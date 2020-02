Avec un doublé de Molina, Getafe continue de surprendre en Liga

BARCELONE (AP) – Le vétéran Jorge Molina a marqué deux buts pour mener Getafe à une solide victoire 3-0 sur Valence samedi, renforçant son mandat à la troisième place du tableau espagnol de la Liga.

Getafe continue de dépasser les attentes du modeste club madrilène. Sa quatrième victoire consécutive lui a donné un total de 42 points. Le leader du Real Madrid a 49 ans et Barcelone en a 46, avant ses matchs du dimanche.

Getafe visitera le Camp Nou de Barcelone le lendemain.

L’équipe de Madrid a produit plusieurs occasions de marquer en jouant avec une défense suffocante pour annuler Valence, avant que Molina ne secoue les filets pour ouvrir le score à 58 minutes.

Molina a porté l’avance à 67 avec un brillant effort individuel.

Le joueur de 37 ans a reçu le ballon hors de la zone alors qu’il était complètement seul et avec trois défenses entre lui et le gardien de but. Au lieu d’attendre de l’aide, Molina a échappé à un défenseur et s’est frayé un chemin entre les deux autres pour obtenir un tir du pied gauche qui s’est terminé au bas du but.

Valence a joué avec 10 hommes au cours des 12 dernières minutes après que Alessandro Florenzi a reçu un carton rouge pour une faute à Marc Cucurella.

L’attaquant Jaime Mata a complété la manche de Valence à 87 avec son huitième but en championnat.

“Notre force est que nous sommes une équipe, peu importe qui joue”, a déclaré Molina. «L’équipe a joué un match complet, du début à la fin. Nous étions supérieurs et la victoire est méritée. »

Le budget de Getafe est inférieur à 60 millions d’euros (65 millions de dollars), ce qui le place au milieu du classement de la puissance financière des 20 équipes de la ligue. Cela par rapport aux 170 millions d’euros de Valence et aux plus de 600 millions d’euros de Barcelone et du Real Madrid.

Valence est resté en cinquième position, mais pourrait chuter au classement en attendant le reste des matchs du week-end. Sa mauvaise performance est survenue après que sa campagne pour défendre son titre de Copa del Rey s’est terminée par une défaite contre Grenade il y a quelques jours.

Le défenseur de Valence, le Brésilien Gabriel Paulista, et l’un des joueurs que Molina a évité dans son deuxième but, ont consacré une diatribe pleine d’insultes contre son équipe après le match.

«Nous devons changer l’attitude d’aujourd’hui. Nous devons être un peu plus d’hommes sur le terrain, combattre, respecter l’adversaire et, évidemment, sans nuire », a expliqué le Brésilien. “Mais nous devons être de plus en plus forts dans tous les aspects du jeu”, a-t-il ajouté.

L’ascenseur freine sa chute

Dans un autre duel de la journée, Levante a battu Leganés 2-0 pour laisser l’équipe visiteuse dans la zone de relégation.

La première victoire de Levante en 2020 a mis fin à une séquence de quatre défaites.

Plus tard, l’Atlético de Madrid reçoit Grenade, tandis que Villarreal mesure Valladolid.