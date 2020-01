Avec le but de Messi, Barcelone a battu Grenade lors des débuts de Setién et reste au sommet de la Liga

Il Camp Nou il a vécu son premier jour de Quique Setién comme coach de Barcelone, une nouvelle étape après le licenciement Ernesto Valverde et a célébré le triomphe par le minimum contre la Grenade Le buteur était Lionel Messi, qui fut aussi la grande figure de la rencontre

L’entraîneur espagnol, qui essayer de retrouver le style, donner une intensité de pression et plus d’opportunités aux jeunes, a montré ses premiers coups de pinceau tactiques. Le casting était plus vertical dans leur jeu et leur somme, les minutes étaient les jeunes Ansu Fati, titulaire, Carles Pérez et Riqui Puig.

La première fois était un domaine absolu de l’équipe locale qui avait les meilleures chances mais n’a pas pu le préciser. Fati était parmi les plus actifs de l’équipe, mais ses inexactitudes et ses mauvaises décisions l’ont conduit à nuire au schéma.

L’équipe visiteuse vient de traverser la moitié du terrain et a à peine ajouté un tir à moyenne distance qui a vu passer Ter Stegen.

Dans le complément n’a pas changé la dynamique du match. Messi a eu deux opportunités claires, un lancer franc et un autre avec un tir à moyenne distance, mais leurs tirs ont été détournés. Le déroulement du procès-verbal a commencé à jouer contre la boîte de Setien qui a commencé à se noyer dans ses tentatives et a fini par jeter des centres dans la région, bien que son centre en avant, Suarez, n’a pas joué en raison d’une blessure.

Grenade a commencé à s’inquiéter d’environ 20 minutes dans un recul qui il a éclaté le bâton de Ter Stegen et a servi d’alarme pour l’équipe du Barça.

Le match a changé à 25 minutes lorsque l’arbitre a montré le deuxième carton jaune à Germán Sánchez, le centre de Grenade, qui a sacrifié un de ses flyers pour ajouter un défenseur à la défense qui recouvre le trou. Mais jouez avec un de moins dans le Camp Nou C’était une mission impossible pour le visiteur.

A 30 minutes de la seconde mi-temps, Barcelone a battu le zéro. Messi se tenait derrière les attaquants, face à l’arche et cherchait Griezmann, qui dans la zone a laissé le ballon à Arturo Vidal toucher le ballon avec la face externe de son pied gauche. Le chilien a enduré et libéré le vide à tacos pour que Messi définir dans la course de droite pour placer et libérer la folie azulgrana.

À ses débuts, Setién a opté pour un front formé par Lionel Messi, Antoine Griezmann et Ansu Fati, le jeune qui a remplacé Suárez en raison d’une blessure. Au milieu, ils ont formé Vidal, Busquets et Rakitc.

Avec le triomphe, Barcelone est resté leader de la Liga avec le Real Madrid, avec 43 points, huit de plus que l’Atlético Madrid, escorte. Le lendemain, l’équipe du Barça se rendra à Valence samedi.