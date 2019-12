Australie: le gouvernement défend le plan climatique malgré les incendies

Ces derniers mois, plus de 3 millions d'hectares (7,4 millions d'acres) ont brûlé à travers le pays. Neuf personnes sont mortes et plus de 900 maisons ont été détruites. En Nouvelle-Galles du Sud, près de 800 maisons ont brûlé, et la semaine dernière, l'État a été paralysé par un état d'urgence de sept jours en raison de conditions catastrophiques.