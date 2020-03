Avertissement de croisière sur le coronavirus pour les Américains

Le Département d’État américain UU. a averti les Américains de ne pas faire de croisière alors que l’épidémie de coronavirus se poursuit jusqu’à présent EE. UU. Il a 554 cas confirmés de COVID-19 et 21 décès dus au virus “La propagation de COVID-19 de personne à personne se produit et les pays signalent à la fois des cas liés aux voyages et une propagation communautaire de la maladie”, a déclaré le CDC.

Le département d’Etat américain a averti dimanche les citoyens américains “qu’ils ne devraient pas voyager sur un bateau de croisière” car les cas du nouveau COVID-19 continuent de se répandre dans le monde, a déclaré USA Today.

“Les citoyens américains, en particulier les voyageurs ayant des problèmes de santé sous-jacents, ne devraient pas voyager en croisière”, a écrit le Département d’État dans son avertissement.

L’avertissement était accompagné d’un nouveau guide des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) qui comprend des conseils pour les personnes qui choisissent de voyager en croisière.

Jusqu’ici EE. UU. a 554 cas confirmés de coronavirus avec 21 décès.

“Comme beaucoup d’autres virus, COVID-19 semble se propager plus facilement parmi les personnes à bord des navires”, écrit le CDC.

De nouvelles directives du CDC incitent les voyageurs à éviter les longs voyages en avion «et surtout» les croisières – un changement radical de rhétorique https://t.co/jRBl1HkMc0

– POLITICO (@politico) 9 mars 2020

Le CDC rapporte que ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents devraient éviter les croisières ainsi que les longs voyages en avion et les endroits bondés.

Les conseils du CDC pour les personnes à bord d’un navire de croisière, que l’entité gouvernementale a dit “en particulier” devraient être évités, comprennent:

Évitez tout contact avec des personnes malades. Évitez de toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche avec des mains non lavées. Lavez-vous les mains fréquemment avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes ou en utilisant un désinfectant pour les mains à base d’alcool contenant 60% à 95% d’alcool. Si les mains sont visiblement sales, du savon et de l’eau doivent être utilisés. Il est particulièrement important de se laver les mains après être allé aux toilettes; avant de manger; et après avoir toussé, éternué ou mouché. Évitez de voyager si vous êtes malade. Si vous tombez malade avec de la fièvre, une nouvelle toux ou si vous constatez une aggravation ou des difficultés à respirer pendant votre croisière, restez dans votre cabine et prévenez immédiatement le centre médical à bord.

“La propagation de COVID-19 de personne à personne se produit et les pays signalent à la fois des cas liés aux voyages et une propagation communautaire de la maladie”, écrit le CDC. “Alors que l’épidémie de COVID-19 continue, il existe toujours un risque que les voyageurs et les équipages infectés montent à bord des croisières et continuent ainsi de propager le virus.”

Pour ceux qui ont fait une croisière au cours des deux dernières semaines, le CDC recommande de surveiller leur santé pendant 14 jours après leur retour aux États-Unis. UU., Restez à la maison si vous vous sentez malade et limitez vos interactions avec les autres jusqu’à ce moment, lavez-vous les mains constamment et prévenez immédiatement le médecin si vous sentez que vos symptômes s’aggravent.

MISE À JOUR: LES ÉTATS-UNIS Le Département d’État met en garde les États-Unis les citoyens de ne pas faire de croisières, ce qui pourrait porter un coup majeur à l’une des plus grandes industries du sud de la Floride. https://t.co/nxEfAxHPr0

– Miami Herald (@MiamiHerald) 8 mars 2020

Le CDC a souligné qu’il est d’une importance vitale d’appeler et d’expliquer les récents voyages que vous avez eus, ainsi que de détailler les symptômes dont vous souffrez avant de vous rendre aux urgences ou au cabinet du médecin.

Dans le monde, il y a plus de 110 000 cas confirmés de coronavirus.

Classé comme: avertissement de croisière coronavirus