Avec l'intention de s'approcher de Liverpool, Manchester City aura un engagement dur envers Leicester: temps, télévision et formation

«Ils sont très réguliers et jouent de manière similaire. À l'exception du départ de Harry Maguire, ce sont les mêmes joueurs. Ils ont beaucoup de qualité devant et au centre du terrain et sont très solides derrière. Ils jouent bien contre et en position de jeu. Ils contrôlent toutes les facettes du jeu. C'est une équipe fantastique, c'était déjà la saison dernière. Après leur avoir fait face, j'avais déjà le sentiment qu'ils se battraient dans le top quatre cette saison », a salué le stratège espagnol.