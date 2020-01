Avec une attelle de cheville et en prison, El Pepo parle pour la première fois depuis le tragique accident

«La première chanson que je vais enregistrer était le complexe de somnambulisme en prison, et il s’agit de l’accident», explique Rubén Darío «El Pepo» Castiñeira presque au sujet de l’adieu. Il est chez lui à Santos Locations, transformé en maison de détention comme ordonné par le juge des Garanties Juan Cristian Gasquet et confirmé le jeudi 2 janvier à la Chambre d’Appel de la Douleur. Maintenant, les barreaux de sa prison sont l’attelle de cheville qu’il a sur sa jambe droite. À gauche, il serait impossible de le placer: il ressemble toujours à un plâtre en raison de la fracture qu’il a subie en jouant au football dans la prison de Melchor Romero et il a été opéré au Sanatorium de La Trinidad. Là, il attendra le procès oral où son sort sera réglé: la couverture indique une “mort injustifiée à double aggravation” pour la mort de Nicolás Carabajal et Ignacio Abosaleh, qui étaient à l’arrière du camion Honda CRV que le chanteur conduisait dans la nuit du 20 juillet 2019 sur la route 63, à Dolores, Quand il s’est renversé.

Le Pepo est assis dans la cuisine, réduit le volume de la télévision où, jusqu’à il y a un instant, il regardait TyC Sports et nourrit un compagnon. Il est habillé en Racing de la casquette aux chaussettes, et une odeur sans équivoque de chats flotte dans l’atmosphère: deux sacs de galets et le propriétaire de la maison lui-même le confirme. Il a six ans et un, dit-il, “il a été tué par une voiture la semaine dernière”. Juste avant de commencer la première interview qu’il donne depuis le tragique accident, son épouse, Josefina Cúneo, La Pepa, est assise à côté d’elle. «Le retour à la maison était agréable pour de nombreux facteurs», commence le musicien. Pour avoir la conscience claire et penser à ce que j’ai vécu pour faire face à un nouveau chemin dans ma vie. C’était très moche ce qui s’est passé, et cela m’a fait prendre en compte les choses. »

– Avoir été si faible dans beaucoup de situations, ne pas avoir écouté les gens qui veulent toujours le meilleur pour moi, choisir les mauvais chemins.

– Voulez-vous dire les dépendances, les drogues et l’alcool? Avant l’accident, vous avez dit que vous étiez propre. Pourquoi es-tu revenu

-Pour les faibles, pour accueillir des choses qui me rendent malade, pour laisser les portes ouvertes. Ce retour soulagé chez moi me donne la possibilité de faire face à un traitement en fonction de ma maladie, car je suis conscient que j’ai une maladie. Bien que je le combat depuis de nombreuses années, je ne suis pas constant et cela me fait rechuter.

-Qu’est-ce qui t’amène à ça? La nuit, les mauvaises compagnies?

-Les mauvais choix que l’on fait dans la vie, mettant en premier les gens qui m’influencent mal. Je ne dis pas qu’ils ont de mauvaises intentions, mais ils ne vont pas comme je dois le faire.

-Qui sont ceux qui vous aiment aujourd’hui?

-Ma famille, mes vrais amis, mes avocats Miguel Angel Pierri et Marino Alejandro Cid, qui font un excellent travail pour y remédier.

-Quelle est ta relation avec Josefina aujourd’hui?

-Eh bien, merci mon Dieu. Nous avons déjà eu le premier entretien avec le sociologue du traitement que je vais suivre, j’ai des entretiens constants avec mon expert psychiatre Enrique De Rosa, qui fait également partie de l’équipe de défense, et qui me rassure.

– Y a-t-il un autre avocat qui vous conseille (Walter Cormace), avec qui vous êtes sorti en vidéo?

