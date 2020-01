«Avant l’aube»: comment est née l’une des histoires d’amour les plus puissantes du cinéma

Les grands films d’amour sont ceux qui n’ont pas de terminaisons fermées ou de nœuds papillon qui nous assurent une poignée de romances éternelles. Les grands films d’amour ils ne donnent pas de réponses ou de formules magiques pour éviter de sortir avec un cœur brisé. Les grands films d’amour nous laissent des questions sous forme de souvenirs qui nous accompagnent nuit et jour posant sur la table lumineuse: que dit Bob Harris à son oreille (Bill Murray) à Charlotte (Scarlett Johansson) avant de vous dire au revoir, dans les dernières minutes de Perdu à Tokyo (2003, Sofia Coppola)? Brontë pourrait-elle vivre à nouveau ensemble (Andie MacDowell) et Georges (Gérard Depardieu) après cette triste séparation forcée lorsqu’il est expulsé des États-Unis pour avoir triché des migrations Mariage pour plus de commodité (1990, Peter Weir)? Avant l’aube, sorti il ​​y a un quart de siècle, le 27 janvier 1995, est un grand film d’amour car il ouvre d’énormes points d’interrogation: Jesse s’est-il revu (Ethan hawke) et Céline (Julie Delpy) six mois plus tard à la gare de Vienne?

Ce doute ne nous a pas permis de dormir de suite pendant neuf ans. Chaque hypothèse élaborée définissait le spectateur quant à sa foi, très ou peu, dans les liens amoureux: ceux qui assuraient que le lendemain ils s’oublieraient et ceux qui croient davantage à la relation de Jesse et Céline qu’à l’arrivée à la lune du Apollo 11. Quand le réalisateur texan Richard Linklater filmé Avant l’aube Il l’a fait pour essayer de trouver une réponse qui l’obsède depuis six ans: pourrait-il jamais voir la femme qu’il a rencontrée à Philadelphie cette nuit lointaine de 1989? Ni il s’appelle Jesse ni elle Céline, ni ils ont marché dans les rues de la capitale autrichienne. Mais quand Linklater, avec 29 ans, a traversé la route et pour une seule journée avec Amy Lehrhaupt Il a promis qu’il ferait un film sur cette nuit magique qui a commencé dans un magasin de jouets. Elle a ri et n’a pas pris cela au sérieux, même si Linklater avait déjà tourné deux films indépendants. Se sont-ils vus des années plus tard comme Jesse et Céline? Le directeur de École de rock co-écrit Avant l’aube avec l’illusion qu’Amy a vu son film, est en quelques fragments et finalement contacté. Seul le temps nous dirait s’ils se reverraient, comme cela s’est produit dans la fiction avec le jeune Américain qui a parcouru l’Europe sans but et la Française rêveuse qui craignait la mort 24h / 24.

Rencontrez l’autre du livre que vous lisez

La première image de Avant l’aube Ce sont les voies d’un train qui semblent bouger. Ce n’est qu’une illusion, c’est le train qui est en mouvement et le spectateur monte dans une voiture au début du film. Commencez un voyage sans savoir où ni avec qui. Mais le réalisateur Richard Linklater Il nous assoit afin que nous puissions entrevoir un paysage somptueux à travers la fenêtre.

Le train n’est pas n’importe quel moyen de transport: en 1895, cent ans auparavant, les frères Lumière ont filmé L’arrivée d’un train à La Ciotat, l’un des premiers films de l’histoire du cinéma primitif. Alors que le premier film était La sortie d’usineIl s’est répandu plusieurs fois que le train qui semble venir vers nous est le documentaire qui a tout déclenché. La vérité est que le train est ce qui commence l’histoire d’amour de Jesse et Céline, avant qu’ils ne le sachent. Le spectateur sait par le slogan écrit sur l’affiche: “La plus grande romance de votre vie ne peut-elle durer qu’une nuit?” Je pourrais, mais la vérité est que non seulement resté plus de nuits dans les protagonistes: en chacun de nous cette romance est en vigueur depuis 25 ans.

