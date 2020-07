Avec Biden grand et le Sénat en vue, les démocrates sont toujours hantés par la peur de la déception

WASHINGTON – Les démocrates ont déjà entendu cette histoire.

Leur porte-étendard construit une avance considérable dans la course au président contre Donald Trump. Tout semble pointé dans leur direction. Les experts commencent à parler d’une victoire démocrate comme si c’était inévitable.

Ensuite, cela ne se produit pas.

Léchant toujours leurs blessures quatre ans après la défaite cuisante d’Hillary Clinton, les démocrates sont aux prises avec des attentes accrues qui ne semblaient pas possibles au début de l’année. Le candidat présumé démocrate Joe Biden a atteint une avance à deux chiffres à l’échelle nationale il y a des semaines et y est resté, alors que le président Trump prend le temps de gérer sa crise de coronavirus, son taux de chômage élevé et les retombées des manifestations nationales sur la brutalité policière.

Non seulement Biden mène des sondages dans chaque état du champ de bataille – un commandement que Clinton n’a jamais eu – l’ancien vice-président est soit en avance ou compétitif dans les États que le GOP doit porter, y compris le Texas, la Géorgie, l’Iowa, l’Ohio et le Missouri. Autrefois improbable, les démocrates ont également un moyen de prendre le contrôle du Sénat.

Le candidat démocrate à la présidentielle, l’ancien vice-président Joe Biden, prend la parole lors d’une campagne électorale le 30 juin 2020 au lycée Alexis I.Dupont de Wilmington, Delaware.

D’une part, les démocrates jaillissent de leurs perspectives: une chance de remporter une victoire en flèche, pas seulement de remporter une victoire, de rejeter clairement l’ère Trump et de renverser Mitch McConnell en tant que leader de la majorité au Sénat.

Mais ils ne sont pas en mesure de se débarrasser de leurs souvenirs douloureux de 2016, lorsque de nombreux démocrates ont supposé à tort que la nomination par le Parti républicain d’un animateur d’émissions de télé-réalité sans expérience de bureau élu assurerait une victoire de Clinton en novembre.

« Cette mémoire ne peut pas être effacée », a déclaré Luis Heredia, directeur exécutif de l’Arizona Education Association, le syndicat des enseignants de l’État et membre du Comité national démocrate. Il s’est rappelé avoir vu des États swing comme la Pennsylvanie et le Michigan s’effondrer rapidement pour les démocrates le soir des élections. « Ce souvenir est encore très frais, surtout pour moi. »

« Vous rappelez aux gens qu’un sondage n’est qu’un sondage. C’est un moment dans le temps mardi matin où quelqu’un a répondu à un appel. Ne nous emportons pas. Nous devrions gagner de 20 points compte tenu des circonstances. Gagner de 6 points, c’est encore trop proche de nous pour dire que nous sommes en avance sur le jeu. «

Dynamique différente en 2020 qu’en 2016

Lors d’entretiens avec des membres du DNC de six États du champ de bataille, y compris des chefs d’État partie, chacun est revenu sur un vieux cliché de campagne: «Ne tenez rien pour acquis.»

L’anxiété démocratique est un peu atténuée par les circonstances radicalement différentes cette fois-ci: Trump est maintenant un titulaire, incapable de se présenter comme un homme d’affaires étranger se battant pour «vider le marais». De multiples crises – dont une pandémie qui a fait plus de 128 000 morts aux États-Unis – font partie de son bilan. Il vient de conclure sans doute le mois le plus difficile de sa présidence, couronné par une nouvelle controverse sur les primes rapportées que le russe a offert aux talibans de tuer des soldats américains.

Peut-être plus important encore, Biden n’a pas la faible favorabilité et les notes de fiabilité qui ont condamné Clinton, dont la polarisation a donné à Trump une ouverture que de nombreux démocrates n’ont pas vue.

Il existe cependant un signe d’avertissement majeur pour les démocrates: malgré l’avance considérable de Biden, ses partisans sont nettement moins enthousiastes à son sujet que les loyalistes de Trump à l’égard de Trump, selon des sondages.

« Les démocrates du Wisconsin ont deux réactions à ce moment », a déclaré Ben Wikler, président du Parti démocratique du Wisconsin. «Le premier est que Trump est une catastrophe sans équivoque et les sondages montrent que tout le monde sait qu’il est mauvais. La deuxième réaction est que nous avons tiré notre leçon de 2016. »

Le président Donald Trump prend la parole lors d’un rassemblement au BOK Center de Tulsa, en Okla., Le samedi 20 juin 2020.

