Avec une multitude de tactiques, les scientifiques s’efforcent de maîtriser les allergies aux chats

La liste des meilleures inventions du magazine de 2006 comprenait une création inhabituelle. Il

n’était pas un gadget; c’était un chat.

“L’amour

chats mais pas votre nez? “, a demandé le magazine. «Une entreprise de San Diego est

reproducteurs félins qui sont naturellement hypoallergéniques. “Il y a eu une période de 15 mois

liste d’attente pour les «chatons à l’épreuve du reniflement», qui se sont vendus pour 3 950 $ ou plus.

le

société de vente de chats, Allerca, avait puisé dans un rêve alléchant pour

amoureux des chats sujets aux allergies: le chat hypoallergénique. Étant donné que seulement deux gènes sont

responsable de faire des chats un problème pour beaucoup de gens, il semblait être un

aucune évidence pour concevoir des chats qui n’avaient pas ces gènes, ou pour simplement élever des chats

avec des versions des gènes qui ont rendu les animaux moins allergènes.

Mais

Jusqu’à présent, les amoureux des chats aux yeux qui piquent ont été déçus.

Par

2010, Allerca avait cessé de prendre des commandes – et des poursuites étaient en cours. le

les chatons anti-reniflement ne se sont jamais matérialisés. Certains clients en colère ont dit qu’ils n’avaient jamais

a reçu un chaton, d’autres ont reçu un chat qui a déclenché leurs allergies.

Mais

pour tous ceux qui n’ont pas renoncé à l’espoir, il peut y avoir de nouvelles options

coin. Un propriétaire allergique peut ouvrir une boîte de nourriture anti-allergique – pour

le chat. Ou peut-être vacciner le chat pour produire moins d’allergènes. Et l’allergie

les coups de feu pour les propriétaires peuvent passer d’injections hebdomadaires ou mensuelles lourdes à un

coup qui offre un soulagement immédiat.

le

une nouvelle technologie d’édition de gènes appelée CRISPR / Cas9 pourrait même venir à la rescousse,

offrir le rêve ultime à ceux qui peuvent se le permettre: un chat qui ne le fait pas

produire des allergènes du tout. Une entreprise a fait des progrès en appliquant

CRISPR / Cas9 aux chats.

Succès

apprivoiser les allergies aux chats pourrait apporter de bonnes nouvelles aux personnes dont les allergies

rien à voir avec les chats. Si l’un des

les mesures de lutte contre les allergies aux chats s’avèrent sûres et efficaces, elles pourraient être déployées

contre d’autres allergènes, en particulier ceux en suspension dans l’air comme le pollen, les squames de chien ou

acariens. Avec jusqu’à 30% de la population mondiale souffrant de

allergènes en suspension dans l’air, c’est beaucoup de nez qui coule pour sécher.

Quand

en ce qui concerne les allergies aux chats, le principal coupable est Fel d1, une petite protéine produite

principalement dans les glandes salivaires et sébacées des chats. Fel d1 se trouve dans des flocons de

peau morte, ou squames, et se propage aux poils lorsqu’un chat se lèche. C’est donc

pas les poils de chat auxquels les gens sont allergiques, juste les poils enduits de broche de chat.

Une cible singulière

Au fur et à mesure des allergènes, Fel d1 se déplace. Il colle aux cheveux et aux vêtements, il est donc facilement transporté d’un endroit à l’autre. Il dure des semaines ou des mois avant de tomber en panne. Il est léger et s’envole facilement, ce qui le rend encore plus insidieux. En fait, même les maisons sans chat ont tendance à avoir un peu de Fel d1 dans leur poussière, explique l’immunologiste Martin Chapman, président-directeur général de Indoor Biotechnologies, une entreprise de Charlottesville, en Virginie, qui teste les allergènes et les allergies.

Tout

les chats produisent une certaine quantité de Fel d1, mais cela ne signifie pas que tous les chats sont

également allergène. Lors de tests sur des centaines de chats, les biotechnologies d’intérieur ont trouvé

niveaux allant de seulement 5 microgrammes de Fel d1 par gramme de fourrure à 2000

microgrammes. Les variations de deux gènes clés entraînent cette variabilité, mais personne

sait exactement quelles versions des gènes produisent des chats peu allergènes.

