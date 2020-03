Aujourd’hui est la Journée internationale du bonheur

Ce 20 mars commémore la Journée internationale du bonheur, créé au sein de l’agence des Nations unies (Un) depuis 2013.

La Un souligne que l’initiative visant à reconnaître félicité était du gouvernement de Bhoutan, une nation qui depuis le début des années 1970 reconnaît la valeur de ce critère par rapport à celle du revenu national. De plus, la priorité y est donnée Bonheur national brut sur le Produit intérieur brut.

Cette journée consiste à réfléchir sur la pertinence du bonheur et du bien-être en tant qu’aspirations universelles des êtres humains et l’importance de leur inclusion dans les politiques gouvernementales.

Sur sa page officielle, le Un souligne également la nécessité d’appliquer une approche plus inclusive, équitable et équilibrée de la croissance économique; qui promeut le développement durable, l’éradication de la pauvreté, le bonheur et le bien-être de tous les peuples.

De son côté, le photographe Joan Soldevila Adam Il a rapporté ce qui suit: “Il s’avère que le roi du Bhoutan il y a plus de 40 ans, et alors qu’il n’avait que 16 ans, a décidé que la philosophie de son gouvernement devrait être basée sur le bonheur de ses sujets.”

Joan Soldevila Adam a précisé que le Bonheur national brut se calculé en mesurant neuf points: bien-être psychologique, utilisation du temps, vitalité de la communauté, culture, santé, éducation, diversité environnementale, niveau de vie et gouvernement.

Avec des informations de l’ONU et de La Vanguardia

