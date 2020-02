Audi dernier l’A3 dans un volcan à Las Azores avant sa première à Genève | Moteur

L’A3 sera l’une des grandes innovations d’Audi au Salon international de l’automobile de Genève, qui se déroule du 5 au 15 mars, c’est pourquoi la marque a choisi la zone volcanique de l’archipel de l’île de Sao Miguel, à Las Açores, pour tester leurs derniers détails.

Pour le constructeur allemand, cet archipel est l’endroit idéal pour tester la transmission intégrale quattro de la quatrième génération de l’Audi A3 Sportback.

Ce qu’Audi veut vérifier, c’est si l’A3 a un dynamisme de conduite élevé sur des itinéraires difficiles comme celui de l’île susmentionnée, où se déroule le Rallye des Açores.

La réponse de traction quattro peut être modifiée sur trois niveaux: avec le contrôle de stabilité ESC connecté (donc tout est sous contrôle), déconnecté (pour la conduite sans aides électroniques et plus “pure”) et en mode Sport (le conducteur il peut provoquer des glissements de terrain contrôlés, par exemple dans la neige).

Dans ce qui sera la première apparition de la nouvelle génération, la quatrième, de l’Audi A3 Sportback, les ingénieurs vérifieront également dans l’archipel portugais le comportement du contrôle sélectif du couple (une fonction de l’ESC pour pouvoir prendre les courbes à plus grande vitesse avec tous sous contrôle), la direction progressive et la suspension adaptative (modifiables via l’Audi Drive Select avec trois modes de conduite: confort, auto et dynamique).