Et la fonction de Fel d1 chez les chats n’est pas claire. Les lions et autres grands félins ont leur propre version de la protéine, explique Chapman. Il semble donc qu’il soit resté pendant l’évolution du chat – ce qui suggère que la protéine fait quelque chose. Les chats mâles qui n’ont pas été stérilisés ont généralement les niveaux de Fel d1 les plus élevés, qui sont liés aux hormones mâles. Sur la base de cette association et de la similitude de la protéine avec d’autres molécules, Fel d1 pourrait être une phéromone, un produit chimique utilisé pour communiquer via le parfum. Mais on ignore si les chats ont besoin de protéines pour être en bonne santé.

Tout

cette incertitude a rendu les allergies aux chats difficiles à combattre. Pour l’instant, le

les options sont limitées. Les gens peuvent prendre des antihistaminiques et d’autres médicaments pour

réduire les symptômes, mais les médicaments n’arrêtent pas l’allergie.

Les injections traditionnelles contre les allergies, également appelées immunothérapie ou thérapie de désensibilisation, visent à recycler le système immunitaire d’une personne pour qu’elle soit moins sensible à l’allergène. Mais ces coups sont un engagement; un patient peut avoir besoin de jusqu’à 100 injections sur trois à cinq ans. Certaines personnes peuvent éviter les aiguilles en prenant des gouttes quotidiennes sous la langue des mêmes allergènes approuvés par la Food and Drug Administration des États-Unis que dans les injections. Mais ce traitement est une utilisation hors AMM, il n’est donc souvent pas couvert par une assurance.

«Désensibilisation

thérapie est la seule thérapie depuis des décennies », explique Gerald Nepom, directeur de

le Immune Tolerance Network de Seattle, un groupe de recherche financé par le

National Institutes of Health. Le fonctionnement exact de la désensibilisation n’est toujours pas

totalement compris. Mais l’idée de base est que l’exposition du système immunitaire à

de petites quantités d’allergènes amènent le corps à fabriquer des anticorps qui bloquent une partie

de la réponse allergique. Malheureusement, selon Nepom, la désensibilisation en général

n’élimine pas tous les symptômes et les effets ne sont pas toujours permanents.

Tout

les nouvelles approches étudiées se concentrent sur Fel d1, soit en neutralisant directement

ou en bloquant son interaction avec le système immunitaire humain. La compétition

est féroce pour concevoir une solution efficace aux allergies aux chats en raison de la grande

marché potentiel – environ 10% (certains estiment 20%) des personnes sont

allergique aux chats.

le

la possibilité d’appliquer les leçons apprises à d’autres allergies est une forte incitation

ainsi que.

Améliorer l’immunothérapie

Un problème avec

l’immunothérapie traditionnelle consiste à tenter d’arrêter l’une des étapes ultérieures

la réponse allergique, la partie productrice d’histamine connue sous le nom d’immunoglobuline

Réponse E ou IgE. Mais ce n’est qu’une partie de la réponse du corps à un allergène.

“Nous

voient maintenant l’allergie comme une symphonie d’activation immunitaire », explique Nepom. Plutôt qu’un

chaîne stricte d’événements uniques, c’est plus comme un orchestre avec de nombreux

joueurs jouant sur la queue.

Aujourd’hui,

Selon Nepom, les chercheurs en allergies maîtrisent mieux le rôle de chacun

joueur. “C’est comme déterminer quelle partie de l’orchestre crée le

problème. Est-ce la section de cor ou les cordes, ou avez-vous un seul hautbois

joueur devient un voyou? “Savoir que cela pourrait aider les chercheurs à cibler les joueurs

système immunitaire plus efficacement.

Par exemple, un groupe de recherche financé par le Immune Tolerance Network termine un essai clinique sous le nom de CATNIP pour tester ce que l’on appelle une approche «allergène plus». Les scientifiques combinent de petites quantités de Fel d1 avec un anticorps qui bloque une substance importante pour déclencher la réponse allergique. La substance est une protéine appelée TSLP, ou lymphopoïétine stromale thymique, qui peut être l’un de ces hautbois voyous, car elle aide à déclencher et à maintenir des réactions allergiques. L’idée, si cela fonctionne, est qu’un patient développerait une tolérance durable à partir d’un cycle d’un an de vaccins contre les allergies, au lieu des trois à cinq ans de thérapies actuelles.

Autre

certaines parties de la réponse allergique sont également des cibles privilégiées, dit l’immunologue Jamie

Orengo de Regeneron Pharmaceuticals à Tarrytown, New York (Regeneron est un acteur majeur

soutien financier de la Society for Science & the Public, qui

publie Science News.)

le

La société a conçu des anticorps hautement spécifiques à Fel d1. le

les anticorps se lient à l’allergène et le bloquent avant que le système immunitaire d’une personne allergique

système a une chance d’y réagir. C’est une version amplifiée du traditionnel

l’immunothérapie, qui pourrait également cibler d’autres allergènes, Orengo

Remarques.