Il a déclaré que les démocrates « ne pouvaient pas retirer leur pied du gaz, même pour une seconde » en achetant trop dans les sondages, notant que Clinton a conduit Trump jusqu’à 15 points de pourcentage au Wisconsin après la Convention nationale démocratique en août 2016. Trump a fini par gagner le Wisconsin moins de 1 point de pourcentage.

« Je voudrais résumer cela comme une » sombre résolution « », a déclaré Wikler à propos de l’humeur des démocrates, ajoutant qu’il « mystifiait que Trump ait même les restes de soutien qu’il avait », compte tenu de ses récents problèmes. Il a déclaré que les démocrates craignaient que Trump soit « disposé à tricher pour revenir au pouvoir » en limitant l’accès des électeurs et en refusant d’accepter les résultats.

Il reste également quatre mois avant les élections, suffisamment de temps pour que la course reprenne encore.

« Ce qui me tient éveillé la nuit, ce sont les inconnues inconnues », a expliqué Wikler.

«Nous aimerions tous que les élections se terminent aujourd’hui»

Les victoires de Trump au Wisconsin, au Michigan et en Pennsylvanie, trois États pivots qui ont voté démocratiquement, se sont avérées fatales pour Clinton en 2016. Gagner la ceinture de rouille est la clé pour Biden, qui détient actuellement une avance de 6 points ou plus dans chacun, selon à la moyenne de Real Clear Politics des sondages.

Les dirigeants démocrates de ces États disent qu’ils ont commencé à reconstruire l’infrastructure de la campagne rapidement après leurs défaites de 2016 en préparation pour 2020.

« Je ne pense pas que quiconque soit à l’aise avec ces chiffres », a déclaré Lavora Barnes, présidente du Michigan Democratic Party. «Il y avait des gens en 2016 qui, très tôt, à cause de qui était Donald Trump, ont pensé:« Comment cette nation pourrait-elle choisir Donald Trump? »Maintenant que c’est arrivé, nous reconnaissons que nous ne devons jamais compter personne.»

Barnes a déclaré que la campagne Clinton avait commencé à se concentrer sur le Michigan « tard », à la suite des conventions du parti à la fin de l’été, mais a déclaré que la campagne Biden travaillait déjà en étroite collaboration avec les opérations de l’État partie.

«Nous reconnaissons tous l’importance de ce moment et des opportunités ici, mais ce ne sont des opportunités pour nous que si nous en profitons en faisant le travail», a-t-elle déclaré.

Rick Bloomingdale, président de l’AFL-CIO de Pennsylvanie et membre du comité DNC, a déclaré que les chiffres solides de Biden montrent que les travailleurs sont inquiets pour l’économie, la pandémie et « ils ne voient aucun leadership de Washington, D.C. »

«Mais cela ne signifie pas qu’ils vont tenir. Trump a montré une incroyable capacité à descendre puis à reculer. Beaucoup de choses peuvent se produire au cours de ces (120 derniers) jours. En 2016, les gens pensaient: « Oh mec, s’ils nomment Trump, cette chose est une valse. » Ce n’était bien sûr pas. Nous ne devons pas supposer que ce sera cette fois. «

Il a ajouté: « Nous aimerions tous que les élections se terminent aujourd’hui. Mais nous savons également que ce n’est pas le cas ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait bien que Biden transporte la Pennsylvanie, Bloomingdale a déclaré: «J’étais confiante que Hillary allait gagner la Pennsylvanie. Si nous faisons le travail, nous gagnerons. Si nous ne faisons pas le travail, nous ne gagnerons pas. »

Wikler a déclaré que les démocrates du Wisconsin avaient «effacé» l’avantage dont jouit généralement un titulaire en jetant les bases depuis 2017.

Comme le Michigan et la Pennsylvanie, Trump a emporté le Wisconsin avec un fort soutien des électeurs blancs de la classe ouvrière, remportant des comtés ruraux à travers l’État avec plus de 60% des voix. Depuis lors, a noté Wikler, la sénatrice démocrate du Wisconsin Tammy Baldwin a remporté sa réélection en 2018 à deux chiffres. Il a dit qu’il pensait que Biden pouvait faire plus de percées dans les zones rurales où les exploitations agricoles ont été touchées par les politiques commerciales de Trump.