Le cinéma est une image plus longue mais dans l’amour le temps est abstrait: une minute peut égaler cinquante mois et cinquante mois à une minute. Qu’est-ce qui détermine la perception du temps? Quelle est la durée de l’attente? Lors d’un voyage, la comptabilisation du temps est essentielle: le nombre d’heures pendant lesquelles on est assis dans un avion, un navire ou un train. Le décalage horaire de la ville à visiter avec votre pays d’origine. Le compte à rebours menaçant qui s’active lorsqu’il reste quelques jours avant de rentrer chez lui. Dans Avant l’aube Le temps et sa perception énigmatique sont aussi protagonistes que les ponts et les points de vue du soupir du touriste. Au début, Jesse et Céline ne sont pas assises à proximité dans le train. C’est la discussion d’un mariage allemand (peut-être un futur possible de Jesse et Céline s’ils sont encore ensemble?) La scène qui pousse Céline à choisir un autre secteur pour concentrer son livre bien-aimé.

Il n’y a pas de meilleure façon de décrire une personne que par le biais de sa bibliothèque, une théorie qui, lors d’un voyage, s’adapte au livre choisi pour vous accompagner pendant les heures de voyage. Les protagonistes de Avant l’aube ils apparaissent entre eux (et devant nous) à travers les couvertures des livres qu’ils lisent. Céline accrochée à Madame Edwarda. Le mort / Histoire de l’oeilde Bataille (1928); Jesse, livré à l’autobiographie de l’acteur allemand souffert Klaus Kinski: Tout ce dont j’ai besoin c’est de l’amour (1988). «Dommage que je ne vous ai pas rencontré avant. J’aime te parler », dit Jesse à Céline à l’approche de la gare de Vienne, sa destination. Il dit au revoir mais revient bientôt au siège partagé avec Céline portant dans une main son manteau. «J’ai une idée folle mais si je ne te la demande pas, ce sera une obsession. Je veux continuer à parler, je ne sais pas quelle sera votre situation mais je sens que nous avons un lien », avoue-t-il, et il propose donc de se promener ensemble dans la ville le 16 juin, jusqu’au lendemain matin. “Considérez cela comme un voyage à travers le temps de l’avenir jusqu’à maintenant pour savoir ce que vous allez manquer.” Ce sera pour la coiffure arrière, pour la brillance des cheveux rouges de sa barbe au coucher du soleil, pour le courage de suivre une chaire ou pour sa mauvaise prononciation des Français que Céline accepte d’arrêter son voyage, de trouver ses bagages et de l’accompagner Cet étranger aux yeux clairs sans même connaître son nom.

Comment vivre avec un inconnu pendant tant d’heures? Avec le jeu des questions: comment ont été leurs premières attirances sexuelles, si jamais ils tombaient amoureux, ce qui met tout le monde en colère. Vous devez profiter de chaque minute et microseconde jusqu’à 9h30 du matin. Jesse veut faire courir les cheveux de Céline dans un geste d’écrasement inattendu, mais il est inhibé encore et encore. Le bras recule lorsque ses doigts s’apprêtent à effleurer les mèches de la blonde française. Une scène éphémère et presque imperceptible qui se répète dans les trois films de ce qui sera plus tard une trilogie. Parce que? Parce que Jesse et Céline, comme ces amours qui changent votre façon de voir le monde, se connaissent toujours de nouveau. Soyez ensemble il y a neuf ans ou cinq minutes.

Parlez jusqu’à ce que la gorge vous fasse mal

Combien de liens différents pouvez-vous avoir avec quelqu’un que vous aimez? La particularité de Jesse (Ethan Hawke) et Celine (Julie Delpy) est qu’ils peuvent en avoir des milliers, contrairement à d’autres romans cinématographiques. Ils sont l’étincelle qui entoure les meilleurs amis, complices d’une aventure ordinaire qui deviendra extraordinaire, amants qui n’ont rien à perdre, partenaires de la vente aux enchères d’une blague spontanée, témoins du roman d’une nuit, et finalement deux inconnus Avec une gentillesse excessive. Et combien de liens différents établissons-nous avec eux en tant que spectateurs et croyants amoureux?

