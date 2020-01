Avec des blocus, des arrestations et des raids, le régime de Maduro intensifie son harcèlement contre l’opposition

La dictature de Nicolás Maduro a intensifié son harcèlement contre l’opposition commandée par Juan Guaidó mardi, avec différentes actions visant à limiter ses activités qui ont généré une répudiation généralisée aux niveaux national et international. Parmi eux, trois se démarquent: ils ont empêché les législateurs opposés d’accéder au Palais législatif; ils ont arrêté le député d’opposition Ismael León; et fait une descente dans les bureaux de Guaidó à Caracas.

Comme chaque mardi – le jour des sessions parlementaires – depuis le 5 janvier dernier, le jour où le régime a tenté de prendre l’Assemblée législative – Des groupes militaires et paramilitaires de Chavez se sont rendus à proximité immédiate du Palais législatif dans le but d’empêcher l’accès de l’opposition. Et bien que le 7 janvier, ils aient réussi à briser les différentes barrières et sessions de police, la dictature l’a empêché à deux reprises. Par conséquent, la semaine dernière ils l’ont fait dans l’amphithéâtre El Hatillo -après avoir été soumis à des attaques armées- et Mardi au Curumo Summit Square.

En fait, dans ce cas, ils sont venus à bloc avec un camion de carburant une rue à travers laquelle devaient passer les députés, rassemblés au siège du Parti de l’action démocratique.

Luis Parra, positionné au Parlement par le régime de Maduro depuis cette date, était dans l’hémicycle en attendant d’avoir le quorum nécessaire pour se réunir. Cela ne s’est pas produit, puisque 100 des 167 députés ont voté ce jour-là pour réélire Juan Guaidó à la tête de l’Assemblée nationale, et ils ont la majorité dans le corps..

Cependant, les députés ont discuté sur la Plaza de Curumo les questions qui étaient à l’ordre du jour: «la stabilité des travailleurs de l’Assemblée suite à la prise militaire des espaces du pouvoir législatif“, la “l’autonomie universitaire dans le cadre de la crise sociale du pays” Et enfin, “la situation du terrorisme au Venezuela dans le cadre du Sommet continental de lutte contre le terrorisme“

Après la session, le premier vice-président de l’Assemblée nationale, Juan Pablo Guanipa, a convoqué des Vénézuéliens pour accompagner les députés au siège du Palais législatif. “Accompagnés du peuple de Caracas, nous démontrerons que le combat que nous menons est pour la liberté du Venezuela“Il a ajouté.

Peu de temps après le deuxième coup: l’arrestation du député Ismael León, membre de la Voluntad Popular, le parti auquel appartiennent à la fois Guaidó et le chef de l’opposition Leopoldo López.

“Nous dénonçons la disparition du député à l’Assemblée nationale Ismael León”, a rapporté sur Twitter le Centre national de communication, qui fait office de bureau de presse de Guaidó. “À partir d’environ 9 heures (heure locale), sa famille, ses amis et ses collègues ont perdu contact avec lui”, a-t-il déclaré.

Dans une déclaration ultérieure, le Centre a indiqué que, selon des informations non officielles, León avait été intercepté par des agents des Forces d’action spéciale de la Police nationale bolivarienne (FAES) ils l’ont intercepté alors qu’il était sur le point de s’adresser à la session de l’Assemblée nationale.

En outre, ils ont évoqué le fait que, peu de temps avant sa disparition, le député avait dénoncé les outrages du régime devant un média international; et qu’il y a environ un mois, il avait été mentionné dans une conférence de presse par le vice-ministre de l’information Jorge Rodríguez, “Où ils ont essayé de l’impliquer dans des faits sans fondement, dans le cadre d’une nouvelle attaque contre le pouvoir législatif.”

«Nous tenons Nicolás Maduro et Jorge Rodríguez pour responsables de ce qui pourrait arriver au député Ismael León, publiquement persécuté par le régime en dénonçant les cas de corruption des neveux de Cilia Flores, Raúl Gorrín et Opération Alacrán, dont il est maintenant victime et victime d’un enlèvement afin de briser la majorité parlementaire qui soutient le président Juan Guaidó», Conclut le communiqué.

La condamnation a été reproduite par l’ambassade virtuelle des États-Unis au Venezuela, qui a déclaré sur son compte Twitter: «Aujourd’hui, Ismael León a été enlevé et détenu arbitrairement par les FAES. Bien que le régime de Maduro veuille mettre fin à l’Assemblée nationale légitime, la démocratie ne peut pas être intimidée. Cela doit cesser!” Le défenseur des droits humains Joel García a déclaré à la presse dans l’après-midi que León avait été emmené au siège de Sebin, connu sous le nom de Helicoid.

