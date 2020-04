Aux adultes en colère de ma ville

S’il vous plaît.

Je sais que c’est difficile en ce moment. Je sais que c’est déroutant. Je sais que je suis confus.

Mais ils sont aussi confus.

Les écoles que nous avons passées toute une vie à dire sont si importantes – les slogans de maintien à l’école sont importants – les ont renvoyés chez eux. Les clubs qu’ils ont rejoints pour entrer au collège ou pour trouver leur place ou pour combler le vide ou pour se sentir en sécurité ou pour se sentir vu ou pour être mis au défi ou pour se sentir soutenus ont cessé. Les compétitions pour lesquelles ils se sont entraînés, les performances auxquelles ils ont travaillé et les rôles qu’ils ont gagnés se sont évaporés. La nourriture dont ils pouvaient dépendre, les amis auxquels ils pouvaient se confier et la vie privée qu’ils menaient ont disparu. Pas d’adieu. Quitté à l’instant.

C’est confu. Je sais que je suis confus.

Les poteaux de but ont bougé. Les métriques ont changé.

Et je ne peux pas m’empêcher de penser au senior de l’université que je connaissais dont la cheville était cassée au milieu d’un match de Taekwondo et a refusé d’arrêter de se battre. Elle ne pouvait pas y mettre son poids. L’entraîneur lui a demandé si elle voulait arrêter, mais elle savait que ce serait son dernier match. Après une vie de pratique. Mais que faites-vous lorsque vous ne pouvez pas mettre votre poids sur votre pied et devez finir de vous battre. Vous l’utilisez pour donner un coup de pied. Et tu grimaces. Et vous terminez ce qui était censé être votre glorieuse carrière sportive en sautant et en serrant les dents chaque fois que vous marquez un point avec votre pied maintenant cassé. La saison allait continuer, mais pas pour elle. Elle a donc continué à se battre dans le seul combat qu’elle avait encore.

Elle a appris en un instant que ses derniers moments en tant qu’athlète universitaire étaient arrivés. Elle les a donc gardés.

Et oui, il y a plus de jeunes qui se promènent dans le quartier que nous n’en avons l’habitude. Et certains d’entre eux se rapprochent des six pieds que nous voulons. Et quelqu’un a abattu l’un des murs du kiosque du parc. Et quelqu’un a détruit les belles tulipes à l’entrée. Et certains ne sortent pas de la rue lorsque les voitures approchent aussi vite qu’avant. Et beaucoup d’entre eux semblent en colère ou tristes ou colériques. C’est confu. Je sais que je suis confus.

Parce que le gamin de 12 ans qui est chargé de s’occuper de ses jeunes frères et sœurs le matin pendant que ses parents travaillent se fait également dire qu’il n’est pas assez responsable pour prendre ses propres décisions l’après-midi. Et la fillette de 10 ans dont les amis jouent trop près les uns des autres à l’extérieur se met à hurler des matchs pour ne pas se soucier de sa grand-mère malade. Et l’âme errante de 19 ans qui était censée être au collège essaie de comprendre quoi faire jusqu’à ce que l’ordinateur familial soit disponible pour ses cours. Et les deux parents de cet autre adolescent viennent de perdre leur emploi, donc la maison est le dernier endroit où ils veulent être en ce moment.

Vous êtes censé écrire sur l’éducation, dites-vous. Ils sont censés apprendre, dites-vous.

Elles sont.

Ils apprennent à faire face lorsque le monde qu’ils connaissent leur est arraché plus rapidement qu’ils ne peuvent même essayer de s’y accrocher. Ils apprennent comment les gens traitent les autres lorsqu’ils sont stressés. Ils apprennent ce qui se passe quand quelqu’un assume le pire. Ils apprennent que les gens peuvent en attendre trop et trop peu en même temps. Ils apprennent à faire face à des choses beaucoup plus grandes et plus effrayantes que quiconque ne voulait. Ils sont en train d’apprendre.

Ils apprennent avec quelle facilité de petites actions peuvent apporter une grande joie aux autres. Ils apprennent comment des mots irréfléchis peuvent détruire des choses qui ont pris des vies à construire. Ils apprennent de vous. C’est ton moment. Qu’allez-vous leur apprendre?

Une leçon? C’est quoi? Il est tentant, si tentant, de renforcer notre posture et de pointer nos doigts et de prendre le contrôle d’une chose dans un moment aussi incontrôlable. Des phrases sur le fait de mieux connaître, de tirer profit et d’être dramatique viennent aux lèvres avec une facilité alarmante.

Mais le comportement n’est qu’une autre forme de communication. Quand une colère de tout-petit envoie le message “J’ai besoin de meilleures techniques pour faire face à la déception” ou “Je n’ai pas encore assez de pratique pour être patient”, je dois respirer. Et je dois décider d’avoir la conversation dont ils ont besoin plutôt que celle qui pourrait être la plus gratifiante. Au lieu d’imposer des compétences qu’ils n’ont pas encore, j’essaie de les aider à développer les compétences dont ils ont besoin. J’essaie. Je ne dis pas que je réussis.

La plupart d’entre nous n’ont pas les compétences pour cela. Je sais que non. La plupart d’entre nous ont besoin de pratique. Je sais que oui.

Je vais donc pratiquer. Et je vais commencer par les jeunes autour de moi qui ont été tellement déplacés que le concept même de «se comporter» est devenu une cible mouvante. Je vais reconnaître la conversation qui me vient à l’esprit et penser à deux autres conversations que je pourrais commencer à la place. Si cela semble trop difficile, je vous donnerai un cadeau. L’une des conversations commence par: «Hé. Est-ce que ça va?”

Je me souviendrai de la semaine où la confusion sur le site Web du YMCA a amené des familles à se baigner gratuitement dans une piscine remplie de leçons. Je me souviendrai de la frustration, du pointage et des déclarations de perte de temps. Je me souviendrai des enfants qui soufflaient comme leurs parents soufflaient, furieux comme leurs parents fumaient. Et puis je me souviendrai de la famille du basket. Ils entrèrent dans la piscine comme tout le monde et se figèrent. Les enfants ont regardé leur père. Il a dit: “Je suppose que nous devrons jouer au basket-ball.” Les enfants portaient déjà des maillots de bain et ont dit qu’ils n’avaient ni vêtements ni chaussures de sport. Leur père a haussé les épaules, a dit qu’il ne l’avait pas fait non plus, et a ajouté “ne le dis pas à maman” avant de s’enfuir avec ses enfants derrière lui. On pouvait entendre leurs rires dans le couloir. Je m’en souviendrai.

Je me souviendrai qu’ils apprennent. Je me souviendrai qu’ils apprennent à faire face et à prendre soin les uns des autres, comme nous tous. Je me souviendrai que leur monde peut être différent du mien, mais il est tout aussi plein, riche et réel. Et sa perte fait tout aussi mal. Et la remise des diplômes ou le bal ou les jalons qu’ils attendaient peuvent toujours avoir de l’importance, même s’ils ont l’air un peu inattendus. Et j’essaierai, aussi souvent que possible, d’entamer la conversation qui aidera le plus plutôt que celle qui est la plus tentante d’avoir.

Je suis toujours en train d’apprendre. C’est donc le mieux que je puisse faire.