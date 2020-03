Avant l’éclosion de coronavirus, de nombreuses maisons de soins infirmiers avaient des périodes de contrôle des infections

Bien avant que le nouveau coronavirus ne fasse son apparition, les maisons de retraite du pays peinaient à respecter les protocoles de base de prévention des infections conçus pour stopper la propagation des virus et des bactéries qu’ils combattent quotidiennement.

Depuis le début de 2017, les inspecteurs de la santé du gouvernement ont cité plus de maisons de soins infirmiers pour ne pas avoir veillé à ce que tous les travailleurs suivent ces règles de prévention et de contrôle que pour tout autre type de violation, selon une analyse de Kaiser Health News des dossiers fédéraux.

Au total, 9 372 foyers de soins, soit 61%, ont été cités pour une ou plusieurs déficiences en matière de contrôle des infections, a montré l’analyse. Il a également constaté que les violations étaient plus fréquentes dans les foyers avec moins d’infirmières et d’aides que dans les établissements avec des niveaux de personnel plus élevés.

Même parmi les maisons de soins infirmiers couronnées par la note maximale du gouvernement de cinq étoiles pour la qualité globale, 4 sur 10 ont été citées pour une interruption du contrôle des infections. Il s’agit notamment du Life Care Center de Kirkland, Washington, une banlieue de Seattle, où cinq personnes qui avaient vécu dans l’établissement sont décédées.

Les rapports d’inspection de tout le pays montrent que de nombreuses erreurs sont rudimentaires, telles que les travailleurs ne se lavent pas les mains lorsqu’ils se déplacent vers le patient suivant, ou omettent de mettre des masques, des gants et des blouses lorsqu’ils sont dans les chambres des patients contagieux isolés.

«Ce sont toutes ces petites choses qui font partie des pratiques de contrôle des infections qui, lorsqu’elles sont additionnées, peuvent créer un environnement propice à une flambée d’infection», a déclaré Patricia Hunter, Ombudsman des soins de longue durée de l’État de Washington, qui traite les plaintes des résidents et des familles. et pousse à l’amélioration des installations.

Ces dernières années, le gouvernement fédéral a augmenté les normes pour les maisons de soins infirmiers, mais les inspecteurs restent frustrés par la prévalence du lavage des mains bâclé ou inexistant. «Nous devons faire mieux en matière de lavage des mains», a déclaré Evan Shulman, directeur de la division des maisons de soins infirmiers des Centers for Medicare & Medicaid Services, à une association de directeurs de maisons de soins infirmiers en 2018.

Bien que les citations soient répandues dans l’industrie, les inspecteurs de la santé ont classé toutes les violations, sauf 1%, comme mineures et ne justifiant pas d’amendes, selon l’analyse du KHN. Une seule citation de bas niveau a généralement un impact limité sur le nombre d’étoiles global, la seule mesure que la plupart des consommateurs examinent.

Le coronavirus a démontré sa létalité potentielle chez les personnes âgées et fragiles à Kirkland, mais les infections que les maisons de soins infirmiers combattent déjà avec un succès mitigé – la grippe et les bactéries résistantes aux antibiotiques comme le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) – peuvent être tout aussi mortelles. Chaque année, 3,8 millions d’infections surviennent dans les maisons de retraite, tuant près de 388 000 résidents.

Le Dr David Gifford, médecin hygiéniste en chef de l’American Health Care Association, le principal groupe commercial des maisons de soins infirmiers, a déclaré aux journalistes lundi que ces établissements étaient prêts à faire face aux infections à coronavirus grâce aux plans de prévention qu’ils ont mis en place. «Nous nous préparons chaque année à la grippe saisonnière, c’est très similaire à cela», a-t-il déclaré.

«Nous renforçons les informations sur les procédures de base pour prévenir la propagation», a-t-il ajouté, par exemple en éloignant les résidents infectés des autres et en laissant les employés malades à la maison.

Pourtant, les mêmes déficits de l’industrie qui ont entravé les efforts antérieurs de lutte contre les infections sont en jeu avec le coronavirus. Les maisons de soins infirmiers connaissent un roulement fréquent du personnel et les travailleurs nouveaux ou temporaires sont moins susceptibles de connaître les protocoles d’un établissement. De plus, les inspecteurs ont constaté que ces maisons avaient du mal à s’assurer que les travailleurs potentiellement infectés restent à la maison, un problème aggravé par les bas salaires et les avantages de congé limités que beaucoup reçoivent.

Lors d’une épidémie de norovirus en 2017 dans une autre maison de soins infirmiers de l’État de Washington, par exemple, au moins six employés infectés sont retournés au travail plus tôt qu’ils ne le devraient. Les inspecteurs ont découvert que le virus s’est finalement propagé à 32 employés et 43 résidents – plus de 40% des personnes vivant à la maison, selon un rapport d’inspection.

Même si les maisons de soins infirmiers réussissent à faire prendre des jours de congé aux travailleurs infectés, ils peuvent avoir de la difficulté à trouver des remplaçants. Le Dr David Nace, directeur des soins de longue durée et des programmes de grippe au Département de médecine de l’Université de Pittsburgh, a déclaré que les problèmes de personnel sont aggravés par une pénurie nationale de travailleurs de la santé. “Les établissements peuvent être confrontés au problème de la fermeture s’ils n’ont pas le personnel”, a-t-il déclaré.

