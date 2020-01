Avec environ 70 mouvements de marché, tous les renforts de la Super League

La crise à laquelle le pays est confronté a obligé la plupart des clubs argentins de la Super League à faire preuve de prudence lors de la confirmation de l’embauche. Malgré tout, ils ont réussi à ajouter des renforts pour la fin du championnat de première division.

Au total, près de 70 mouvements ont été effectués jusqu’à présent sur le marché actuel des passes, en comptant de nouveaux entraîneurs tels que Diego Osella (Colón), Mario Sciacqua (Godoy Cruz), Lucas Pusineri (indépendant), Sebastián Beccacece (course) et Miguel Ángel Russo (Boca). En outre, Diego Monarriz a été ratifiée en San Lorenzo.

En ce qui concerne les boosters de football, Javier Mascherano (Les étudiants) ont été les plus brillants, Daniel Osvaldo (revenu de sa retraite à Banfield) et Ricardo Centurion (Vélez) a également contribué aux leurs. De plus, d’autres retours étaient attendus. Un examen du marché des laissez-passer de tous les clubs de première division.

Rodrigo Contreras (Necaxa du Mexique) et Mario López Quintana (Santiago Wanderers de l’Uruguay).

Kevin Mac Allister (a mis fin à son prêt de Boca), Thiago Nuss (jeune du Deportivo Español), Matías Caruzzo (Rosario Central), Tomás Andrade (River) et Edwar López (Estudiantes de La Plata).

Daniel Osvaldo (revenu de sa retraite), Nery Leyes (Antofagasta du Chili) Facundo Altamirano (étudiants de Buenos Aires) et Emanuel Coronel (Brown de Adrogué).

Miguel Ángel Russo (DT), Guillermo Pol Fernández (en prêt de Cruz Azul de México), Leonardo Jara (a mis fin à son prêt avec DC United des États-Unis), Nahuel Molina Lucero (a mis fin à son prêt de Rosario Central).

CORDOBA CENTRAL DE SANTIAGO DEL ESTERO

Alexis Rolín (Université de Concepcion du Chili), Dany Cure Correa (Zulia du Venezuela) et Leonel Caffaratti (San Martín de Formosa).

Diego Osella (DT), Brian Fernández (Portland Timbers des États-Unis) et Rafael García (ressortissant de l’Uruguay).

Washington Camacho (Xolos de México), Fabián Bordagaray (Dorados de México), Eugenio Isnaldo (Unión La Calera de Chile), Matías Laba (Argentinos Juniors) et Rubén Botta (San Lorenzo de Almagro).

Javier Mascherano (Hebei Fortune of China), Martín Cauteruccio (Cruz Azul de México), Lucas Rodríguez (a terminé son prêt à DC United des États-Unis) et Mauro Díaz (Al-Ahli d’Arabie saoudite).

Maximiliano Cuadra (Racing), Harrinson Mancilla (Cúcuta de Cólombia), Matías Pérez García (Cúcuta de Colombie), Jonathan Agudelo (Cúcuta de Colombie) et Jorge Broun (Ludogorets de Bulgarie).

Mario Sciacqua (DT), Rodrigo Rey (Pachuca du Mexique), Enzo Ybáñez (prêté par les Argentins), Gianluca Ferrari (San Lorenzo de Almagro), Gabriel Carrasco (Lanús), Christian Almeida (Belgrano) et Marcelo Herrera (Défense et justice ).

Fernando Cosciuc (a terminé son prêt Brown auprès d’Adrogué), Lucas Campana (étudiants BA) et Agustín Casco (a mis fin à son prêt à Sacachispas).

Lucas Pusineri (DT), Leandro Fernández (a mis fin à son prêt à Vélez), Braian Romero (a mis fin à son prêt à l’Atlético Paranaense du Brésil) et Federico Di Lorenzo (Deportivo Cali de Colombia).

Fernando Belluschi (San Lorenzo) et Guillermo Burdisso (indépendant).

Fernando Luna (Emelec de l’Equateur), Oliver Benítez (San Martín de Tucumán), Lautaro Torres (Ferro) et Federico Vietto (Racing).

Sebastián Beccacece (DT), Benjamín Garré (Manchester City), Leonel Miranda (Xolos du Mexique) et Héctor Fértoli (San Lorenzo de Almagro).

Marco Ruben (Atlético Paranaense du Brésil) et Joaquín Laso (San Luis de México).

Diego Monarriz (ratifié comme DT), Alejandro Donatti (Racing), Diego Rodríguez (Défense et Justice), Fernando Monetti (Atlético Nacional de Colombia).

Aldo Araujo (il a terminé son prêt à New Chicago).

Javier Cabrera (Melbourne City des États-Unis) et Sebastián Assis (Cerro Largo de l’Uruguay).

Ricardo Centurión (il a terminé son prêt à l’Atlético San Luis de México, sa passe appartient au Racing) et Mauro Pittón (San Lorenzo de Almagro).