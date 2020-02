Avec quelle rapidité l’Iran peut-il fabriquer une bombe nucléaire?

L’Iran a accumulé 1 200 kilogrammes d’uranium enrichi, soit plus du double du stock qu’il avait il y a à peine trois mois, selon un communiqué d’un haut responsable de l’Organisation iranienne de l’énergie atomique du 25 janvier.

Cela suffit pour construire une bombe atomique, si l’uranium est encore raffiné pour le rendre de qualité militaire – un processus qui pourrait prendre seulement deux à trois mois, dit David Albright, spécialiste de la politique nucléaire à l’Institut des sciences et de la sécurité internationale de Washington DC. Mais la construction d’armes réelles prendrait beaucoup plus de temps, ajoute-t-il.

S’il est confirmé, le taux de l’accroissement des stocks d’uranium de l’Iran “change radicalement les choses”, ajoute Albright. Mais lui et d’autres avertissent qu’il n’y a aucune preuve que l’Iran se précipite pour construire une bombe – du moins pas encore.

Les tensions entre l’Iran et les États-Unis se sont intensifiées au cours du dernier mois. Le 3 janvier, un drone américain a tué Qasem Soleimani, l’architecte clé de l’influence militaire régionale de l’Iran. En réponse, l’Iran a tiré des missiles sur des bases américaines en Irak.

Le Plan d’action global commun (JCPOA), l’accord de 2015 entre l’Iran et six puissances mondiales qui ont limité ses capacités nucléaires en échange de la levée des sanctions économiques, est désormais gravement menacé. Le président américain Donald Trump s’est retiré de l’accord en mai 2018, et l’Iran a annoncé en mai de l’année dernière qu’il reprendrait l’enrichissement d’uranium.

La nature a parlé à des experts nucléaires pour savoir dans combien de temps l’Iran pourrait construire une bombe et si cela est susceptible de se produire.

L’Iran a-t-il essayé de fabriquer des armes nucléaires dans le passé?

La construction d’armes nucléaires coûte cher et nécessite une expertise technique, comme l’enrichissement de l’uranium. L’isotope fissile uranium-235, qui représente moins de 1% de l’uranium naturel, doit être séparé de l’uranium-238, qui est de loin l’isotope le plus courant.

L’Iran a une forte tradition en sciences physiques et a un programme nucléaire actif depuis des décennies. Le pays a toujours soutenu que c’était uniquement à des fins pacifiques, comme la production d’isotopes à usage médical. Mais au début des années 2000, l’Iran semblait avoir un programme de crash pour construire au moins cinq bombes à fission d’uranium, selon des évaluations du renseignement américain et des observateurs internationaux.

Des rapports publiés au milieu des années 2000 par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) des Nations Unies suggéraient que l’Iran pourrait travailler activement à la construction d’un arsenal nucléaire. Ce serait une violation du Traité de 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), que l’Iran a signé. En 2003, sous la pression internationale, le pays a accepté de réduire drastiquement ses activités nucléaires, mais pas complètement.

L’accord de 2015 a-t-il réduit les capacités nucléaires de l’Iran?

En 2015, le pays disposait de stocks de 11 tonnes d’hexafluorure d’uranium enrichi jusqu’à 20% en 235U. L’uranium de qualité militaire doit être enrichi à 90%. L’uranium est généralement traité sous forme d’hexafluorure d’uranium gazeux, qui est séparé par un isotope dans des centrifugeuses à grande vitesse, et l’Iran possédait plus de 10 000 de ces centrifugeuses. Lorsque le JCPOA a été signé en juillet 2015, les experts avaient estimé que le pays était à des mois, voire des semaines, de la production d’uranium de qualité militaire.

Mais le JCPOA a contraint l’Iran à expédier la plupart de ses stocks à l’étranger et à mettre en veilleuse la majorité de ses centrifugeuses. L’objectif était en partie d’allonger le temps nécessaire à l’Iran pour stocker suffisamment de matières fissiles pour une bombe – connue sous le nom de «temps d’éclatement» – à au moins un an. L’accord a également soumis l’Iran à un régime rigoureux d’inspections de l’AIEA. Au cours des années suivantes, l’agence a périodiquement signalé que l’Iran respectait pleinement l’accord.

Le JCPOA a également été une «grande victoire» pour les efforts mondiaux de non-prolifération, explique Seyed Hossein Mousavian, qui a été le porte-parole de l’équipe de négociation nucléaire iranienne en 2003. «Plus de 200 scientifiques nucléaires ont travaillé sur les détails techniques pendant des années», explique Mousavian, maintenant spécialiste en politique nucléaire à l’Université de Princeton dans le New Jersey. En conséquence, dit-il, le régime d’inspection de l’Iran est plus détaillé que celui décrit dans le TNP, ce qui pourrait faire de l’accord de 2015 un précédent et un modèle pour les futurs accords de désarmement.

