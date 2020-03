Autoriser le test pour détecter le coronavirus en 45 minutes

La Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a autorisé l’utilisation d’urgence d’un test pour diagnostiquer en 45 minutes environ coronavirus (Covid-19), qui devrait être commercialisé dans les prochains jours.

Le test “sera en mesure de fournir aux Américains des résultats en quelques heures plutôt qu’en quelques jours”, a déclaré le secrétaire américain à la Santé Alex Azar, cité dans un communiqué de la FDA, prévoyant que Cepheid, la société qui a développé l’examen, “prévoit de le mettre en œuvre avant le 30 mars.”

Le test permet un diagnostic sur le lieu des soins, ce qui réduit considérablement le temps d’attente pour les résultats qui, selon Cepheid, peut être «d’environ 45 minutes».

“Les tests au point de service signifient que les résultats sont fournis aux patients dans des établissements de soins tels que les hôpitaux, les centres de soins d’urgence et les salles d’urgence, plutôt que d’envoyer des échantillons à un laboratoire”, a déclaré le commissaire du FDA, Stephen Hahn.

Le directeur médical et technologique de CepheidDavid Persing a souligné l’importance d’un “test de diagnostic à la demande pour la prise en charge en temps réel des patients en cours d’évaluation pour l’admission dans les centres de santé”, selon un communiqué publié par la société.

Persing a souligné qu’un “test précis” peut aider à “soulager la pression que l’apparition de l’épidémie de Covid-19 il a exercé sur les centres de santé qui doivent allouer de manière appropriée leurs ressources d’isolement respiratoire. “

Le test, comme d’autres pour la détection des virus respiratoires, nécessite le prélèvement d’un échantillon avec un écouvillon nasopharyngé.

Selon les calculs de l’Université Johns Hopkins, les États-Unis enregistrent 26 747 cas confirmés de coronavirus, avec 340 décès, 94 d’entre eux dans l’État de Washington et 76 à New York, ce qui le place au quatrième rang mondial des statistiques sur les infections, derrière la Chine, l’Italie et l’Espagne.

Avec des informations de l’EFE