De cette façon, Leon devient le dernier député à être privé de sa liberté pour le record de Maduro. Le cas précédent était celui de Gilber Caro, qui a été enlevé le 20 décembre. Lors de la session de mardi, de l’Assemblée nationale, ils ont indiqué que lundi, pour la première fois, leur avocat pourrait avoir des contacts avec le député: «Il est kidnappé dans un quartier général de la police nationale bolivarienne où il n’y a pas de cellules. J’étais exorbitant et je ne savais pas à quelle date c’était », a déclaré le député qui a communiqué la nouvelle..

Le député Juan Requesens, quant à lui, a été accusé par le régime d’avoir participé à une attaque contre Maduro en 2017 et arrêté en août 2018. Il reste également en prison.

Dans l’après-midi, le régime a indiqué les bureaux de Juan Guaidó, actuellement en pleine tournée internationale. Des agents du FAES et du Service bolivarien de renseignement (Sebin) ont fait une descente dans la propriété située dans la tour de Zurich, à El Rosal, à Caracas.

Les députés de l’opposition se sont approchés des lieux pour dénoncer la fouille des agents de Chavez, qu’ils ont qualifiés d’illégaux. Ils ont été rejoints par l’ambassadeur d’Uruguay, Gustavo Pacheco. Et l’ambassade virtuelle américaine a rejoint la répudiation. «Nous condamnons la dernière tentative d’intimidation des voyous et des laquais armés de la dictature, y compris les FAES, qui ont aujourd’hui pénétré de force et illégalement dans le bureau du président par intérim Juan Guaidó. Ils peuvent faire de leur mieux, mais la démocratie ne peut pas être intimidée.», A-t-il dit, également via son compte Twitter.

“Nous n’abandonnerons en aucun cas, en tant que démocrates que nous sommes, en tant que citoyens qui veulent la liberté … Le Sebin nous enregistre en ce moment, faisant semblant de nous intimider, mais nous n’allons pas partir”, a déclaré le député Delsa. Solorzano, qui a diffusé en direct depuis les bureaux.

Solórzano a confirmé qu’à 22 heures locales, des agents Sebin étaient toujours dans le bâtiment. Et Fabiana Rosales, l’épouse de Guaidó, a averti que le régime pourrait essayer de “semer” des documents contre le président par intérim.

Le régime a nié que les autorités aient fait une descente dans les bureaux de Guaidó et a blâmé l’opération de police menée mardi pour une enquête de corruption contre deux frères d’affaires avec bureau dans le même bâtiment que le politicien. “Cette action dans la tour de Zurich fait partie d’une enquête pour la légitimation du capital de Corporations Noinual Corporation et Juma 2 Corporation, propriété des frères Volante Zuloaga”, a écrit le vice-président et ministre de la Communication peu après minuit, Jorge Rodriguez

De Londres, où un programme a culminé qui comprenait des réunions avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab et une réunion avec la diaspora vénézuélienne, Guaidó a condamné les diverses actions menées par le régime. “Dictature lâche! Pendant que je suis en tournée, consolidant mon soutien pour surmonter la tragédie que vivent les Vénézuéliens, ils se montrent sans honte: ils kidnappent le député Ismael León et pillé notre bureau“Il a dit.

«Le monde nous reçoit et nous soutient! Nous restons fermes, nous atteindrons la liberté! », A-t-il ajouté dans son message, qui comprenait la vidéo publiée par Solorzano. En plus des réunions avec les dirigeants mondiaux – qui comprendront également le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell et une participation au Forum économique mondial de Davos – une nouvelle manifestation de soutien à Guaidó s’est matérialisée mardi, lorsque les États-Unis ont bloqué 15 avions PDVSA. utilisé par les membres du régime vénézuélien.

Les mesures arrivent moins de 10 jours après que le Trésor a sanctionné Luis Eduardo Parra Rivero et six autres députés de l’Assemblée nationale après leur tentative de prise de pouvoir.

Pendant ce temps, à Davos, Donald Trump a également évoqué la situation vénézuélienne. Interrogé à ce sujet par Deutsche Welle dans les couloirs de la convention, le président a déclaré: «Le Venezuela fera très bien, il suffit de regarder“

Considérant que Guaidó sera également à Davos jeudi et que l’administration Trump a été un ardent défenseur de l’opposition vénézuélienne, il a été spéculé que les deux ont une réunion bilatérale.