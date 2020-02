Avec le but de Paulo Dyabala, la Juventus bat Brescia et garde la pointe de Serie A

Comme cela avait été spéculé lors de la précédente, la Juventus est sortie pour dominer le match dans les premières minutes avec des passes de Paulo Dybala et Aron Ramsey par les pourboires. Bien qu’il n’ait pas eu de mouvements dangereux au cours des 10 premiers, l’équipe de Sarri a constamment laissé entendre l’ouverture du score.

La première chance pour Brescia est venue à 20 minutes, avec un coup franc à la porte de la zone que Mario Balotelli a exécuté. L’Italien a pris son temps, calculé et tiré mais le ballon a franchi la barre transversale.

Une combinaison argentine était la chose la plus claire que la Juventus avait dans la première demi-heure du match. Gonzalo Higuaín a reçu à l’intérieur de la zone, a enlevé un homme et a aidé Paulo Dybala qui était au point de penalty, cependant l’ancien Palerme n’a pas pu définir confortablement et le ballon est passé près du poteau gauche de Lorenzo Andrenacci.

A 36 ans, une double expulsion jaune de Florian Aye a commencé à conditionner l’équipe de Luis Diego López. Sur le terrain, le coup franc parfait de La Joya s’est placé à côté du bâton du gardien de but, qui a fait ses débuts après la blessure au début d’Alfonso.

Cristiano Ronaldo reposera dans l’engagement du Juventus contre Brescia, puisque l’entraîneur a décidé de ne pas l’inclure dans la liste des convoqués pour le match correspondant à la date 24 de la Série A.

CR7 passe par un grand cadeau, avec dix réunions d’affilée Série A avec au moins un but marqué, mais Maurizio Sarri Il a choisi de se passer de la star lusitanienne pour cette rencontre, pensant notamment à la proximité du match aller des huitièmes de finale. Ligue des Champions, qui sera joué sur 26 février avant le Lyon Le français

Celui qui pouvait se tenir devant lui Brescia est le capitaine Giorgio Chiellini, qu’à la fin du mois d’août a subi la rupture du ligament croisé du genou droit. Cependant, il semble peu probable que le défenseur participe à l’affrontement, car la presse italienne estime que sa présence parmi les concentrés peut être utile notamment pour l’aspect psychologique.

Coulé dans la table, le Brescia il s’est tourné vers l’Uruguayen il y a un peu plus d’une semaine Diego Lopez, qui a remplacé la banque à Eugenio Corini. Son premier résultat était plein d’espoir après le match nul 1-1 avec lui Udinese (15e).

Moins lumineux que les années précédentes, le Juventus, qui a perdu la semaine dernière 2-1 contre le Hellas Verona (6e), résultat qui lui a coûté la direction absolue du Calcium, à égalité jeudi contre Milan (1-1) dans San Siro dans la première étape de demi-finales de la Coupe d’Italie.

Samedi le Rome (5e) est tombé avec le Atalanta 2 à 1 (4e), une équipe surprenante qui se bat en championnat en vue de ses débuts en huitièmes de finale de la Ligue des champions

Juventus: Wojciech Szczesny; Juan Guillermo Cuadrado, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Alex Sandro; Rodrigo Bentancur, Miralem Pjanic, Adrien Rabiot; Douglas Costa, Gonzalo Higuaín et Paulo Dybala.

Brescia: Jesse Joronen; Stefano Sabelli, Andrea Cistana, chancelier Jhon, Bruno Martella; Dimitri Bisoli, Sandro Tonali, Daniele Dessena, Nikolas Spalek; Mario Balotelli et Florian Aye.

10 h 55 Argentine, Uruguay, Paraguay, Chili et Brésil

09:55 Venezuela et Bolivie

08:55 Colombie, Pérou et Equateur