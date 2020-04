Augmentation massive des ventes aux États-Unis

Le coronavirus entraîne une augmentation massive des ventes d’alcool aux États-Unis Les États-Unis constatent une augmentation massive des ventes d’alcool «sans précédent depuis l’interdiction» car les gens se tournent vers la boisson pour faire face à la mise en quarantaine. Les ventes d’alcool ont augmenté de 22% au cours de la dernière semaine de mars par rapport à la même semaine en 2019.

Les États-Unis ont vu une augmentation massive des ventes d’alcool alors que les gens se tournent vers la boisson pour faire face au blocus de quarantaine COVID-19, selon Daily Mail.

Les ventes d’alcool ont augmenté de 22% au cours de la dernière semaine de mars, une augmentation pas aussi importante qu’au cours des deux semaines précédentes, lorsque les ventes de boissons alcoolisées en ligne ont augmenté de 291%, mais c’est une augmentation beaucoup plus importante. que prévu.

Les experts ont averti que parmi les effets graves de la quarantaine sur la santé des gens, beaucoup se tournent vers l’alcool à mesure qu’ils deviennent déprimés par leur qualité de vie diminuée.

La bière, le malt aromatisé et le cidre se sont vendus 17% de plus que la même semaine en mars 2019. Mais, plus surprenant, les ventes d’alcool en ligne pour mars ont augmenté de 291% par rapport à l’année précédente. .

Cory Rellas, PDG de l’application de livraison d’alcool Drizly, a déclaré à Yahoo Finance: «Ce que nous avons vu est juste un changement massif de boire dans les bars et restaurants à le faire à la maison. Il s’agit d’une chaîne d’approvisionnement qui n’a pas beaucoup changé depuis plus de 90 ans depuis l’abrogation de l’interdiction. »

Drizly dit qu’il a vu les ventes exploser au cours de la dernière semaine de mars, en hausse de 537% au-dessus des attentes de l’entreprise, qu’il calcule sur la base des ventes des 8 semaines précédentes.

De plus, 42% de ces commandes proviennent de nouveaux comptes. En fait, la société affirme que les nouveaux acheteurs sur la plate-forme ont augmenté de 900%.

Ce phénomène se produit lorsque 42 États ont introduit des ordonnances de séjour à domicile, ce qui signifie que le seul endroit où boire pour des millions de personnes est … leur domicile.

Ainsi, Drizly, qui est disponible sur Android, iOS et le Web, travaille avec plus de 2200 détaillants aux États-Unis pour livrer de la bière, du vin et d’autres types d’alcool aux consommateurs par le biais de livraisons en personne. La société affirme qu’elle travaille avec ses partenaires de vente au détail pour trouver de nouvelles façons de fournir la livraison sans contact au milieu de la pandémie de coronavirus.

Non seulement Drizly rapporte une augmentation massive des ventes d’alcool au milieu du coronavirus.

Selon Nielsen, les ventes de boissons alcoolisées aux États-Unis USA Ils ont augmenté de 22% au cours de la dernière semaine de mars. Danny Brager, vice-président directeur des boissons alcoolisées chez Nielsen, a déclaré à Forbes: «Ce n’est pas inattendu, étant donné les niveaux impressionnants d’achat des consommateurs que nous avons vus au cours des deux semaines précédentes, alors que les ventes ont augmenté de manière significative par rapport à il y a un an. au cours de la semaine se terminant le 28 mars 2020, ils ont également chuté de manière significative par rapport aux niveaux de la semaine dernière. »