-Non. J’ai été surpris par son irruption dans ma maison, à moitié nerveuse. A cette époque, nous n’avions pas réalisé le plan que cette personne avait, qui a été retiré de l’affaire par le juge Gasquet pour ne pas avoir de permis d’avocat dans la province de Buenos Aires. Et j’ai été obligé de faire une vidéo, où je demandais avec impatience de revenir sur la cause. Quand il est parti, nous n’avons pas réalisé avec Josefina ce qu’il avait fait, qu’il avait accompli sa tâche. Ensuite, nous avons senti deux conneries, je n’aimais pas du tout l’intention de cette personne.

– Vous attendiez-vous à la décision de la Chambre de Dolores?

-Je pense que c’est juste du point de vue juridique. Comme tout citoyen victime d’un accident, je peux bénéficier des avantages de l’assignation à résidence, du décès du préventif chez moi, pour une question à laquelle j’ai droit. Il n’y a pas d’obstruction de cause, il n’y a pas de danger d’évasion, ce que l’avocat plaignant (Marcelo Biondi) a toujours voulu installer, couché dans beaucoup de choses. J’ai entendu des barbaries qui m’ont blessé.

– Là je vous le dis, mais s’ils me font du mal et à ma famille, je ne veux pas imaginer la famille des victimes. L’impact sur eux a posé une hypothèse de meurtre alors que je ne suis pas un meurtrier. J’ai eu un accident mortel, très moche pour moi ainsi que pour la famille des enfants. Il a été dit qu’une personne de l’environnement musical a payé 150 000 pesos par mois pour que je sois dans une salle VIP avec service de blanchisserie, que j’ai mangée différemment des autres prisonniers. J’étais avec 32 personnes dans un pavillon où il n’y avait pas d’eau chaude, nous nous baignions dans de l’eau froide. Nous n’avions pas de télévision. Dans certaines cellules, ils vivaient trois, quand ils étaient deux ou un. Je n’avais aucun privilège. Et cela a été constamment installé, les privilèges de Pepo. Je n’en avais pas, j’ai beaucoup souffert de ce qui s’est passé. La décision de la Chambre est donc juste.

-Tu étais déjà emprisonné dans d’autres occasions. Qu’est-ce qui était différent cette fois?

-C’est un accident, que je n’avais pas l’intention de commettre le crime, de l’incident dont nous parlons. Dans le cas précédent, j’avais l’intention de sortir pour commettre le crime (N. de la R: a été emprisonné pour vol). Pas cette fois. Je ne sors pas pour tuer des gens ou me suicider. Et dans l’expertise, il semble que je suis une personne imputable, que je n’ai pas les facultés modifiées pour sortir et faire quoi que ce soit dans la rue.

-Les proches des victimes, des musiciens qui vous accompagnaient …

– (Interrompt) L’un était musicien. L’autre était un ami …

-Désolé, votre représentant?

-Non. Ni représentant ni manager. Mes présentateurs étaient Reinaldo Lio et Alan Savini, et mon manager était Carlos Mantilla, “Lalo”. Nacho était un ami qui m’accompagnait pour les spectacles, parfois il me donnait quelques faveurs, il me donnait un coup de main, mais ce n’était pas un musicien, il n’était pas un manager. C’était une personne qui m’a accompagné pendant une grande partie de la semaine, et je l’ai apprécié, très apprécié, j’ai essayé de l’aider dans sa vie, il n’avait pas de travail et j’ai essayé de lui donner un coup de main. Nico était musicien. Bien qu’il fût dès le premier instant, il partait parfois pour des raisons personnelles, mais il avait toujours sa place.

-Les femmes des deux se sont plaintes de la prison de votre maison.

-Il est compréhensible qu’ils se manifestent ainsi par leur douleur, et aussi par la perte. Et je me réfère également à cette façon de m’adresser à ma personne et à ma famille pour les mauvais conseils de l’avocat plaignant: à tout moment il a inculqué aux familles un meurtre, et ce n’était pas un meurtre, c’était un accident. J’aurais dû leur parler avec la vérité, agir différemment.

– Les avez-vous déjà appelés ou aviez-vous l’intention de le faire?

