Avec quel tissu puis-je faire un embout buccal qui fonctionne contre le coronavirus?

Face à la pandémie de COVID-19 que nous vivons au Mexique, et pour ne pas provoquer un manque de fournitures médicales, comment et avec quel tissu pouvez-vous fabriquer un masque buccal qui vous protège du virus?

Un chercheur de la Missouri University of Science and Technology a décidé d’essayer certains matériaux ménagers courants, tels que des taies d’oreiller et des foulards, puis a publié ses premiers résultats sur Twitter le 2 avril.

Leurs résultats ont attiré l’attention de collègues ingénieurs, ainsi que de scientifiques et du grand public.

Les résultats du Dr Yang Wang ont également attiré l’attention d’un journaliste du New York Times, qui a rendu compte du projet dans le cadre de la couverture médiatique du coronavirus.

Yang a testé divers tissus et matériaux pour comparer l’efficacité de filtration qu’ils avaient, et ses résultats sont très intéressants.

Le chercheur a découvert que des matériaux tels que des foulards ou des foulards sont inefficaces pour vous protéger contre la contraction du virus.

Pour sa part, le tissu d’oreiller était une meilleure méthode de protection, selon le nombre de fils dont ils sont faits.

Mais le matériau le plus efficace pour vous protéger du COVID-19 était les filtres à air multicouches, qui fonctionnent presque aussi bien que le masque N95.