« Nous savons que Trump vise le Wisconsin comme un état absolu pour sa réélection », a déclaré Wikler. « Pour nous, cela signifie que nous devons nous battre pour chaque vote et nous investissons en conséquence. »

Biden a une avance plus importante que Clinton au même moment

Biden mène Trump à l’échelle nationale de 53% à 41% selon un nouveau sondage USA TODAY / Suffolk University publié cette semaine et détient une avance de 9,4% dans la moyenne des sondages Real Clear Politics.

À ce stade en 2016, l’avantage de Clinton sur Trump était moindre, 46% -40% dans le sondage USATODAY / Suffolk, et Trump avait commencé à combler l’écart. Dans la moyenne des sondages de Real Clear Politics au 1er juillet 2016, Clinton menait de 4,8%, un resserrement de son avantage à deux chiffres au printemps.

Bien qu’il soit souvent populaire de critiquer l’exactitude des sondages après que Trump a remporté la victoire, la dernière place de Clinton dans le vote populaire, de 48,2% à 46,1%, correspondait étroitement aux sondages finaux. L’avantage de Trump au collège électoral est venu de victoires serrées dans les États swing.

Troublant pour Trump cette remise des gaz: seuls 20% des électeurs interrogés dans le sondage USA TODAY ont déclaré que les États-Unis vont dans la bonne direction. La majorité (67%) a déclaré que les États-Unis vont dans la mauvaise direction. Biden n’a pas non plus les mêmes points négatifs que Clinton, y compris sur les questions de caractère.

Cinquante pour cent des électeurs interrogés ont déclaré qu’ils trouvaient Biden honnête et digne de confiance, contre seulement 30% pour Trump. Six semaines avant les élections de 2016, c’était Trump qui menait la question de confiance. Un sondage du Washington Post / ABC n’a trouvé que 33% des électeurs jugeant Clinton honnête et digne de confiance, mais Trump avait confiance en 42%.

David Paleologos, directeur du Centre de recherche politique de l’Université de Suffolk, a déclaré que l’électorat de 2016 avait été balancé par «les ennemis» – des électeurs qui n’aimaient pas Trump et Clinton. Il a déclaré qu’en fin de compte, «l’intensité contre Hillary Clinton a fini par être plus élevée que Trump, en particulier dans les États swing». Trump a profité d’une course qui est devenue très négative parce que Clinton était plus polarisant.

« Cette année, vous n’en avez pas », a déclaré Paleologos. « Il est sympathique. Il est sympathique Joe. «

Pour Trump, Paleologos a déclaré: «C’est vraiment le défi à venir. Il n’a pas d’adversaire à qui les gens détestent ou ont une réaction viscérale. «

La plus grande vulnérabilité de Biden pourrait être l’écart d’enthousiasme. La plupart de ses partisans le soutiennent parce qu’il n’est «pas Trump», selon Paleologos. Alors que la moitié des soutiens de Trump se disent « très enthousiastes » à propos de leur candidat, seuls 27% des soutiens de Biden le disent. «Les gens de Trump, ils l’aiment. Les gens de Biden, ils haussent les épaules. »

Cependant, donnant un coup de pouce à Biden, il mène de manière écrasante parmi les électeurs qui ne sont pas enthousiastes à propos de l’un ou l’autre candidat. « C’est en ce moment ce qui pèse sur la campagne Trump », a déclaré Paleologos.

La campagne Trump lance un large éventail d’attaques contre Biden

Biden a minimisé son avance lors de sa première conférence de presse depuis avril après un discours cette semaine à Wilmington, Delaware. Il a été interrogé sur sa campagne peu orthodoxe, qui a opéré presque en grande partie depuis son domicile au Delaware pendant la pandémie. Biden a déclaré que «l’ironie» est qu’il a probablement pu toucher plus d’électeurs grâce à des campagnes virtuelles.

« Jusqu’à présent, il reste à voir, je ne veux pas me gêner, je sais que les données de sondage sont très bonnes. Mais je pense que c’est vraiment tôt. Il est beaucoup trop tôt pour porter un jugement », a déclaré Biden.

Trump et les républicains ont eu du mal à trouver une attaque contre Biden qui est coincée.

Lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, le directeur des communications de Trump, Tim Murtaugh, a lancé le gant à Biden.

Il a critiqué Biden pour ne pas avoir dénoncé les récentes destructions de monuments, l’a traité de «désastre» sur l’économie, a longuement parlé de la représentante des États-Unis. Alexandria Ocasio-Cortez, D-New York, a remis en question les liens de Biden avec la Chine, et a soutenu l’Obama. -La gestion de la pandémie H1N1 par l’administration Biden a laissé Trump avec une pénurie de masques N95. Il a accusé Biden d’utiliser COVID-19 comme une «arme politique dans une tentative cynique» pour saper la confiance du public.