-Les premiers jours que j’ai été à l’hôpital San Roque de Dolores, auquel je suis très reconnaissant pour l’attention qu’ils m’ont accordée, ma femme avait l’intention de leur apporter de l’aide, ce qui a été rejeté. C’est grâce à des connaissances que nous avons en commun. Le lendemain, l’avocat plaignant a utilisé cela pour dire que nous voulions porter plainte auprès de la famille. J’ai passé sept jours à l’hôpital pour comprendre ce qui s’était passé, j’ai eu une crise le septième ou huitième jour, je ne me souviens pas, mais à cette époque il y avait une approche, et l’idée était de toujours aider la famille. Mais bon, nous avons reçu le refus et ils ont dit de ne pas nous approcher car ils ne voulaient rien partager avec nous. Je pense que le jour où ils en auront envie, j’aimerais leur parler.

-Tout d’abord, je vous demanderais de soulager votre douleur, j’essaierais de vous contenir, de vous étreindre.

-Oui, désolé aussi. Je m’excuse du fait que c’est moi qui conduisais le camion. Je m’excuserais pour la vidéo qui est sortie partout, ce que j’ai dit, je l’ai exprimé dans un moment de choc.

-Lorsque vous dites que “a conduit l’enfant”.

-Que vous est-il arrivé de dire ça? As-tu eu peur?

-Je ne sais pas, je ne sais pas … Je l’attribue à un moment de choc, de ne pas savoir quoi dire, d’être dépassé par la situation. C’était deux secondes après l’accident. Au bout d’un moment. Et je regrette, oui, d’avoir dit cela. J’ai honte de moi. Je me suis vu, et ça me donne un mélange de colère, d’impuissance, de douleur. Je m’en excuse.

-Tu reviens souvent à cette nuit?

-J’arrive au moment de l’impact presque tous les soirs.

-Nous avons quitté ma maison à Victoria et le voyage s’est déroulé normalement. Autrement dit, je n’ai eu aucun inconvénient à conduire sur 200 kilomètres. Cela apparaît dans la déclaration de Romina Candia (la passagère du siège avant droit, qui a été blessée): elle dit qu’à aucun moment elle n’a eu peur, qu’elle ne m’a pas vu conduire imprudemment ou en mauvais état.

-Pourquoi était-elle comme compagnon?

– C’est une amie du quartier, du groupe. Elle n’est pas une showgirl, elle n’est pas une petite amie, elle n’est amante de personne. C’est une amie Et il était venu plusieurs fois voir les spectacles. Et oui, je me souviens de tout l’accident jusqu’à l’impact.

-Candia a dit qu’ils avaient bu, ou du moins que vous aviez pris de la vodka, des gorgées de vodka.

-Oui, elle a été prise. Ce qui ne veut pas dire que j’étais dans un état déplorable, car je n’ai eu aucun problème jusqu’à ce qu’il me croise je ne peux pas vous dire si un chien, un capybara, quelque chose qui m’est apparu sur le parcours. Je n’ai pas eu de problème. Et je me suis arrêté dans des stations-service, à Atalaya, j’ai parlé à une personne dix minutes avant l’accident pour me dire comment prendre la Costa Party. J’ai parlé aux gens aux péages.

-Il y avait des sections brumeuses et d’autres non. La vitesse sur la route 2 n’était pas forte à cause du brouillard. Je ne pouvais pas emprunter la Route 2 à la même vitesse que dans la Panaméricaine, supposons.

-Mais vous alliez, selon l’expertise, à 139 kilomètres à l’heure.

-L’expertise de Juan Beltramino (expert en défense et défense) n’a pas été vue.

– Combien alliez-vous selon Beltramino?

-Pour le temps de transfert du point de départ au lieu de l’accident, une moyenne de 85 kilomètres par heure environ … Il y avait des tronçons qu’il y avait un peu plus fort, comme en Panaméricain, car c’était autorisé Et le visuel était bon.

– Mais vous niez être à 139 kilomètres, comme le dit l’expertise officielle?