«Nous ne devons pas nous fier au corps humain; nous pouvons fabriquer ces anticorps en laboratoire au lieu d’attendre qu’ils soient générés par la personne naturellement », explique Orengo. Son équipe a rapporté en 2018 dans Nature Communications que les tests chez les souris et les personnes allergiques aux chats ont montré une réduction des symptômes d’allergies après un seul traitement équivalant à des années d’immunothérapie conventionnelle, la majorité des personnes atteignant jusqu’à 60% de réduction dans les symptômes nasaux.

Un

lacune: bien que cette approche soit très rapide, elle ne recycle pas le

système immunitaire de la personne. Un patient recevant le traitement aurait besoin de

boosters, peut-être tous les quelques mois.

Nourriture spéciale pour chat

Étant donné que la salive est la plus grande source de Fel d1, les chercheurs de Nestlé Purina testent des aliments pour chats contenant un anticorps qui se lie à la protéine de la salive pendant que le chat mange. L’anticorps bloque les sites de liaison sur l’allergène, le rendant essentiellement méconnaissable par le système immunitaire humain. L’anticorps n’empêche pas le chat de produire l’allergène.

“Dans

En fait, c’était une stratégie importante derrière notre recherche », explique un immunologiste

Ebenezer Satyaraj, qui dirige la recherche à l’Institut Purina à St.

Louis. “Nous ne voulions pas arrêter la production de Fel d1 car actuellement il est

pas clair quel rôle il a dans le chat. ”

Jusqu’à présent, les tests suggèrent que la nourriture peut réduire de moitié environ la quantité d’allergènes actifs sur les poils de chat (SN: 8/31/19, p. 5). Cela peut suffire à soulager certaines personnes souffrant d’allergies légères à modérées; la société prévoit de commercialiser la nourriture pour chats auprès des consommateurs cette année. Mais les personnes souffrant d’allergies graves ou d’asthme peuvent être incapables de tolérer n’importe quelle quantité de Fel d1 sans symptômes, explique Michael Blaiss, directeur médical exécutif de l’American College of Allergy, Asthma and Immunology.

Vacciner le chat

Il y a des amoureux des chats

là qui serait probablement plus heureux de laisser le chat se faire prendre. Donc une autre nouvelle

Cette approche vise à vacciner les chats contre leur propre Fel d1. Le vaccin

stimule le système immunitaire du chat pour produire des anticorps qui se lient à Fel d1.

Cette liaison masque la protéine de sorte que les cellules immunitaires humaines ne reconnaissent plus

et réagir.

Des chercheurs

chez HypoPet AG à Zurich a clouté un fragment inactif d’un virus avec des dizaines de

Molécules Fel d1. “Si vous faites ressembler l’allergène à un virus, le système immunitaire

système pense qu’il s’agit d’un virus », explique Martin Bachmann, directeur scientifique de

HypoPet et immunologue à l’Université de Berne en Suisse. Cette

Le cheval de Troie déclenche alors le système immunitaire du chat pour commencer à voir Fel d1,

qu’il ignore normalement, comme un envahisseur.

Lors d’un premier test chez plus de 50 chats, trois injections du vaccin à trois semaines d’intervalle ont stimulé la production d’anticorps spécifiques de l’allergène, réduisant de plus de moitié la sécrétion de Fel d1 des chats sans nuire aux chats, ont rapporté les chercheurs en juillet 2019. dans le Journal of Allergy and Clinical Immunology. La société prévoit de nouveaux tests de sécurité, dit Bachmann. HypoPet travaille avec les autorités de réglementation américaines et européennes pour mettre le vaccin sur le marché.

Le chat hypoallergénique

Produire un chat qui fait

aucun allergène n’est encore l’objectif de certains chercheurs. Le fait que certains

les chats sont naturellement faibles en Fel d1 suggère qu’ils pourraient être élevés, comme Allerca

essayé et échoué il y a une décennie. Mais frustrant, vous ne pouvez pas simplement vous reproduire

deux chats avec de faibles niveaux de Fel d1 et obtenez une multitude de chatons hypoallergéniques.

Chat

l’éleveur Tom Lundberg élève des chats sibériens depuis plus d’une décennie en Oregon,

avec l’objectif explicite d’élever des chats peu allergènes. Lundberg lui-même est

allergique aux chats. Il est devenu fasciné par les Sibériens après en avoir possédé un qu’il

n’était pas allergique. Un deuxième lui a donné «un nez morveux et des yeux qui piquent»,

dit.

