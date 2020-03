Avec un but de Silvio Romero, Independiente a battu Vélez à Avellaneda

Après une Super League tumultueuse, Indépendant a réussi à laisser ce mauvais goût et au début de la Super League Cup 1-0 sur Vélez dans un Libertadores de América sans public après la détermination de l’État à interdire l’entrée des fans en raison de l’avancée du virus COVID-19.

El Rojo, qui parie une fois de plus sur la fraîcheur de ses jeunes promesses de Braian MartinezLucas Gonzalez et Alan Velasco, a pris le contrôle du jeu depuis le début et a réussi à coincer un Fortín qui semblait ressentir le départ inattendu de Gabriel Heinze –Il a été réalisé par intérim par Guillermo Morigi–.

L’une des actions les plus intéressantes de la première étape a traversé les pieds du Colombien Andrés Roa, qu’au cours des derniers matchs, il a commencé à montrer tout le potentiel qui lui a permis d’atteindre Avellaneda et a repris la création offensive des Red. Après un laissez-passer de Saltita Gonzalez, le Prince de Sabanalarga contrôlé, leva la tête et ouvrit son pied droit avec l’idée de suspendre le ballon à l’angle le plus éloigné du gardien de but Lucas Hoyos, mais le ballon est allé très près.

Un peu plus tard, le Chaco Martinez – Qu’après 29 minutes de la seconde mi-temps, il a dû être remplacé après une blessure qui a suscité l’inquiétude – il a fait une grande manœuvre personnelle pour le secteur droit, le jeu s’est terminé aux pieds de Sánchez Miño dans la file de gauche et il l’a manqué au centre d’une manière incroyable le jeune Martinez en dessous de l’objectif. Sur le rebond, Fabricio Bustos a pris un tir puissant qui a presque fini au but.

Dans la deuxième partie, quand il était à peine 3 minutes, Ricardo Centurion fait un bon mouvement personnel, ouvert sur le côté droit pour Tomás Guidara, qui a battu sa marque Velasco. L’ailier a servi le but de Thiago Almada, qui a terminé bas mais était son partenaire Maximiliano Romero qui l’a involontairement tirée sur la ligne et a évité le but de la visite.

Quand j’ai fait la moyenne du quart d’heure du plugin, Bustos a joué pour Silvio Romero, qui la fit pivoter et le laissa sur le côté droit main dans la main avec Hoyos. Fabricio a réussi à l’esquiver, mais le gardien rival l’a affronté et l’arbitre Mauro Vigliano n’a pas hésité à encaisser le penalty. Le propre capitaine du Rouge, Silvio Romero, l’a changé pour un objectif.

Avec ce marqueur, l’équipe d’Avellaneda commence le nouveau tournoi en tant que leader de la zone 1 avec San Lorenzo, qui a battu hier Patronato. Le groupe, en plus des quatre équipes mentionnées, est composé de Banfield, Gimnasia de La Plata, Arsenal de Sarandí, Boca, Godoy Cruz, Central Córdoba de Santiago del Estero, Newell’s et Unión.

Bien qu’il soit prévu que dans les prochains jours le tournoi soit suspendu par décision de la Super League, le lendemain devrait égaler Indépendant contre Banfield (Dimanche 22 mars à partir de 11h) et jusqu’à Velez devant l’Union en Liniers (Jeudi 19 mars à 21 h 10).

Stade: Libérateurs d’Amérique