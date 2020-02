Audi augmente la puissance des nouvelles Audi RS Q3 et RS Q3 Sportback de 17% | Moteur

Les nouvelles versions RS, les plus sportives, des SUV Q3 et Q3 Sportback ont ​​17% plus de puissance que les précédentes, ce qui intensifie le plaisir de conduire sans pénaliser leur utilisation au quotidien.

Les nouvelles RS Q3 et RS Q3 Sportback montent un moteur essence 2.5 TFSI à cinq cylindres et 400 ch, avec un couple maximal de 480 Nm disponible entre 1950 et 5850 tr / min.

Les deux accélèrent de 0 à 100 km / h en 4,5 secondes et leur vitesse maximale est limitée à 250 km / h, qui peut éventuellement être augmentée à 280 km / h.

Ces VUS haute performance sont équipés d’une transmission automatique S tronic à sept vitesses, d’une transmission intégrale permanente quattro et de phares à LED (ils peuvent être remplacés par la matrice LED avec clignotants dynamiques et garniture assombrie RS).

Avec la suspension sport RS, les deux VUS sont 10 millimètres plus bas que les versions dont ils sont dérivés, ce qui améliore la grande calandre avant à cadre unique au fini noir brillant avec une structure en nid d’abeille en trois dimensions, ainsi que le pare-chocs frappant avec de grandes entrées d’air latéral.

Le RS Q3 Sportback en raison de sa ligne de coupé est 45 millimètres plus bas que le RS Q3, ce qui le rend plus musclé que ce dernier.

Pour la première fois, le RS Q3 comprend un système d’échappement RS avec deux grandes sorties ovales des deux côtés, qui sont intégrées dans un pare-chocs spécifique avec diffuseur et lames horizontales.

En option, pour augmenter la dynamique de la voiture, Audi offre le contrôle dynamique du châssis qui empêche le basculement de la carrosserie incurvée.

À l’intérieur, les RS Q3 et RS Q3 Sportback se distinguent des autres modèles par le volant sport RS (avec un bouton pour contrôler les modes RS sur le sélecteur Audi drive select), les sièges sport, le combiné d’instruments numériques ou le paquets avec des détails bleus ou rouges pour personnaliser le véhicule.

En termes de sécurité, ils quittent l’usine avec des préposés au stationnement plus, l’avis de départ de voie involontaire, l’Audi pre sense front et l’Audi pre sense basic, auxquels la croisière adaptative, des caméras à 360 degrés ou L’alerte de circulation arrière.

Les nouveaux modèles sont déjà en vente, avec un prix à partir de 72 750 euros dans le cas de la RS Q3 et à partir de 74 850 euros si nous optons pour la RS Q3 Sportback.