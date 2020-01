Avant la grande question – Infobae

Un peu plus d’un mois de gouvernement Alberto Fernandez Les signaux que vous envoyez dans leur ensemble sont positifs, mais dans certains domaines ils sont déroutants ou contradictoires, cette action dans un cadre d’extrême vulnérabilité comme celui que vous avez trouvé est extrêmement dangereuse, met en péril la stabilité naissante des marchés et encourage les ambitions retours indésirables latents.

Depuis le 10 décembre, certaines nominations et actions alimentent la présomption qu’il s’agirait d’un gouvernement à deux têtes, le président que nous connaissons comme une personne intelligente, dialoguiste et bien intentionnée, d’autre part le vice-président à côté de La Cámpora dont ils n’ont pas besoin être présenté, son mauvais gouvernement de huit ans nous a conduits aux bras de Mauricio Macri, qui était considéré comme moyennement préparé, mais son incapacité pouvait être constatée en quelques mois de gouvernement, comme il était logique de prévoir son incapacité à gouverner facilement et à impulser le retour de Cristina FernandezMais, en tant que politicienne qualifiée, elle savait qu’elle avait beaucoup de résistance de la part d’une grande partie de l’électorat, ce qui l’empêchait d’atteindre les suffrages nécessaires pour remporter l’élection. La solution était de mettre la formule Alberto Fernandez et donc il a atteint son objectif, “revenir”.

Ce président Fernández a trouvé, des terres dévastées par des décennies de mauvaise administration, un pays divisé et endetté, avec une inflation galopante, avec des indices de pauvreté inadmissibles pour l’Argentine, avec des niveaux sans précédent de sociétés en faillite ou en faillite, avec des économies régionales angoissantes comme celles-ci Les PME, avec une fissure politique inconciliable, avec une corruption endémique à tous les niveaux de pouvoir et de la société, bref un État qui dans toutes ses structures est une Tour de Babel.

Face à une situation aussi grave, compliquée et déroutante, ce que l’on attend du Président, c’est sérénité, équilibre, décision, fermeté et, surtout, bon sens et cohérence. Cependant, les premières étapes, bien qu’il soit logique qu’elles soient hésitantes, mais elles doivent obligatoirement vous laisser entrevoir un parcours afin d’y ajouter des volontés et des adhérents.

Pour être plus graphique, et à titre d’exemple, prenons les mesures qui sont prises avec nos relations extérieures et en particulier avec les États-Unis. notre principal créancier, et avec le président Donald Trump. Cela nous dit sans aucun doute que nous devons être très prudents et clairs dans notre politique étrangère, nous ne devons laisser aucun doute sur notre position.

Aujourd’hui, la politique mondiale telle qu’elle a toujours été et continue d’être compliquée et déroutante étant donné qu’elle répond à de multiples intérêts, nous avons les pouvoirs politiques, économiques et militaires hégémoniques concentrés dans trois pays américains, la Russie et la Chine, auxquels nous devons ajouter le L’Union européenne et, dans une moindre mesure, différentes associations économiques disséminées dans le monde.

La troisième position qui a toujours été le drapeau du péronisme et qu’aujourd’hui, apparemment, le président tenterait de soulever à nouveau, est une utopie, qui est née dans la première présidence de Perón quand il a prétendu être arbitre et chercher un équilibre équidistant entre l’Union soviétique et les pays de Tiers-monde et groupe compact composé des États-Unis, de la communauté économique de l’Europe et des pays du monde occidental. EDans son deuxième mandat, cette revendication a été diluée des mains de Perón lorsqu’il a épuisé les réserves d’or accumulées pendant des années par des gouvernements de différents signes politiques, puis pendant la Seconde Guerre mondiale.

En conclusion, après avoir mal investi et gaspillé ces réserves, il a dû se rendre docilement et docilement aux États-Unis, et après de longues conversations avec l’ambassadeur américain. Albert nufer et d’autres responsables américains, ont finalement reçu Milton Eisenhower, frère du résident américain. et son secrétaire d’État aux Affaires latino-américaines, Henry Holland, pour livrer une concession pétrolière de 49 800 kilomètres carrés dans la province de Santa Cruz sur un plateau d’argent avec un droit unique et exclusif d’explorer, de forer et de rechercher, de traiter, d’extraire et d’exploiter l’huile pendant 40 ans à la Société California Argentina de Petróleo SA – de l’état du Delaware et une filiale de la Standard Oil Company of California -, un accord signé puis ratifié par décret 6 688 du 6 mai 1955 par Perón, Juan Ignacio San Martín (Affaires techniques) et Jerome Remorino (Relations extérieures et culte).

Cela nous indique que notre faiblesse intrinsèque limite notre autonomie en entravant notre participation au différend très difficile des puissances mondiales. Cet équilibre a été bien compris par les présidents Menem et Macri, au contraire, Cristina Fernandez Avec sa conception autocratique, il n’a jamais compris ou compris.

C’est ici et maintenant que le président doit définir son rôle au sein du gouvernement et fixer des positions et des limites. Si vous me permettez de faire une analogie littéraire, souvenez-vous de Shakespeare lorsque le prince Hamlet récite le fameux passage «Être ou ne pas être, telle est la question». Aujourd’hui, le président, face au dilemme de gouvernance auquel il est confronté, doit se poser la même question et trouver la bonne réponse car son sort et celui de tous les Argentins y sont.

L’auteur est président de Institut argentin pour le développement des économies régionales (IADER)