frères et moi avons annoncé que Kirk Douglas nous avait quittés aujourd’hui”, a écrit son fils, également acteur Michael Douglas, sur les réseaux sociaux.

“Pour le monde, c’était une légende, un acteur de l’âge d’or du cinéma qui vivait bien dans son âge d’or, un humanitaire dont l’engagement pour la justice et les causes auxquelles il croyait marquaient un modèle auquel nous devrions tous aspirer. Mais pour moi et mes frères, Joel et Peter n’étaient que papa. “

“La vie de Kirk a été bien vécue et laisse un héritage dans le cinéma qui durera des générations, et une histoire comme un philanthrope de renom qui a travaillé pour aider le public et ramener la paix sur la planète”, a-t-il ajouté.

L’une des dernières fois où il a été vu en public, Michael a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en novembre 2018.

“Je voulais être acteur depuis que j’étais élève de deuxième année. J’ai fait une pièce et ma mère a fait un tablier noir et a joué un cordonnier. Après la performance, [mi padre] Il m’a donné mon premier Oscar: un cornet de crème glacée “, a tweeté l’Académie des arts et des sciences du cinéma, le citant.

“Au revoir à une légende hollywoodienne.”

Fils d’immigrants russes analphabètes, Issur Danielovitch est le nom qu’il a reçu à la naissance dans un quartier pauvre de New York, où il a étudié le théâtre à l’Académie des arts dramatiques.

“Champion” de 1949 lui a valu sa première nomination aux Oscars du meilleur acteur, un prix qu’il n’a jamais remporté et qui est revenu à la famille grâce à son fils avec son rôle dans “Wall Street” (1987).

Il a ensuite reçu un Oscar d’honneur en 1996.

Parmi ses personnages les plus célèbres figurent ceux du biopic de Van Gogh en 1956 “Lust for Life”, “Duel of the Titans” (1957), “Spartacus” (1960) et “Seven days in May” (1964).

“Il a laissé une marque indélébile sur le cinéma”, a déclaré la présidente du syndicat des acteurs (SAG), Gabrielle Carteris, à propos “d’une des dernières légendes de l’âge d’or d’Hollywood”.

“C’était une voix puissante qui a aidé à mettre fin à la liste noire” à Hollywood, a-t-il ajouté en référence à la pratique de refuser l’emploi aux professionnels du divertissement entre les années 40 et 60, soupçonnés de sympathie ou de liens communistes.

Douglas a retiré le scénariste interdit Dalton Trumbo de l’ombre, plaçant son crédit dans “Spartacus”.

“Kirk a conservé son charisme de star de cinéma jusqu’à la fin de sa merveilleuse vie”, a écrit le réalisateur Steven Spielberg. “Vos notes manuscrites, vos lettres et vos conseils parentaux me manqueront, ainsi que votre sagesse et votre courage.”

Douglas a été contraint de prendre sa retraite à cause des problèmes d’élocution causés par un accident vasculaire cérébral en 1996.

Et en dehors des plateaux de tournage, il a rendu sa veuve, Anne Buydens (100), de plus en plus philanthropique, exprimant son intention de donner la majeure partie de sa fortune à des œuvres caritatives à leur mort.

Le couple a reconstruit 400 cours d’école à Los Angeles et était responsable de la construction de “Harry’s Haven”, l’unité d’Alzheimer du nom du père de Kirk au Home of the Film and Television Fund à Woodland Hills, en Californie.

– “Merveilleux mariage” –

Son premier mariage avec Diana Douglas a quitté Michael et Joel avant leur divorce en 1951.

Trois ans plus tard, il épousa les Belges américains Buydens, qui ont écrit un jour que Douglas était “un volcan qui peut éclater à tout moment”.

Le couple a eu deux enfants: Eric et Peter.

“Je pense que notre merveilleux mariage et nos discussions nocturnes à l’heure d’or m’ont aidé à tout survivre”, a-t-il déclaré dans un essai pour le magazine Closer Weekly à l’âge de 100 ans.

La famille Douglas a connu une bonne dose de tragédie et de catastrophe au fil des ans.

Eric, également acteur, est décédé d’une combinaison d’alcool et de médicaments à l’âge de 46 ans en 2004, après avoir passé des années à lutter contre sa dépendance.

Il y a également eu l’accident d’hélicoptère que Kirk Douglas a subi en 1991, lorsque l’appareil dans lequel il voyageait s’est écrasé dans un avion en Californie. L’incident a fait deux morts et a permis à l’acteur de retrouver sa foi juive.