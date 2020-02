Avec un but de Sebastián Villa, Boca bat Workshops à Córdoba

La bouche, qui ne veut pas perdre la trace du leader River, fait face à une visite risquée sur la route ce soir pour le combat du titre du Super League: visite à Ateliers, à Cordoue, dans un match correspondant à la dix-huitième date de l’événement. Le match se joue au stade Mario Alberto Kempes, avec le public des deux équipes, l’arbitrage de Fernando Rapallini et la télévision de TNT Sports Premium.

Avec Tevez tirant en arrière en tant que lien, Soldano en tant que référence de zone et la mobilité de Villa, Boca a montré de bons mouvements au début du milieu de terrain. Cependant, leurs lignes ont été déconnectées par la pression prolongée du T, surtout à la sortie. Par conséquent, il était plus long que court. Pendant ce temps, les ateliers ont démissionné du poste d’avant-centre. Dayro Moreno, qui jouait à l’intérieur, a fait un pas derrière les vins, disposés en diagonale.

C’était dans une sortie rapide, précisément, où le Xeneize a trouvé le 1-0. Avec les Nouilles renversées en attaque, Marcos Diaz a rapidement recherché Salvio, qui a accéléré, fabriqué l’espace et permis la découpe de la Villa. Le Colombien a traversé de gauche à droite et défini à juste titre.

Le résultat partiel a favorisé le pari de la visite. Parce qu’avec des hommes intenses et rapide à déployer les ailes à chaque fois que l’équipe a récupéré le ballon, il a trouvé des fissures pour continuer à faire mal, en particulier de Villa et de l’impossible Salvio, parfois sur la voie, beaucoup plus au centre, brisant les lignes.

Le casting de La Ribera a 30 points tout comme Vélez et un de moins que Argentinos Juniors et deux de Lanús; habite le lot qui poursuit l’ensemble de Núñez, qui regarde tout le monde du haut du classement avec 36 unités (il a battu le Central Córdoba de Santiago del Estero 2-0).

La dernière date, il y a eu les débuts officiels de Miguel Russo en tant qu’entraîneur, mais ce n’était pas comme prévu, car l’équipe a eu une performance terne et a fait match nul avec Independiente à domicile.

Cet affrontement avec Red a fait les victimes du défenseur Carlos Izquierdoz, expulsé pour double avertissement en seulement 21 minutes de jeu, et de l’attaquant Mauro Zárate, produit d’une blessure musculaire.

Le remplaçant de Cali est le Paraguayen Junior Alonso, tandis que Franco Soldano apparaît en attaque, qui a battu Ramón Ábila.

Une autre variante que Russo a répétée est celle de la villa colombienne Sebastián d’Agustín Obando, qui avait débuté dimanche à la Bombonera.

Pendant ce temps, l’arche est à nouveau défendue par Marcos Diaz, de grande performance avec Independiente, puisque Esteban Andrada continue de se remettre d’une entorse au genou.

Le T (24) avait un début de saison pour l’oubli – il a été battu par la Défense et la Justice à Florencio Varela (4-1) -, donc l’entraîneur Alexander Medina prépare les changements de nom et de schéma.

Avec la confirmation que les renforts étrangers ont été activés -le défenseur colombien Rafael Pérez et le pourboire brésilien Guilherme Parede, qui ne sont pas les propriétaires de toute façon-, Cacique Medina mise sur un 3-4-3 au lieu du 4-4 habituel 2-3-1.

Ateliers: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar et Javier Gandolfi; Leonardo Godoy, Juan Méndez, José Mauri et Enzo Díaz; Jonathan Menéndez, Dayro Moreno et Franco Fragapane.

Bouche: Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Junior Alonso, Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Guillermo Fernández, Sebastián Villa; Carlos Tevez et Franco Soldano.

Stade: Mario Alberto Kempes (Cordoue).

Arbitre: Fernando Rapallini.