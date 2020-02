Avec Charlize Theron en tête, les noirs triomphent à l’Oscar | personnes

Avec Charline Theron en tête, le noir a triomphé sur le tapis rouge des Oscars, un défilé avec lequel Natalie Portman, Penelope Cruz, Margaret Qualley ou Lucy Boynton ont défilé avec puissance. Avec un rôle de soutien, le blanc brille avec la proéminence de Renée Zellweger et Salma Hayek.

Si en 2017 le noir a été la couleur choisie pour signaler les situations de harcèlement et d’inégalité, cette année a triomphé par décision stylistique, on sait déjà que l’entrée principale du théâtre Dolby devient l’événement de mode le plus important de l’année.