L’analyse de KHN a révélé que 53% des foyers comptant le plus d’infirmières et d’aides – que CMS attribue cinq étoiles pour la dotation en personnel sur son site Web Nursing Home Compare – avaient été cités pour des violations du contrôle des infections au cours des trois dernières années, tandis que 65% des foyers avec le plus petit nombre de membres du personnel – ne méritant qu’une étoile – a été cité pour le même type d’échec. Les étoiles de dotation constituent un élément de la note globale.

«Tant de fois, quand il n’y a pas assez de personnel, les aides et les infirmières essaient littéralement de faire 50 choses à la fois, en cours d’exécution de personne à personne», a déclaré Lori Smetanka, directrice exécutive de National Consumer Voice for Quality Long-Term. Care, un organisme à but non lucratif basé à Washington, DC “C’est à ce moment-là que les choses passent entre les mailles du filet, comme le lavage des mains, qui est la chose la plus utile à faire pour prévenir les infections.”

Les maisons de soins infirmiers à personnel plus clairsemé ont également été citées plus souvent: les établissements à une étoile en moyenne 1,5 déficiences tandis que les établissements à cinq étoiles en moyenne 1,3 déficiences. Mais sur plus de 13 000 citations pour des manquements au contrôle des infections, les régulateurs ont classé seulement 109 en tant que préjudices ou menaces graves pour les patients. Cette constatation fait écho aux résultats d’une enquête similaire menée par KHN en 2017. «Elle montre à quel point la situation d’application est inefficace», a déclaré Toby Edelman, avocat principal en charge des politiques au Center for Medicare Advocacy.

Une de ces violations a été citée en avril dernier au foyer de soins de Kirkland après que des inspecteurs ont observé une infirmière autorisée soignant un patient dont les pieds touchaient le sol, même si un talon avait une plaie de pression que la fille du résident a dit craindre d’être infectée. “Ce n’était pas hygiénique”, a déclaré la fille aux inspecteurs.

Les inspecteurs ont également observé un autre employé d’une maison de soins infirmiers travailler dans la chambre d’un patient atteint de pneumonie sans porter de masque, de blouse et de gants, comme l’exige une pancarte à l’extérieur de la pièce. Ils ont noté dans leur rapport que l’établissement avait connu deux flambées de grippe cette année-là, touchant au moins 17 résidents et sept membres du personnel. Les inspecteurs ont qualifié les violations qu’ils ont observées de faibles niveaux parce qu’elles ont causé «un préjudice minimal ou un risque réel de préjudice». Le foyer de soins s’est engagé à rééduquer le personnel sur les procédures et les enquêteurs n’ont trouvé aucun problème lors de leur réexamen deux mois plus tard.

Le Life Care Centre, dans un quartier boisé haut de gamme à moins d’un kilomètre du célèbre parc Juanita Beach du lac Washington, a déclaré dans un communiqué publié lundi qu’il contrôlait les travailleurs avant de commencer et après et avait suspendu les visites et les nouvelles admissions.

“Nous suivons également les recommandations de contrôle des infections, y compris les bonnes techniques de lavage des mains et le port de masques, de blouses et de gants lorsque nous soignons des patients symptomatiques”, indique le communiqué. L’établissement a refusé de discuter de sa précédente citation.

Seema Verma, l’administrateur de la CMS, a déclaré lors d’un point de presse à la Maison Blanche mardi soir que son agence envoyait des inspecteurs dans la maison de soins infirmiers, ainsi qu’un hôpital et un centre de dialyse qui traitaient les patients atteints de coronavirus, pour voir si les réglementations fédérales en matière de santé et de sécurité ont été suivies.

Hunter, l’ombud de l’État de Washington, a déclaré que lors de ses récentes visites dans 14 maisons de soins infirmiers dans trois États du Nord-Ouest, elle a observé que les aides étaient généralement bonnes à utiliser un désinfectant pour les mains mais se lavaient rarement les mains des résidents. Toutes les chambres des résidents n’avaient pas de lavabo, a-t-elle dit. «Je n’ai pas vu une résidente se laver les mains pendant le déjeuner ou le dîner», a-t-elle déclaré.

Alors que certaines maisons de soins infirmiers font des efforts concertés, “il y a des maisons de soins infirmiers qui sont vraiment sales et on craint de ne pas faire le travail”, a ajouté Hunter. ” Le problème, c’est quand vous n’avez pas assez de travailleurs, ou que vous n’avez pas de main-d’œuvre stable qui est formée pour suivre votre protocole, c’est une faiblesse du système. “

En 2016, CMS a mis à jour et élargi ses règles de contrôle des infections, exigeant entre autres que chaque établissement nomme une personne en charge du contrôle des infections. CMS exigeait que l’employé occupant ce poste, connu sous le nom de spécialiste de la prévention des infections, effectue une formation spécialisée et travaille dans l’établissement à temps partiel ou à temps plein. L’administration Trump a proposé de supprimer l’exigence sur place.

Au lieu de cela, CMS a proposé que le préventionniste soit quelqu’un qui a passé «suffisamment de temps» dans l’établissement pour superviser ses efforts de lutte contre les infections. Il a demandé au public des conseils sur la manière de définir suffisant.

“Nous pensons que c’est une norme appropriée”, a écrit l’agence dans son projet de règlement, publié en juillet dernier. “Cependant, nous sommes également préoccupés par le fait qu’il pourrait y avoir un écart substantiel dans la [long-term care] les installations interprètent cette exigence.

Le correspondant principal de KHN, JoNel Aleccia, a contribué à ce rapport.

Cette histoire a été initialement publiée par Kaiser Health News le 4 mars 2020. Lisez l’histoire originale ici.

