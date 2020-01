Aujourd’hui, pluie persistante en Galice et élévation thermique dans presque tout le pays | La politique

L’Agence météorologique d’État (Aemet) prévoit pour aujourd’hui, mardi, des précipitations persistantes dans le sud de la communauté galicienne et une augmentation des températures diurnes dans tout le pays, sauf dans la région cantabrique.

Le ciel sera nuageux ou couvert de pluies légères dans l’est de la Cantabrique et dans les Pyrénées, où il s’améliorera clairement dès le matin. Du côté atlantique et dans le reste de la Cantabrique, il sera nuageux ou couvert de faibles averses en général, peu probable sur le plateau sud et dans le nord de l’Andalousie.