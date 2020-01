Avec le triplet Immobile, la Lazio écrase la Sampdoria 5-1

MILAN (AP) – Ciro Immobile a facturé un triplet samedi pour que la Lazio écrase la Sampdoria 5-1, et l’équipe de l’entraîneur Simone Inzaghi s’est consolidée en tant que véritable candidate au titre de Serie A italienne.

La victoire a prolongé à 11 la séquence de victoires consécutives de la Lazio, à trois points du leader de la Juventus et un du deuxième Inter Milan.

La Lazio est pleine de confiance pour une semaine compliquée. Ils seront vus contre la Roma dans le derby de la capitale le week-end prochain après un engagement à Naples en Coupe d’Italie, un tournoi dans lequel il cherche à revalider le titre.

“Nous allons profiter de cette 11e victoire, mais nous devons penser à la suite”, a déclaré Inzaghi. «Nous connaissons l’importance du derby, mais je ne pense pas à Rome.

“Nous devons jouer à Naples mardi, nous connaissons le sens de la Coupe d’Italie pour nous … nous nous battrons (pour le titre) à nouveau”, a-t-il ajouté.

Immobile a 23 buts en championnat cette saison, neuf de plus que tout autre joueur et trois de plus que le total de la Sampdoria.

C’était un misérable 23e anniversaire pour le gardien de la Sampdoria Emil Audero.

La Lazio a dominé le match dès le début et a pris les devants 3-0 dans les 20 premières minutes.

Immobile est également intervenu dans le premier but car Audero n’a pu arrêter son tir, permettant à Felipe Caicedo de profiter du rebond.

L’Italien, qui aura 30 ans lundi, a parfaitement exécuté un penalty après la main de Nicola Murru et a marqué un objectif trois minutes plus tard.

La Sampdoria pouvait contrôler la Lazio pour le reste de la première mi-temps, mais le remplaçant Bastos a prolongé l’avantage de l’équipe locale après neuf minutes de la seconde mi-temps, peu après son entrée en bourse.

Immobile a complété son triplet avec une autre pénalité, à 65 minutes, qu’Omar Colley a traitée.

Karol Linetty a réduit pour Sampdoria, mais son match malheureux s’est aggravé trois minutes plus tard lorsque le défenseur Julian Chabot a été expulsé pour une faute contre l’attaquant Bobby Adekanye.

UN AUTRE GRAND OBJECTIF DE VLAHOVIC

L’attaquant des jeunes Dusan Vlahovic a signé un but remarquable pour la Fiorentina de remporter une victoire 2-0 pour visiter Naples.

Vlahovic, un Serbe de 19 ans, a signé trois buts magistraux cette saison et en a ajouté un autre à sa collection à 74 minutes. Il a dominé une passe dans l’aile droite, leva les yeux, coupa et colla le ballon au deuxième poteau.

Federico Chiesa a mis la Fiorentina en tête avec 26.

La Fiorentina est montée à la 13e place du tableau, à égalité de points avec Napoli, qui a perdu quatre de ses cinq matches de championnat avec l’entraîneur Gennaro Gattuso.

Napoli reçoit la Juventus le week-end prochain.

Jeremie Boga a culminé un grand jeu individuel et Sassuolo est retourné battre Torino 2-1. Boga a reçu le ballon près du milieu du terrain et a snobé deux joueurs de Torino avant de définir à 25 mètres.

Boga était également l’assistant dans le but qui a établi la différence finale, le travail de Domenico Berardi à 73 ans.

L’auto-but de Manuel Locatelli en première mi-temps a dépassé Turin, qui termine huitième du classement.

Sassuolo a battu une séquence de trois défaites et a ouvert un écart de huit points sur la zone de relégation.