Autopsie Colosio, diffusion vidéo du corps de l’ancien candidat à la présidentielle

Ils filtrent la vidéo d’autopsie de Luis Donaldo Colosio Les images montrent le processus médico-légal auquel il a été soumis Ce matériel a été protégé pendant près de 25 ans

Une vidéo qui a été protégée pendant près de 25 ans en tant que secret d’État a provoqué une grande indignation dans la société mexicaine, car elle montre comment l’autopsie de l’un des politiciens les plus aimés a été montrée et qu’il a été tué alors qu’il était candidat à la présidence de la Pays: Luis Donaldo Colosio. Ceci selon les informations fournies par Grupo Formula.

Ce matériel d’autopsie a commencé à circuler le mois dernier sur les réseaux sociaux, mais l’impact qui continue de susciter la controverse parmi les internautes est tel, car il existe des images claires du processus auquel a été soumis le corps du politicien Luis Donaldo Colosio, après son attaque à Tijuana.

La vidéo de l’autopsie de Luis Donaldo Colosio a une durée d’un peu plus de 7 minutes et a été reproduite par le journal El Sol de México à la demande du gouvernement, elle montre les étapes que le médecin légiste qui a pris en charge déterminer les causes de sa mort, après qu’un homme lui a tiré dessus à bout portant.

VOIR LA VIDEO ICI

Le matériel est disponible sur plusieurs sites Web tels que le Formula Group et il montre comment les médecins légistes examinent le cerveau de Luis Donaldo Colosio ainsi que le reste du corps et déterminent les entrées et les sorties des ogives qui l’ont abattu.

Les images de la vidéo d’autopsie du politicien mexicain Luis Donaldo Colosio restent sur les réseaux sociaux et ne cessent de surprendre. Comme on le sait, l’auteur matériel du sonorense assassiné était Mario Aburto, qui purge actuellement une condamnation pour le meurtre brutal.

Selon ce qui est établi dans les informations du portail Grupo Formula, la vidéo a été enregistrée au format VHS et pourrait être récupérée en raison de la demande faite par le journal El Sol de México à l’Institut national d’accès à l’information, de connaître le détails de l’autopsie de Luis Donaldo Colosio.

Dans la vidéo de Luis Donaldo Colosio, vous pouvez voir son corps tandis que des experts dans le domaine déterminent les causes de sa mort et vérifient son abdomen et son crâne.

En outre, ils regardent les vêtements portés par l’ancien candidat à la présidence de la République mexicaine, ainsi que la couleur de celui-ci et la taille qu’il a utilisée.

Les médecins légistes qui ont pratiqué l’autopsie sur le corps de Luis Donaldo Colosio, mesurent les blessures de la balle et établissent également dans quelles parties les trous d’entrée et de sortie sont visibles.

La vidéo de l’autopsie de Luis Donaldo Colosio a été dévoilée il y a quelques semaines mais continue de donner de quoi parler, d’autant plus qu’il avait presque 25 ans réservé comme secret d’État.

Luis Donaldo Colosio a été tué à Lomas Taurinas, Tijuana, le 23 mars 1994.

Le Soleil du Mexique diffuse une vidéo de l’autopsie de Colosio, qui pendant près de 25 ans a été un secret d’État https://t.co/6FvBaO7BHf pic.twitter.com/Wt8aplvY4e

– Cependant MX (@SinEmbargoMX) 6 février 2019