En 1995, les voyages ont cessé de marcher avec une caméra accrochée autour du cou et une carte imprimée d’une main. De l’affrontement entre l’étudiante américaine et la blonde aux cheveux français avec des vagues voyageant, il est devenu une possibilité de romance, et grâce à elle, se sentir protagoniste d’un film de Richard Linklater. Mais Avant l’aube c’est aussi le lien entre Julie Delpy, Ethan Hawke et le réalisateur texan.

L’année de la première, en 1995, les trois ont tenu une conférence dans laquelle ils se sont demandé s’ils étaient vraiment amis pendant le tournage. Pour trouver une réponse, ils s’informent sur le sens de l’amitié et recherchent même le mot dans le dictionnaire. Linklater le définit comme la famille que l’on choisit. Delpy et Hawke se demandent si leurs personnages dans le film sont aussi amis. «En fait, la romance et l’amitié dans le film ne sont pas si différentes. Ils se comprennent. Ils s’aiment. Ce n’est pas seulement une question de sexe », répond Delpy. “Ils pourraient être de grands amis ou des amoureux du soutien”, explique le réalisateur. Et il ajoute: “Quand vous êtes amoureux, vous demandez à une autre personne de répondre à tous vos besoins non satisfaits, de vous sentir complet et de vous sentir bien dans tout, et personne ne peut le faire.” Les trois pensent à haute voix la différence entre l’amour et l’amitié, un sujet que Borges a su définir parfaitement quand, dans cette interview de 1980, il a dit que l’amitié n’a pas besoin de fréquence, mais l’amour le fait. “L’amour est plein d’anxiété, un jour d’absence peut être terrible”, a-t-il déclaré comme une vérité douloureuse à la télévision.

Et comment se fait-il de vivre avec une absence de 3285 jours? Jesse et Céline ont été séparées par ce nombre exagéré de nuits, et, au-delà de cela, elles ont continué leurs routines, elles ont peut-être résisté tant de temps sans oublier l’autre parce qu’elles n’étaient pas seulement unies par le déclenchement d’une affaire. Ils sont également rejoints par une amitié unique. C’est pourquoi, comme Borges l’a expliqué en utilisant sa relation avec Bioy Casares comme exemple, ils n’avaient pas besoin d’avoir une fréquence pour empêcher l’enthousiasme de se voir et d’avoir des centaines de sujets de conversation sur le bout de la langue.

Rire d’un duo de mauvaises blagues

Les chansons crient ce que nous n’osons pas dire. Jesse et Céline choisissent un disque et s’enferment dans une cabine pour écouter Come Here, de Kath Bloom. «Du nord, un vent souffle / qui dit que c’est l’amour / ce que je ressens», résonne dans cette cabine qui essaie de contenir les battements accélérés de deux vingtaine. Jesse a l’air amoureux de Céline quand elle est distraite, et vice versa. Un mélange de timidité, de peur et de maladresse.

Linklater a découvert le folk de Bloom à la fin des années 1990 (juste au moment où il a rencontré sa Céline, Amy Lehrhaupt) et en incluant cette chanson d’amour de l’album Clair de lune (1984) dans le film incite la chanteuse américaine à composer à nouveau et à sortir un album après dix ans de pause (Come Here: The Florida Years). Jesse et Céline visitent un petit cimetière. Y a-t-il une date plus intime et profonde pour aller avec quelqu’un qui aime le tissu des tombes, en lisant chaque épitaphe? Bien sûr que non. Comme ce texte de l’écrivain argentin Mariana Enriquez (appartenant au livre Quelqu’un marche sur ta tombe), où il a étudié avec fascination à ses 25 ans les sculptures du cimetière de Staglieno avec un Italien qui s’est rencontré par hasard lors du voyage à Gênes, comme dans Avant l’aube et aussi au milieu des années 90.

