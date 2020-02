Avelina Lésper a démenti un travail de rupture d’une valeur de 20 mille dollars à Zona Maco

Le célèbre critique d’art Avelina Lésper a démenti avoir cassé l’oeuvre de l’artiste Gabriel Rico, l’après-midi de ce samedi; cependant des témoins qu’ils étaient Dans la 17e édition de Zona Maco, ils ont affirmé que cela avait endommagé “intentionnellement” la pièce de l’auteur..

L’œuvre «Astuce agile et sinistre (à conserver avec scandale et corruption»), en verre, laiton et “autres objets”, Il a été sélectionné pour la Biennale de Venise l’année dernière, avait une valeur de 20 mille dollars.

A propos, Avelina Lésper déclaré: “Je me suis enfui de l’endroit, car l’accident s’est produit lorsque le travail a consisté à apporter une canette de soda vide au travail. Je n’ai pas essayé de l’attaquer ou de la violer. En tant que critique, je portais une canette de soda vide, j’ai essayé de la mettre sur une des pierres, mais le travail a explosé, il s’est brisé, je ne pouvais même pas le supporter, j’ai gardé la canette dans ma main. » En outre, il a fait valoir que l’œuvre n’a pas été exposée sur le stand de la galerie OMR.

Selon les témoinsSoudain, ils ont observé du verre sur le sol et malgré l’agitation, Au début, ils pensaient que cela faisait partie d’une performance, mais ils ont réalisé qu’il n’en était pas ainsi de voir que Lesper a été escorté par des agents de sécurité au Centre Citibanamex.

Pour sa part, l’artiste Pavel Égüez, qui accompagnait le critique d’art, a déclaré que «le verre qui contenait les objets a explosé. Avelina ne l’a pas touchée, le verre trop mince en raison de sa faible structure a provoqué l’incident”

Le galeriste lui a dit qu’il devait le réparer, Lésper a répondu: «Pas de problème, donnez-moi tous les objets et dites-moi les mesures. Nous n’avons jamais parlé du prix et je devais le payer, jamais. » Avelina Lésper a proposé de vendre l’œuvre de Rico, comme ce fut le cas avec Marcel Duchamp, avec “Le grand verre”, qui s’est cassé lors de son transfert et il l’a déclaré terminé. Cependant, en entendant cela, le galeriste a répondu: “Au revoir, vous pouvez y aller, donnez-moi votre téléphone et ensuite je vous dis ce qui s’est passé.”

Pendant ce temps, le directeur du musée SoumayaAlfonso Miranda publié dans votre compte Twitter que l’artiste a tenté de fuir après l’incident.

Dans le même réseau social, divers utilisateurs qui étaient présents au moment de l’incident, comme G. Mtz-Zalce @grazalce: “Nous avons joué à Zona Maco. Avelina Lesper a cassé un morceau de Gabriel Rico, a voulu fuir, a déclaré insolvable et Il a demandé un appareil photo pour le prouver. Nous l’avons beaucoup vue“

Hugo Lacavex @HugoLacavex: “Maco Zone doit être reconnaissant avec la grande Avelina Lésper. Avoir les réflecteurs de cette façon, il est inestimable.

Le critique d’art et diffuseur Sergio Zurita a dirigé la visite de l’exposition des 220 galeries dans cette foire d’Amérique latine, où il a dit que “L’art est avant tout la création, pas la spéculation financière”.

Aussi, Lésper Il a estimé que l’exposition Zona Maco «est une excellente occasion de voir des œuvres de différentes parties du monde et plus que tout pour confronter lesquels de ces cas sont de simples processus de transaction commerciale et lesquels sont de l’art, afin d’avoir un argument. ”

En outre, il a expliqué que l’idée de faire une visite guidée est née parce que sur les réseaux sociaux les gens lui ont demandé s’il irait à cette exposition. À la fin de la tournée, il a estimé que “le résultat était très bon, ils sont allés à la foire et ont exprimé de nombreuses préoccupations, ils voulaient savoir où finissait l’art et où commençait la simple publicité. C’était un moment où je leur ai parlé et leur ai montré les différentes formes de création” .