« Joe Biden espère sortir du reste de ces quatre mois sans répondre à aucune de ces questions », a déclaré Murtaugh. « Il ne fait pas l’objet d’une vérification approfondie devant le peuple américain et il n’est pas soumis à un examen minutieux parce que ses gestionnaires savent qu’il n’est pas à la hauteur. »

En comparant les élections de 2020 et de 2016, Robby Mook, directeur de campagne de Clinton en 2016, a déclaré la semaine dernière: « Je le vois presque: y a-t-il beaucoup de choses identiques? » Il apparaissait sur le podcast de David Plouffe, ancien directeur de campagne de Barack Obama. « Avant tout, je dirais que COVID a tout changé. »

Mook, président du House Majority PAC, a déclaré que Trump était pris « plus au sérieux » et « tenu de rendre des comptes d’une manière qu’il n’était pas en ’16 ». Alors que les remarques « mesquines » de Trump ont été traitées comme une « nouveauté » en 2016, elles sont maintenant vues « dans un contexte de véritable manque de leadership », a-t-il déclaré.

L’expérience politique a tendance à être un handicap dans les campagnes, a déclaré Mook, mais elle est considérée comme une force pour Biden pendant la pandémie. « Je pense que Hillary a en quelque sorte l’opposé de cela. » Il a prédit que la course se resserrerait alors que les électeurs, comme ils le font historiquement, « rentrent chez eux à leurs partis », mais pas si Trump ne peut pas « se ressaisir ». «

«Biden veut que ce soit un référendum sur Trump, et il le gagne en ce moment. Trump doit repenser cela pour être un choix – et il ne peut même pas offrir ce choix « , a déclaré Mook. » Alors, comment diable sont-ils censés obtenir cela sur des bases plus solides pour leur stratégie? «

Les Dems prétendent comprendre le «pouls» des États-Unis en ce moment

Aucun des slogans Trump sur Biden n’a gagné du terrain comme «Crooked Hillary» et les chants de «Lock her up» il y a quatre ans.

Les démocrates, malgré leur optimisme prudent, sont optimistes quant aux questions en leur faveur: une pandémie qu’ils soutiennent a révélé l’échec du leadership présidentiel et la réponse de Trump «loi et ordre» aux protestations contre le racisme systémique et la brutalité policière alors que les sondages montrent que plus d’Américains sont maintenant favorables au mouvement Black Lives Matter.

« Nous comprenons à quoi ressemble la température et le pouls du pays en ce moment », a déclaré Sheila Huggins, avocate de Durham, en Caroline du Nord, et membre du comité DNC.

Elle a dit que ses amis démocrates ne parlaient pas autant d’une répétition de 2016 qu’ils l’étaient autrefois.

« Nous sommes trop occupés à écouter un président qui dit des bêtises à peu près tous les jours », a-t-elle déclaré. « On vous rappelle facilement que 2016 n’est pas ce qui doit être au premier plan de ce à quoi nous pensons. Nous avons besoin penser à 2020. «

En Arizona, Heredia a déclaré qu’il croyait que les démocrates avaient l’élan nécessaire pour porter l’État pour Biden, gagner la course au Sénat américain entre le démocrate Mark Sally et la sénatrice Martha McSally et renverser les deux chambres de la législature de l’État, où les républicains ont une faible majorité. Le dernier démocrate à porter l’Arizona à la présidence était Bill Clinton en 1996.

« Il y a une tempête parfaite en Arizona, je dirais que c’est un » haboob « parfait dans notre état », a-t-il dit, se référant aux tempêtes de poussière qui surviennent dans le sud-ouest «

Kevin Evans, un membre du DNC de Floride, qui dirige un camp pour enfants à Fort Lauderdale, a déclaré qu’il connaissait de nombreuses « personnes non partisanes » dans le comté de Broward qui ont voté pour Trump parce qu’elles ne pouvaient pas soutenir Clinton, mais envisagent de voter pour Biden en novembre . Il a dit que la manipulation du coronavirus par le président était la dernière goutte.

« Cela fait la différence. C’est ce qui va faire ressortir le vote », a déclaré Evans, défendant l’enthousiasme des électeurs pour Biden. «Ils sont ravis de ramener la normalité à la Maison Blanche» après avoir «fatigué» tout le drame de Trump, a-t-il déclaré. « Les gens sont fatigués. »

Quand il s’agit de Biden en tête dans les sondages, Evans est revenu il y a quatre ans.

« Tout comme Hillary, non? » il a dit.

