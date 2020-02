Avec trois passes décisives de Messi, Barcelone a battu le Betis 3-2 et reste dans la lutte pour le titre

Barcelone passé un test décisif avant la Betis. Pas tant à cause de la hiérarchie de l’adversaire, qui compte 28 points en 19 matchs et est très loin de la zone de classement des coupes internationales, mais parce qu’il était deux fois désavantagé et a réussi à conserver la victoire. De cette façon, il reste trois points derrière le leader, Real Madrid.

Le match s’est ouvert cinq minutes après un examen par l’arbitre avec le VAR par une main de Lenglet dans la région. Voyant l’action sur l’écran, le juge a accusé le criminel et est allé Sergio Canales qui l’a changé pour objectif.

L’équipe visiteuse a réagi immédiatement et après 8 minutes, il a été Lionel messi celui qui a fui un laissez-passer pour la diagonale de Frankie De Jong, qui a dominé avec la poitrine dans la zone et défini à bout portant pour 1-1. C’était l’attaquant argentin qui avait une action claire pour 2-1, mais le gardien Robles a remporté le duel dans sa main.

L’endroit a repris l’avantage à 26 minutes après Arturo Vidal J’ai perdu le ballon au milieu de terrain à cause d’un mauvais contrôle et Betis diriger un recul avec Nabil Fekir, qui a fait face à gauche et a terminé gaucher. Quand il a semblé que la première partie se terminait par 2 à 1, il est apparu Sergio Busquets, après le centre de Messi sur coup franc, pour égaler le score.

De plus, Barcelone s’est améliorée en termes de possession du ballon, mais son principal problème était que toutes ses attaques devaient passer par Lionel messi. L’Argentin a eu plusieurs occasions, mais le gardien Joel Robles a noyé le cri à deux reprises.

Barcelone a retrouvé l’avantage grâce à un autre ballon arrêté. Un centre de Messi la zone trouvée libre de Clément Lenglet, dont la marque a glissé, et le Français s’est dirigé vers le but 3 à 2 à 72 minutes.

Immédiatement après, le Betis il est resté avec 10 hommes quand Fekir Il a vu le double jaune dans le même jeu. D’abord pour une infraction puis pour excès verbal dans sa protestation. Mais le joueur de Betis Il n’était pas le seul expulsé, car deux minutes plus tard, il était Lenglet pour une faute qui a vu le deuxième carton jaune.

Setien Il a mis en place un 4-4-1 en formation, avec Griezmann comme conduite à gauche et Sergio Busquets rangée arrière avec Umtiti. Comme les dépliants centraux étaient Depuis Jong et Arthur, tandis que Lionel messi Il est resté le seul attaquant. En finale, il a envoyé Rakitic au tribunal pour équilibrer l’équipe, au lieu de l’attaquant français.

Avec le triomphe, Barcelone il reste à trois points du leader, le Real Madrid, qui a battu Osasuna 4-1 plus tôt et reste enthousiaste à l’idée de conserver le titre de champion. Le lendemain, samedi, vous recevrez Alavés.

TV: DIRECTV SPORTS / 1610

STADE: Benito Villamarín