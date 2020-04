Aucun État n’a rencontré une baisse de 14 jours des cas de réouverture

Alors qu’une poignée d’États commencent à assouplir les restrictions de séjour à domicile, aucun État qui a choisi de rouvrir n’est proche des 14 jours consécutifs de refus des cas recommandés par le gouvernement fédéral.

Même si les États-Unis ont franchi la sombre étape de plus d’un million de cas mardi – un tiers du total mondial – la Géorgie, le Minnesota et d’autres États font pression pour rouvrir les entreprises, même si les nouveaux taux d’infection continuent d’augmenter.

Certains États, comme le Colorado et le Kentucky, ont signalé moins de nouveaux cas au cours de la dernière semaine. Mais aucun État n’a connu de déclin pendant 14 jours.

Les directives de 14 jours, que le président Donald Trump a annoncées le 16 avril, “ont du sens”, a déclaré mardi le gouverneur de New York Andrew Cuomo lors d’un point de presse, tout en reconnaissant le dilemme économique.

“Nous voulons rouvrir, mais nous voulons le faire sans infecter plus de personnes ou submerger le système hospitalier”, a déclaré Cuomo.

Le nombre de cas signalés par les États chaque jour ne reflète pas nécessairement les patients diagnostiqués au cours des dernières 24 heures. Il y a souvent un retard dans les résultats des tests et certaines infections ne sont pas identifiées immédiatement.

Pourtant, le nombre de cas quotidiens continue d’augmenter dans de nombreux États. Et les gouverneurs ont du mal à trouver un équilibre entre ce qui est le mieux pour l’économie et ce qui est le mieux pour la santé publique.

“C’est une conversation délicate”, a déclaré Cameron Wolfe, professeur agrégé de médecine à la Duke University School of Medicine. “Nous essayons littéralement de trouver des moyens de coexister avec COVID qui ne nous ramènent pas à une poussée secondaire dans les cas.”

Selon les experts, le moyen le plus important d’assurer une réouverture réussie est de disposer d’une grande quantité de tests précis pour diagnostiquer les cas de COVID-19.

“On ne peut pas surestimer l’importance des tests de diagnostic”, a déclaré le Dr George Anesi, directeur de l’équipe de soins intensifs médicaux Bioresponse à l’hôpital de l’Université de Pennsylvanie.

Idéalement, cela signifie tester tout le monde, y compris les personnes qui ne présentent jamais de symptômes. Identifier correctement les épandeurs asymptomatiques – ainsi que les personnes infectées qui sont contagieuses avant de commencer à montrer des symptômes – réduirait le risque que les gens transmettent sans le savoir le virus à d’autres personnes vulnérables.

Si la nation rouvre “d’une manière qui n’est pas basée sur des tests continus et sur la compréhension de la façon dont la maladie continue de circuler dans notre population”, a déclaré Anesi, “nous pourrions nous retrouver avec une nouvelle poussée et un autre arrêt”.

Une fois que les médecins sont en mesure d’identifier ceux qui ont été infectés, ils doivent disposer d’un système pour savoir qui ces patients peuvent avoir infectés. C’est une méthode éprouvée pour contenir les maladies infectieuses appelées traçage des contacts.

Cela nécessite une dotation en personnel de santé publique pour contacter chaque patient et poser des questions détaillées sur les personnes avec lesquelles il a été en contact physique étroit au cours des derniers jours ou semaines.

“C’est un gros effort”, a déclaré Wolfe. “Vous devez avoir un chemin très clair par lequel vous pouvez exécuter le suivi des contacts. Actuellement, je ne pense pas que beaucoup d’États, malheureusement, aient vraiment réfléchi à cela.”

Pendant ce temps, il est de plus en plus évident que d’autres méthodes potentielles pour contenir le virus, telles que la thérapeutique ou un vaccin, restent indisponibles ou non prouvées. Et les experts déconseillent de s’appuyer sur des tests d’anticorps pour prouver son immunité au virus. Un test d’anticorps positif montre seulement qu’une personne a été infectée; il est trop tôt pour savoir si cela signifie qu’une personne ne peut pas être infectée une deuxième fois.

“Les gens parlent de tests d’anticorps qui leur donneront un ticket d’or, mais ce n’est pas le cas. Les gens peuvent parler de vaccins. Ce n’est pas ici”, a déclaré Wolfe à NBC News.

“La réalité est que nous devons trouver des façons de faire des affaires qui sont un peu différentes”, a-t-il déclaré. “Il doit y avoir un vrai regard introspectif sur la façon dont nous rouvrons, car ce n’est pas fini. Ce n’est pas fini pour le reste de 2020, pour être tout à fait franc.”

