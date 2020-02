Avec Messi comme titre, Barcelone cherche à continuer sur la voie du triomphe et reçoit Levante pour la Liga

Le 5-0 avec lequel il a battu le Barcelone au deuxième tour de la Copa del Rey au Leganés cela convenait à l’équipe de Quique Setién, qui avait besoin d’une victoire pour sortir des doutes qui avaient généré la défaite contre Valence à la dernière date de championnat. Maintenant Lionel messi et l’entreprise cherchent à poursuivre les résultats positifs. L’équipe culé reçoit Levante pour la vingt-deuxième date du tournoi local.

Vers le bas en raison d’une blessure Luis Suarez le chilien est ajouté Arturo Vidal, qui a fait un travail spécifique en marge de ses coéquipiers et a été la principale absence de l’avant-dernière formation de Barcelone. Lors de la séance qui s’est tenue ce samedi dans la ville sportive de Sant Joan Despí, le Français Ousamane Dembélé a terminé une partie de l’entraînement avec ses coéquipiers après s’être absenté de la première équipe pendant plusieurs mois en raison d’une blessure, cependant, il n’est pas entré dans l’appel de Setién pour ce match. .

Barcelone est pratiquement obligée de gagner si elle ne veut pas s’éloigner de la pointe, qui est aujourd’hui le Real Madrid avec six points de plus que l’équipe du Barça, mais aussi avec un match plus disputé: ceux de Zidane ont battu l’Atlético Madrid 1-0 ce samedi.

Le Levante de Paco López, quant à lui, cherche à couper avec une série de trois matchs consécutifs sans s’additionner par ligue après être tombé sur le set de matelas, Alavés et Osasuna. Bien qu’il occupe la treizième position du tableau, il est à huit points de la chute.

Après les adieux de quatre joueurs et la décision de ne pas signer d’avant-centre sur le marché d’hiver, l’entraîneur de Barcelone Quique Setién a admis que son équipe était “apparemment” affaiblie, bien qu’il ait défendu qu’il aime avoir un modèle court.

Lors de la conférence de presse avant le match de dimanche contre Levante, l’entraîneur cantabrique a déclaré qu’il se tournerait vers les joueurs de la filiale pour répondre aux appels: «Je préfère travailler avec moins de monde, car de cette façon, le monde entier est branché. Il vaut mieux avoir 20 joueurs vraiment motivés, que 25 et cinq qui ne jouent pas ou ne sont pas motivés », a-t-il dit.

HEURE: 20h00 GMT (17h00 ARG-CHI-URU / 16h00 MEX / 15h00 COL-PER)