Parce qu’il a longtemps mesuré les niveaux d’allergènes de ses chats et suivi les résultats de l’élevage, Lundberg peut confirmer qu’il n’y a aucun moyen de garantir que tous les chatons d’une portée atteindront le jackpot génétique. Lui et sa femme, Meredith, vendent maintenant les chats qu’ils élèvent en fonction de leur niveau Fel d1. Ceux testés avec les niveaux les plus bas commandent les prix les plus élevés, jusqu’à 5 200 $ pour un chaton dans la gamme «extrêmement basse» de moins de 1 microgramme de Fel d1 par gramme de fourrure. Selon Lundberg, seulement 1 chat sur 15 qu’il élève de chats à faible teneur en allergènes appartient à cette catégorie. Il a reçu des centaines d’appels de personnes abandonnant les chats sibériens que les éleveurs avaient déclarés hypoallergéniques.

Tom Lundberg élève des chats sibériens dans l’Oregon. Il prévient que l’élevage de deux chats naturellement faibles en allergène Fel d1 ne garantit pas que leurs chatons auront également de faibles niveaux de protéines. Son conseil: si vous avez besoin d’un chat peu allergène, faites-le tester et rencontrez le chat avant de le ramener à la maison.Sarah Starr

“Ils vont

disent que les chatons sont «issus de lignées hypoallergéniques» », dit-il. “C’est comme

disant que le maïs a été élevé à partir de maïs – cela n’a aucun sens. “Il suggère que quiconque

intéressés à acheter un chat peu allergène insistent pour voir les résultats des tests. Il a aussi

note que les acheteurs souffrant d’allergies graves peuvent ne pas tolérer de montant

de Fel d1.

Intérieur

Les biotechnologies tentent de concevoir génétiquement un chat qui ne fait pas de Fel d1.

«Nous y travaillons», explique Chapman, qui a fondé la société. Biotechnologies intérieures

a utilisé l’outil d’édition de gènes CRISPR / Cas9 pour supprimer les gènes qui codent le

production de Fel d1, appelé Ch1 et Ch2, dans des cultures de cellules félines,

et a déposé un brevet sur la technique.

Prochain,

la société va essayer d’éliminer les gènes des tissus salivaires des chats dans un laboratoire

et assurez-vous que Fel d1 n’est plus fabriqué, dit Nicole Brackett, une

chercheur postdoctoral à l’entreprise. Elle a analysé la séquence d’ADN du

Les gènes Ch1 et Ch2 de 50 chats et prévoit d’en faire de même pour 200

chats supplémentaires, rétrécissant la meilleure région génétique à cibler en utilisant

CRISPR / Cas9.

Si

l’astuce génétique fonctionne, les chats modifiés manqueraient d’une partie ou de tous les gènes

nécessaire pour faire Fel d1. Étant donné que certains chats produisent naturellement très peu de Fel d1

sans effets néfastes sur la santé, la pensée est que la prévention des chats de faire

il est peu probable que la protéine leur nuise. Mais les scientifiques ne sauront avec certitude que

quelqu’un l’essaie. “C’est précisément la raison de faire l’expérience”, a déclaré Chapman.

dit.

Typiquement, la production d’un tel chat nécessiterait la suppression du gène d’un embryon, qui serait ensuite implanté dans une chatte et porté à terme. Mais Chapman ne veut pas se lancer dans l’élevage. Au lieu de cela, il espère finalement éditer les gènes des chats adultes, un peu comme les thérapies géniques actuellement développées pour les humains, qui utilisent un virus inoffensif pour fournir des outils d’édition de gènes. Des expériences récentes ont réussi à éditer les gènes de souris adultes et même de personnes drépanocytaires, par exemple (SN: 21/12/19 et 1/4/20, p. 28).

Si

un tel virus pourrait fournir un outil génétique qui édite les gènes de Fel d1 – peut-être

en faisant injecter par un vétérinaire dans les glandes salivaires du chat, ou comme topique

application pour atteindre les glandes sébacées de la peau – “ce serait

passionnant », dit Chapman.

Cependant, l’un des chercheurs qui s’efforce d’éliminer les allergies aux chats ne fera la queue pour aucune injection. Bachmann, d’HypoPet, dit que lui et son fils sont allergiques aux chats. Lorsqu’on lui a demandé s’il allait essayer l’un des nouveaux traitements contre les allergies, il a répondu non. “Je n’aime pas tellement les chats”, dit-il. “Je suis plus un chien.”