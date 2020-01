Avec ou sans masque?: Confusion sur la protection contre les coronavirus

Par John Geddie et Joseph Sipalan

SINGAPOUR / KUALA LUMPUR, 31 janvier (.) – “Ne portez pas de masque si vous allez bien”, a lu vendredi dans une note sur la couverture du principal journal de Singapour, tandis que les autorités du monde entier tentent de calmer la panique. l’achat de masques de protection contre le coronavirus.

En Malaisie voisine, le gouvernement a exhorté les gens à toujours faire préparer des masques et des désinfectants pour les mains, comme le recommandent les autorités thaïlandaises et vietnamiennes.

Des messages contradictoires ont semé la confusion sur la façon de se protéger contre une épidémie qui a fait plus de 200 morts en Chine et s’est propagée dans plus de 20 pays, et certains experts affirment qu’une mauvaise manipulation des masques pourrait même augmenter le risque. d’infection

“Porter un masque uniquement lorsque vous vous sentez mal? Alors pourquoi avez-vous besoin de soldats quand il n’y a pas de guerre? Mieux vaut prévenir que guérir”, a déclaré Kenny Chan Wai Kong, un utilisateur de Facebook à Singapour, où les autorités ont annoncé des plans. pour donner quatre masques à chaque maison tandis que les stocks des magasins sont épuisés dans toute l’île.

Dans certaines régions d’Asie, l’utilisation de masques est courante lorsque les gens sont malades ou pour lutter contre la pollution urbaine.

Les directives officielles de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Center for Disease Control and Prevention of the United States (CDC) ne mentionnent pas l’utilisation de masques comme mesure préventive contre le virus, mais sur leurs sites Web, ils ne le font pas non plus. déconseille spécifiquement son utilisation.

L’Australie et Taïwan ont déclaré que les personnes en bonne santé n’avaient pas besoin de masques, mais Canberra en a placé un million dans la réserve médicale nationale et les masques sont largement utilisés à Taipei, où le gouvernement a imposé des limites d’achat et une interdiction de exportation de masques de protection.

L’administration des chemins de fer taïwanais a déclaré vendredi que si le virus continue de se propager, il refusera de transporter des passagers qui ne portent pas de masques.

Le virus coronarivus peut être transmis d’une personne à l’autre, bien qu’il ne soit pas clair avec quelle facilité. La plupart des cas se sont produits chez des personnes qui se trouvaient dans la ville chinoise de Wuhan qui a été le centre de l’épidémie, chez des proches de personnes infectées ou chez des travailleurs médicaux.

La transmission est susceptible de se produire par contact avec une personne infectée par des particules en suspension dans l’air lors de la toux ou des éternuements, ou par le fait que quelqu’un touche une personne infectée ou un objet infecté par le virus, puis touche la bouche. , le nez ou les yeux.

“Les situations qui nécessitent un masque sont lorsque vous êtes dans une foule … ou si vous prenez soin d’une personne malade. Si cela vous fait vous sentir mieux, portez un masque chirurgical”, a déclaré Angela Rasmussen, virologue au Center for Infection and Immunity. de Columbia University au . Global Markets Forum.

D’autres experts ont déclaré que les masques chirurgicaux jetables peuvent ne pas s’adapter suffisamment au visage pour prévenir l’infection, tandis que certains ont souligné qu’une mauvaise manipulation des masques, comme toucher le front, pourrait augmenter la probabilité de propagation de l’infection. .

Moins prévisible a été l’avis du gouvernement indien, qui a suggéré d’utiliser une concoction traditionnelle qui comprend du gingembre et du basilic sacré comme protection contre le virus, tandis qu’un ministre du Myanmar a été réprimandé pour avoir partagé un message Facebook pour informer les gens Mangez plus d’oignons

En Chine, où près de 10000 cas ont été enregistrés à ce jour, Zunyou Wu, épidémiologiste en chef du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré au diffuseur public que les gens doivent porter des masques lorsqu’ils voyagent en transports en commun.

