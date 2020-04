Aucune facture surprise pour les patients atteints de coronavirus

Il n’y aura pas de facture médicale «surprise» pour les patients COVID-19 dans les hôpitaux qui reçoivent le plan de relance du gouvernement. Ce type de frais survient généralement lorsqu’un patient sous assurance médicale est traité dans un service d’urgence en dehors du réseau de centres inclus dans son plan. L’interdiction des factures surprise protégera les patients couverts par des programmes gouvernementaux, des plans d’affaires ou des contrats d’assurance individuels.

Les hôpitaux américains recevant des fonds du plan de relance de 2 000 milliards de dollars approuvé par le gouvernement devront accepter de ne pas envoyer de factures médicales “surprises” aux patients traités pour COVID-19, la maladie causée par le coronavirus, a noté la Maison Blanche. Jeudi.

Ces types de factures surviennent généralement lorsqu’un patient sous assurance médicale est traité dans un service d’urgence en dehors du réseau de centres inclus dans son plan, ou lorsqu’un médecin en dehors de ce réseau assiste dans une procédure hospitalière.

Pence dit que les assureurs-maladie ont accepté les conditions suivantes pour tester et traiter le coronavirus:

Renoncer aux copays Étendre la couverture pour tous les plans Couvrir la télémédecine Il n’y aura pas de factures surprises

Son montant peut aller de centaines à des milliers d’euros. Avant l’épidémie de coronavirus, les législateurs du Congrès avaient promis de mettre un terme à cette pratique, mais les perspectives d’avancement de la loi semblent désormais incertaines.

“L’administration Trump s’est engagée à ce qu’aucun Américain ne soit surpris par le coût des traitements dont il a besoin pour COVID-19”, a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere, dans un communiqué.

Le plan de relance comprend 100 milliards de dollars pour les soins médicaux, afin d’atténuer les problèmes financiers causés par l’annulation massive des procédures électives en vue de recevoir des patients atteints de coronavirus. Les premiers 30 milliards de dollars, destinés aux hôpitaux, devraient être débloqués prochainement.

L’interdiction des factures surprise protégera les patients couverts par des programmes gouvernementaux, des plans d’affaires ou des contrats d’assurance individuels.

Les hôpitaux qui acceptent l’aide fédérale devront certifier qu’ils n’essaieront pas de collecter plus d’argent que le patient ne devrait s’ils avaient été traités dans un hôpital de leur réseau.

Un groupe représentant l’assurance maladie proposée par les entreprises a applaudi la mesure de la Maison Blanche.

“À une époque où rien n’est certain, les patients peuvent être rassurés de savoir qu’ils ne recevront pas de factures scandaleuses et inévitables dans les semaines et les mois qui suivent leur survie”, a déclaré Annette Guarisco Fildes, directrice du comité de l’industrie ERISA, à une déclaration. ERISA est le nom d’une loi fédérale qui définit les termes et conditions des plans de santé des entreprises dans différents États.

Les États-Unis comptent déjà plus de 460 000 cas confirmés de coronavirus, avec plus de 16 000 décès.

