Avec la bande dessinée ouïghoure, l'artiste manga japonais cherche à mettre en évidence la «souffrance» quotidienne

TOKYO, 27 décembre (.) – Un artiste japonais, dont les bandes dessinées sur une femme ouïghoure sont devenues virales, veut utiliser le pouvoir de son travail pour sensibiliser à la "souffrance quotidienne" de la majorité musulmane chinoise, a-t-elle déclaré à ..

Avec "What Has Happened to Me", une bande dessinée de manga qui a été traduite en 10 langues, dont le mandarin, l'ouïghour et l'anglais, et qui a été vue plus de 330 000 fois en ligne, l'artiste Tomomi Shimizu a Il a traité d'une question que de nombreux pays occidentaux considèrent comme une preuve de la violation des droits de l'homme par Pékin.

Dans des panneaux de dessins en noir et blanc, Shimizu raconte l'histoire de Mihrigul Tursun, une vraie femme ouïghoure qui vit maintenant aux États-Unis et dit qu'elle a été battue et détenue en Chine pour être une Ouïghoure.

"La question ouïghoure est bien connue des gens qui travaillent en politique. Mais peu de choses sont connues du grand public. L'écart est étonnant", a déclaré Shimizu, 50 ans, dans une interview à ..

"J'ai décidé d'utiliser le manga à cette fin parce que je pense que le manga a le pouvoir de transmettre des choses aux gens d'une manière facile à comprendre", a-t-il ajouté.

Shimizu, qui a écrit une autre bande dessinée sur les Ouïghours, ne semble pas être étranger à la politique, car il a exprimé son soutien sur son compte Twitter pour des questions généralement soutenues par la droite japonaise.

Les Nations Unies et les groupes de défense des droits de l'homme estiment qu'entre 1 et 2 millions de personnes, principalement des musulmans ouïghours, ont été détenues dans des conditions difficiles dans la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, dans le cadre de ce que Pékin appelle une campagne antiterroriste .

La Chine a déclaré que le Xinjiang faisait face à une menace de militants islamistes et de séparatistes.

Pékin rejette les accusations d'abus et nie l'internement de masse, affirmant qu'il cherche simplement à mettre fin à l'extrémisme et à la violence au Xinjiang par l'éducation et qu'il offre aux Ouïghours de meilleures perspectives d'emploi avec une formation professionnelle.

Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Le gouvernement du pays a accusé Tursun de répandre des mensonges sur son séjour au Xinjiang et a fermement démenti ses allégations d'abus.

Shimizu a exprimé une fois son opposition à la Chine, mais dit qu'il ne cherche pas à utiliser la question ouïghoure pour diffamer le pays.

