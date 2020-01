Aujourd’hui, le gouvernement sera testé à nouveau sur le marché financier avec l’offre d’un échange de dette de 146 000 millions de dollars

Le gouvernement national revient pour tester aujourd’hui sur le marché financier avec l’offre de un échange de dette de 146 000 millions de dollars. Il fera l’objet d’un appel d’offres «d’adhésion» de Lecaps afin d’améliorer le profil de maturité de la dette. Les précédents placements de dette en pesos lancés par l’administration actuelle ont été bien accueillis sur le marché.

Vendredi dernier, du ministère des Finances, ils ont souligné qu’ils seront aujourd’hui proposés sur le marché des bons du Trésor capitalisables (Lecaps) qui ont échéances entre février et avril, pour deux titres similaires qui expireront les 18 septembre et 22 décembre prochains.

L’échange “Il améliorera le profil de maturité de la dette publique libellée en pesos”, mis en évidence dans le dialogue avec Infobae du portefeuille que Martín Guzmán conduit.

Tous les titres, à la fois ceux qui entrent dans l’échange, et ceux qui seront accordés dans leur remplacement, Ils sont en pesos et en vertu de la législation locale.

Les titres qui entrent en bourse sont les bons du Trésor capitalisables en pesos, avec une échéance au 30 août pour 45 155 milliards de dollars, une autre au 28 février pour 23 750 millions de dollars, un tiers qui expire le 13 septembre de 59 300 millions de dollars, le quatrième qui se termine le 11 octobre pour 45 500 millions de dollars et le dernier qui expire le 15 septembre Novembre pour 40,5 milliards de dollars.

L’opération permettra aux détenteurs d’instruments éligibles d’échanger les titres aux conditions du marché en recevant nouveaux titres à taux variable, plus une marge différentielle à plus long terme.

Le ministère de l’économie a souligné que l’échange sera pour l’adhésion et que la réception des offres commencera le Lundi à 11 et se terminera à 15 de ce même jour.

En plus de renouveler des titres pour d’autres à plus long terme, l’opération empêche également d’injecter plus de poids sur le marché, au cas où ces échéances seraient payées, tandis que le gouvernement poursuit les négociations pour renégocier la dette avec le Fonds monétaire international et les créanciers privés tant internes qu’externes.

En échange de ces titres, deux nouveaux bons du Trésor seront délivrés, le premier avec Taux Badlar privé plus 400 points de base dû le 18 septembre et le second qui sera Badlar privé mais avec 550 points supplémentaires et une date d’échéance au 22 décembre.

Le taux nominal annuel impliqué dans le premier est de 41,10% et le retour interne du 43,89 pour cent. Dans le second, le TNA implicite est de 42,60% et un retour interne de 43,29 pour cent.

Nouveau test sur le marché

Les derniers placements de dette effectués par le gouvernement sur le marché financier Bon accueil parmi les investisseurs. Cela s’est reflété au moins par le placement des bons du Trésor effectués au cours de la première moitié de janvier.

Au troisième et dernier placement de lettres Depuis qu’il a pris le gouvernement d’Alberto Fernandez, 17 000 millions de dollars ont été placés à 50 et 140 jours.

Dans cette opportunité pour les Letes à 50 jours, le portefeuille qui mène Martin Guzman a reçu des offres de 24 926 millions de dollars, dont accepté 10 000 millions de dollars un seuil de 100 points de base, ce qui représente un taux nominal annuel de 40,59% et un taux de rendement interne de 48,44%.

Quant au Letes expirant 140 jours, le total offert s’élevait à 21 698 millions de dollars, dont 7 milliards de dollars ont été pris. La marge de coupe était de 175 points de base, ce qui représentait un TNA de 41,30% et un TRE de 46,73%.

Avec les appels d’offres en pesos que le gouvernement mène, la courbe d’endettement en pesos qui avait cessé d’être tracée depuis la fin de la gestion de Mauricio Macri se poursuit.

Sur le marché, les investisseurs suivront de près les résultats de l’appel d’offres d’aujourd’hui et se concentreront sur la question de savoir si le gouvernement parvient à une bonne adhésion pour repousser les délais.