Aucune preuve que l’immunité se développe après COVID-19: OMS

Notimex

Le directeur des urgences Mike Ryan et l’expert Maria Van Kherkove de l’Organisation mondiale de la santé (QUI) a déclaré que, jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve scientifique que ceux qui ont souffert COVID-19 et ils ont développé des anticorps avoir immunité avant la maladie.

Et c’est que, après que plusieurs pays ont envisagé de délivrer une “carte d’immunité” pour leurs citoyens, l’agence de santé a déclaré que rien ne garantit que ceux qui sont déjà tombés malades avec COVID-19 ne peuvent pas être réinfectés.

On s’attend à ce que l’immunité collective soit atteinte et que la plupart des gens dans la société aient déjà développé des anticorps. Et la preuve générale indique le contraire. Ensuite, un test d’immunité ne résoudrait pas le problème que les gouvernements tentent de résoudre », ont déclaré les experts de COVID-19.