-Au moment de l’impact, il ne faisait pas 140 kilomètres à l’heure. En tout temps j’essaye d’être attentif, car je travaille dans ce monde de la nuit, et je connais des milliers d’accidents avec des animaux qui traversent la route, avec le même résultat ou pire que mon accident. Si je frappe un animal de face, il passe à travers la vitre. Quand j’ai vu que quelque chose me traversait, j’ai jeté le coup, pour nous préserver, parce que je pensais que ce serait peut-être pire de frapper la tête avec un animal.

-Et qu’est-il arrivé immédiatement après?

-J’ai des souvenirs de bruits. Grâce à un site Web, je sais qu’il y a une personne qui dit qu’il m’a aidé. Et que j’ai aidé Romina à sortir du camion, et que mon état voulait aussi désespérément sauver Nico. Je ne me souviens pas, ce sont des parties qui sont effacées. Mais il y a une vidéo où une personne dit cela.

-Mais vous les avez tous les deux vus.

-Oui oui. Là dans l’accident oui. Jusqu’à ce qu’ils m’emmènent dans une ambulance et me conduisent à l’hôpital.

-Qu’est-ce qui t’arrivait à l’époque?

-Je ne me souviens pas, je ne me souviens pas.

– Pensez-vous comment se déroulera le procès oral?

-Je ne sais pas. La vérité est que je n’ai pas pensé au procès oral. Manquant pour cette étape. Je pense à un moment douloureux pour tout le monde. Rappelez-vous encore, traverser tous les incidents de la cause est douloureux.

-Pensez-vous que vous pouvez retourner en prison?

-Je pense que la Justice agira comme il se doit. Je suis une personne qui sera toujours disponible, tout comme ma défense, et la Justice verra en son temps quelle décision elle prendra. Je ne pense pas que je retourne en prison ou non, je dois penser à ce que la justice m’impose aujourd’hui, mon désir de bien-être, de faire un traitement pour mener à bien ma rééducation sur les addictions. Et quand je devrai faire face au procès oral, je le ferai et accepterai la décision de la justice. Je suis un homme qui s’est toujours levé des choses qui lui sont arrivées. J’ai toujours pris soin des choses dont je devais m’occuper et j’ai toujours donné mon visage. Ce n’est pas une exception.

– Avez-vous commencé le traitement?

– Hier, j’ai eu le premier entretien avec le directeur de la Fondation Delta. Samedi, j’ai un entretien avec le psychologue local. Ils auront des contacts avec mes avocats pour voir comment nous coordonnons tout. Le juge, dans sa résolution, souligne trois fois l’importance du traitement.

– Allez-vous déménager ou vont-ils venir chez vous pour le faire?

-Cela ne me correspond pas. Je dois être chez moi. Pour l’instant, ce sera ici, mais à l’avenir si je dois y assister, ce sera au juge.

-Aujourd’hui, vos barres sont les bracelets de cheville. Comment c’est de vivre avec eux?

-Dans ma maison, je peux faire ce qui est à ma disposition. Je n’ai qu’une consommation restreinte de boissons et de substances alcoolisées. Ce que je n’ai pas ou ne veux pas, je ne le ferai pas. Pour quelque chose, je fais face au traitement. Je me consacrerai à la composition, à la musique. J’ai deux groupes, un rock et un cumbia. Ça me fait du bien. L’idée est de donner de la musique à beaucoup de choses à écrire. Et laissez tout entre les mains de Dieu.

-Tu as écrit quelque chose sur ce qui t’arrive.

-A propos de ce qui m’est arrivé et de beaucoup de choses. Mon rêve, aujourd’hui, est d’être en paix. J’essaie de le chercher dans les choses qui me font du bien, de ne pas me contaminer, de me connecter avec moi-même pour démêler tout ce qui me rend malade. Et j’ai lu la Bible. Cela me donne la paix.

Photos et vidéos: Franco Fafasuli et Lihuel Althabe