Jesse et Céline continuent de discuter avec les morts des témoins, dans le soi-disant “cimetière des sans-nom” du début du XXe siècle. Ils s’embrassent sur les hauteurs lorsque le soleil commence à tomber. Ils dansent au rythme de Yakety Sax (la célèbre chanson saxophoniste Bottes Randolph qui sonnait quand il avait des ennuis Benny hill) dans un parc d’attractions. Une femme lit les lignes de ses mains. Ils entrent dans une église vide pendant que les cloches sonnent. Ils jouent au flipper dans un bar de mauvaise mort. Ils parlent avec des téléphones imaginaires. Ils discutent du féminisme. Ils discutent en reliant un sujet à un autre pour presser chaque seconde d’être ensemble.

Linklater est en colère que beaucoup de gens pensent que les dialogues entre les personnages sont improvisés. Rien de plus: Julie Delpy et Ethan Hawke répètent chaque mot du scénario écrit par le réalisateur et Kim Krizan. A partir de Avant le coucher du soleil, le script est écrit par le trio Delpy-Hawke-Linklater. De quelle manière? Delpy écrit les dialogues Hawke et vice versa, et Linklater surveille le résultat final. “Vous pouvez être avec quelqu’un pendant dix ans et ne pas la connaître, et Avant l’aube il s’agit d’une soirée où ils essaieront de mieux se connaître que s’ils sont ensemble depuis dix ans », explique Julie Delpy. Avant de se séparer, promettant de se revoir six mois plus tard, Jesse dit à Céline: “Si quelqu’un me laissait le choix entre ne plus te revoir et t’épouser … je t’épouserais.”

Ceux d’entre nous qui ont vu la trilogie savent qu’ils ne pourront pas coïncider en décembre prochain, mais à l’avenir de nouvelles destinations touristiques viendront à connaître et à découvrir de leurs propres yeux et de ceux des autres. “Je me souviens de cette nuit mieux que des années entières”, confie Jesse à Céline Avant le coucher du soleil, neuf ans après le 16 juin 1994. L’amour, c’est savoir choisir et chérir les souvenirs indiqués.

Personne ne peut résister à plus d’un adieu

Personne ne peut résister à plus d’un adieu. C’est pourquoi Jesse et Céline décident de ne plus se séparer ou vivre sur des continents différents. Avant le coucher du soleil (2004) joue avec le temps réel que les protagonistes ont avant qu’un avion ne les éloigne: 90 minutes seulement. Un avion qui ne pourra pas distancer leurs corps dans cette fin inoubliable où Céline chante et imite Nina Simone. Il balance ses larges hanches d’un côté à l’autre alors qu’il dit à Jesse “Bébé, tu vas manquer l’avion.” Et il la regarde remuer la taille avec un immense sourire de qui sait ce qui va se passer les neuf prochaines années avec cette personne qui le fait se sentir chez lui. Peu importe que le vôtre soit à 5800 kilomètres de ce département de Paris.

Comme dans Avant l’aubeLà encore une chanson crie ce que les personnages n’osent pas dire. Céline chante une valse (Une valse pour une nuit) qui dit “Tu étais pour moi ce soir-là tout ce dont j’ai toujours rêvé dans ma vie.” Dans cette suite, qui selon le trio Linklater-Delpy-Hawke, seuls ils se souciaient de son existence, le réalisateur a mis en scène ce dont il rêvait avec sa fille d’un jour: de la création d’une œuvre qui raconte l’histoire de la façon dont ils ont rencontré la réunion prend forme. Jesse représente ce désir d’un roman qu’il écrit (Cette fois) et présenté dans la célèbre librairie parisienne Shakespeare and Co., en espérant que Céline apparaîtra parmi le public pour le voir après ne pas avoir connu l’autre pendant 78840 heures.

