Avec peu de vie sociale, "en colère" à propos des escraches et à la recherche d'un procès au Brésil: comment va Juan Darthés aujourd'hui, un an après avoir quitté le pays

Avec le soutien de Actrices argentines, Thelma Fardin dépose une plainte contre Darthés, sur un fait qui se serait produit quand elle avait 16 ans, et l'acteur, 45 ans. «Pendant neuf ans, je l'ai annulé pour continuer jusqu'à ce que j'entende un autre partenaire accuser la même personne Slap … Il a attrapé ma main et m'a fait le toucher pour qu'il puisse sentir son érection. Il a dit: "Regarde comment tu me mets." Il m'a jeté sur le lit, a couru le shorcito et a commencé à pratiquer le sexe oral. J'ai continué à dire non et j'ai collé mes doigts. J'ai dit: "Vos enfants ont mon âge", mais il s'en fichait. Il est monté sur moi et m'a pénétré », a déclaré l'actrice dans une vidéo qui a été jouée dans la salle de théâtre où la conférence de presse a eu lieu.