Avec 790 places assises et une technologie de pointe, le Théâtre Tronador sera rouvert aujourd’hui, un jalon dans l’histoire culturelle de Mar del Plata

«Un pays sans culture n’a pas d’avenir», répète-t-il sans cesse Marcelo Gonzalez. L’homme d’affaires et son partenaire Guillermo Seita ils verront leur rêve se cristalliser ce soir, avec la réouverture de Théâtre Tronador, un site emblématique de l’histoire culturelle de Mar del Plata.

Avec des réformes importantes dans les installations et des améliorations dans les perspectives depuis les 790 places, le théâtre rouvrira ses portes après sa fermeture en 2015 et face à trois ans de rénovation. L’ouverture sera en charge de Les Luthiers et aura la présence de Susana Giménez et Mirtha Legrand, qui auront leurs propres boîtes, avec les plaques nominatives correspondantes faites par l’orfèvre Juan Carlos Pallarols.

Au-delà de la taille des invités et du spectacle choisi pour cette occasion (ce sera sur une affiche du jeudi au dimanche jusqu’au 26 janvier), l’important est la récupération d’un espace emblématique. Il y avait des chiffres comme Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Mariano Mores, Estela Raval, Ricardo Darín et Susana elle-même. Maintenant, après sa rénovation complète et l’ajout d’une technologie de pointe, il abritera toutes sortes d’œuvres et de concerts de niveau international, qui redonneront la luminosité de l’ancien temps d’or.

“Il a ouvert ses portes pour la première fois en 1979 et depuis lors, ils n’ont rien fait. J’ai fait don de tout ce que j’avais à l’intérieur du théâtre à l’ONG Gama. Nous venons de quitter les murs, nous l’avons élevé de 10 mètres et nous avons attaché les locaux et les garages pour pouvoir placer le théâtre comme le souhaitaient les gens du Teatro Colón. Ils ont fait un protocole et je l’ai suivi, bien sûr modernisé », explique Marcelo González, l’un des deux propriétaires.

Au cours de ces années de rénovation, plusieurs célébrités se sont rendues exclusivement à Mar del Plata pour voir le nouveau bâtiment, situé à Santiago del Estero 1746. Marcelo Tinelli, Nelson Castro et des dizaines d’acteurs ont déjà visité le luxueux foyer en marbre, les vestiaires exclusifs pour les artistes et la salle principale du théâtre. «Il a une scène amovible réalisée par des tourneurs chiliens spécialisés, un accès direct des garages aux box, sept niveaux acoustiques, tout le nécessaire en termes de sorties de secours, des systèmes d’échappement et des services pour les personnes handicapées, chaque fauteuil est fait à la main. . », Liste l’entrepreneur. En ce qui concerne le foyer, il y a le sculpture d’un lion de mer que Pallarols a construit avec du matériel de guerre de la guerre des Malouines, en hommage aux soldats tombés au combat et aux 44 membres d’équipage du sous-marin ARA San Juan, dont les noms sont exposés dans une rose.

En ce qui concerne le colon, le Tronador est chez lui depuis plus d’un an premier siège de l’Institut supérieur d’art du mythique théâtre de Buenos Aires à l’extérieur de la ville de Buenos Aires. Il y a déjà plus de 200 étudiants qui suivent des cours de danse avec des professeurs officiels de Colón, alors que dans une annexe du complexe cela fonctionne l’École d’orchestre de musique et de chant. Il y a des cours gratuits en chant lyrique, caractérisation, direction de théâtre et préparation musicale d’opéra. «De plus, à partir du milieu de l’année prochaine, nous aurons une école d’art et d’artisanat, pour laquelle nous avons déjà plus de 300 inscrits. Ce sera pour tout ce qui a à voir avec la partie scénique et pour générer du laburo. Non seulement pour produire, mais pour vendre des décors à d’autres théâtres en Argentine et dans le monde », ajoute Marcelo.

Pendant ce temps, une grande partie du théâtre Tronador n’est pas visible à l’œil nu: 70 tonnes de structure métallique dans son système de gril et dans les ponts de manœuvre, avec 33 positions suspendues, systèmes de suspension pour ensembles et barres d’éclairage automatisées et schéma d’éclairage avec 380 circuits, installé après la démolition de la toiture et sa reconstruction avec plus de 200 tonnes de fer. En ce sens, l’architecte Alfio Sambataro et le décorateur Enrique Bordolini, qui faisaient partie de ce projet, ont convenu qu’un travail d’une telle ampleur à Mar del Plata n’avait jamais été confronté auparavant.

«Les théâtres ici datent des années 80. Vous pouvez imaginer ce que c’est que de faire un théâtre d’une telle ampleur, avec un piano, de la dentisterie, de la kinésiologie, de l’audiovisuel, des professeurs, des nettoyeurs à sec, une buanderie, un restaurant et un jacuzzi pour l’artiste. principal », fait confiance à González

«Je l’ai acheté il y a 5 ans. Il me semblait que c’était un héritage qui devait être laissé et je ne me suis pas arrêté: je travaille depuis 39 mois. Si nous ne générons pas une culture chez les adolescents et une sortie de travail différente devient difficile “, conclut-il, avec son rêve de devenir réalité.

Ce soir, lorsque le rideau sera ouvert pour la première fois, il sera confirmé que la culture reste une priorité en Argentine. Et que la ville de Mar del Plata et le Théâtre Tronador seront des protagonistes.

Pour acheter des billets:

Du mardi au dimanche de 10 à 22, au box-office (à Santiago del Estero 1746) ou via TuEntrada.com

Logistique de l’événement d’ouverture:

En raison de l’ampleur de l’événement, ce jeudi une opération de transit spéciale sera mise en place. À partir de minuit, la circulation de la rue Santiago del Estero sera coupée, de l’avenue Luro à la rue Rivadavia. Pour cette raison, vous ne pouvez pas vous garer entre les rues piétonnes de San Martín et Rivadavia. Les véhicules ne peuvent entrer que par l’avenue Luro.