«Vous ne pouvez pas vous distancier de ce que vous montrez. Ce que vous filmez est toujours ce que vous voulez, l’expression de ce que vous défendez », a écrit le réalisateur allemand. Wim Wenders dans L’acte de voir. La fiction est un moyen de matérialiser le désir. Contrairement à Avant l’aube, dans la suite il n’y a pas de bisous. Qui a besoin d’un baiser quand entre Jesse et Céline ce croisement de regards se produit? Ils n’ont plus la vingtaine, Jesse a un fils et une femme qui l’attendent pour le dîner et Céline a perdu un peu de son esprit rêveur entre un calendrier et un autre. Mais quelque chose n’a pas changé: la connexion entre eux est intacte. Les dialogues se déroulent sans silences gênants. 90 minutes ne sont pas suffisantes, alors ils décident d’arrêter d’administrer ce peu de temps et d’abandonner le compte à rebours. Un long adieu à toute possibilité d’adieu douloureux. Richard Linklater, d’autre part, a dû dire au revoir, plusieurs années plus tard, à Amy Lehrhaupt. Il n’a pas entendu parler d’elle après la première de Avant l’aube, ni quand la suite est arrivée en salles. Ce deuxième adieu attendait.

C’est drôle que Avant l’aube mentionne la mort sans cesse. Lors de la visite au cimetière, Céline dit que si personne dans votre famille ne sait que vous êtes mort, alors vous êtes un mort-vivant, et les gens penseront le meilleur et le pire d’entre vous. Mais bien avant d’admirer chaque épitaphe, l’un des premiers dialogues entre les deux concerne aussi la mort. Jesse raconte que lorsque son arrière-grand-mère est décédée, il pouvait la voir sur un arc-en-ciel, mais ses parents lui ont assuré qu’elle l’avait imaginé. “Cela m’a permis de savoir à quel point tout était ambigu, même la mort”, dit-il.

Dans Avant le coucher du soleil Ils évoquent tout ce qui est mort en eux entre la gare de Vienne et la promenade dans Paris. Neuf ans plus tard, avec la sortie prévue de la dernière partie de la trilogie en 2013, Avant minuit, les protagonistes pensent à haute voix ce qui est mort dans le couple. “Si nous nous rencontrions pour la première fois dans le train aujourd’hui … tu me parlerais, tu me demanderais de descendre du train avec toi?”, Demande Céline à Jesse. Maintenant, en voyageant dans les vignobles de la Grèce, il y a plusieurs années de vie commune, deux petites filles jumelles et un adolescent de treize ans à élever, quelques reproches et une poignée de sujets en suspens.

Le lien entre eux demeure, ainsi que le jeu de questions. Parce que chaque jour, ils sont choisis à nouveau comme s’ils étaient par hasard dans le wagon. Ce ne sont plus les vingtaines rieuses qui ont des relations sexuelles sur l’herbe d’une place de la capitale autrichienne, mais elles ne sont pas devenues le mariage des Allemands qui ont été maltraités dans le train pour Vienne. Jesse et Céline sont un couple qui a cessé de vivre de fantasmes et d’hypothèses idéales pour construire une réalité ensemble. Où qu’ils se trouvent, ils se retrouvent toujours, même lorsqu’ils se réveillent chaque matin dans le même lit.

Amy Lehrhaupt est décédée trois mois avant sa première Avant l’aube, dans un accident de moto près du pont de Brooklyn. Quinze ans plus tard, Richard Linklater Il savait que sa Céline était décédée, et sans voir le film qu’il avait promis de faire. La nouvelle lui parvint par une lettre manuscrite rédigée par une de ses amies. Il était l’un des rares, et peut-être le seul, à connaître l’histoire de cette nuit de 1989 à Philadelphie. La question de savoir si Amy Lehrhaupt avait aimé le film accompagnera Linklater pour la vie, mais le réalisateur a su créer une histoire qui se moquait de la mort par la fiction.

“Si la mort est imminente, l’amour occupera toujours le devant de la scène”, écrit-il Lorrie Moore dans son texte La meilleure chanson d’amour du millénaire. Dans la trilogie de Jesse et Céline, les absences n’éclipsent pas l’amour, bien au contraire: Avant minuit (2013) est dédié à Amy Lehrhaupt: la femme du roman d’une nuit qui a généré trois films et un lien d’amour qui vient d’avoir 25 ans.