Avec Messi en tête d’affiche, Barcelone cherche une victoire contre Leganés qui lui donne la passe pour les quarts de finale de la Copa del Rey

Après être tombé devant lui Valence pour la ligue espagnole, le Barcelone de Quique Setién A la recherche d’une victoire qui donne la tranquillité aux fans des Culés. Cette fois, il sera mesuré avant Leganés par les huitièmes de finale de la Copa del Rey dans le Camp Nou.

Après les ennuis subis en seizièmes dans le domaine d’Ibiza (1-2), où ils se sont reposés Messi et Piqué, entre autres, cette fois Setien Il n’a donné aucune trêve et a réclamé toutes ses troupes, mais pas Riqui Puig, qui ne s’est pas rendu à Valence pour cause de maladie et, bien qu’il se soit entraîné avec le groupe mardi, n’est pas entré dans la liste.

Par conséquent, le capitaine argentin fait partie des 11 titres. Ceux qui ont été exclus de l’appel étaient Luis Suarez, Ousmane Dembélé et gardien brésilien Net, tous en raison de blessures.

De la part de l’équipe visiteuse, qui se situe à la dix-neuvième position du championnat espagnol, tente de montrer le meilleur visage après l’arrivée de Javier Aguirre. Dans le précédent, le Leganés arrive au stade du Barça après avoir fait match nul contre l’Atlético de Madrid Wanda Metropolitano. En ce qui concerne la Copa del Rey, les “Pepineros” élimineront C.D Ebro en le battant 1-0.

Au prochain tour, le Real vous attend Madrid après avoir battu Saragosse 4-0, le Villarrealle Bilbao (passer des pénalités contre Tenerife), Valence, la Real Sociedad et Grenade.

HEURE: 18:00 GMT (15:00 ARG-CHI-URU / 14:00 MEX / 13:00 PER-COL)