Quel a été l’impact du retrait américain de l’accord sur le nucléaire?

Malgré son succès annoncé à limiter les capacités nucléaires de l’Iran, certains opposants à l’accord se sont plaints que le JCPOA n’était pas allé assez loin. En 2018, les États-Unis se sont retirés unilatéralement, imposant de nouvelles sanctions économiques écrasantes à l’Iran. Mousavian dit que les Iraniens se sentaient trompés. La perception dans le pays est maintenant que «vous ne pouvez pas négocier ou faire confiance aux États-Unis» et l’impact pourrait être beaucoup plus large. Par exemple, cela pourrait rendre les puissances nucléaires comme la Corée du Nord hésitantes à venir à la table des négociations, ajoute-t-il.

L’Iran a-t-il maintenant suffisamment d’uranium enrichi pour fabriquer des bombes nucléaires?

En novembre dernier, l’AIEA a constaté que l’Iran avait accumulé environ 550 kilogrammes d’hexafluorure d’uranium «modérément enrichi» à moins de 4,5% 235U. On ne sait pas à quel matériau le fonctionnaire iranien faisait référence dans sa réclamation du 25 janvier, mais il est présumé qu’il s’agissait de 1 200 kilogrammes d’hexafluorure d’uranium modérément enrichi. Si elle était encore enrichie, cette quantité pourrait produire plus de 30 kilogrammes d’uranium de qualité militaire, assez pour construire une bombe à fission. L’AIEA devrait publier son dernier rapport sur le programme nucléaire iranien, y compris son évaluation des stocks, début mars au plus tard.

Mais à quelle vitesse l’Iran pourrait-il réellement fabriquer une bombe une fois qu’il a suffisamment d’uranium de qualité militaire?

La possession de matières fissiles ne suffit pas: un pays doit également maîtriser la conception et la fabrication d’une bombe. En particulier, l’hexafluorure d’uranium doit être converti en uranium métal, ce qui n’est pas simple, explique Richard Johnson, spécialiste de la prolifération à la Nuclear Threat Initiative, un centre de recherche sur les politiques à Washington DC.

Une étude préparée pour le Congrès américain et mise à jour en décembre dernier suggère qu’au moment où l’Iran a partiellement gelé son développement d’armes en 2003, il n’avait pas encore maîtrisé toutes les compétences nécessaires pour fabriquer des bombes – et qu’il n’a probablement pas fait de progrès significatifs au cours des années suivantes .

Selon Albright, certaines agences de renseignement estiment, sur la base de ces informations, qu’il pourrait falloir au pays environ deux ans pour fabriquer ses deux premières bombes, s’il le souhaitait.

Si l’accord sur le nucléaire est abandonné, l’Iran sera-t-il légalement autorisé à s’armer de bombes nucléaires?

Non. L’Iran ayant signé le TNP, il s’est engagé à utiliser la technologie nucléaire exclusivement à des fins pacifiques. Les membres du TNP doivent permettre à l’AIEA de vérifier leur conformité, sous peine de sanctions telles que les sanctions de l’ONU. Cependant, l’Iran pourrait se retirer du TNP, comme la Corée du Nord l’a fait en 2003, car il devenait une puissance nucléaire. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré le 20 janvier que le pays était prêt à se retirer si son programme d’enrichissement continu était signalé au Conseil de sécurité de l’ONU.

L’Iran travaille-t-il activement à une bombe?

«Tout indique que ce n’est pas le cas», explique Zia Mian, physicienne et experte en politique nucléaire à l’Université de Princeton. Le pays a respecté le régime d’inspection rigoureux de l’AIEA défini dans le JCPOA, dit-il. Cela signifie qu’un programme d’armes nucléaires est «soit si bien caché que personne n’a pu le trouver jusqu’à présent, soit qu’il n’existe pas de programme de crash», dit-il. Albright est d’accord, affirmant que l’Iran pourrait stocker de l’uranium enrichi pour accroître son influence dans les négociations futures. “Vous ne voyez pas certains des indicateurs qui impliqueraient une décision bien élaborée” pour construire des bombes, dit-il.

«Je maintiendrais toujours que l’Iran n’a pas commencé un tiret pour la bombe», ajoute Oliver Meier, spécialiste de la maîtrise des armements à l’Institut pour la recherche sur la paix et la politique de sécurité à Hambourg, en Allemagne. “Cela nécessiterait une série d’autres activités, y compris sur l’armement, que nous n’avons pas vues.”

Les responsables iraniens continuent de nier toute intention de construire des bombes nucléaires. Mais l’abandon de ses obligations en vertu du JCPOA – et en particulier l’augmentation des stocks d’uranium enrichi – rapproche le pays de la capacité de le faire.

«Je pense toujours qu’ils ne se précipitent pas pour une bombe», dit Johnson, mais il ajoute que la communauté internationale doit rester vigilante. “La préoccupation est là.”

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 5 février 2020.