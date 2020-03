Avions, trains et automobiles: que signifie un nettoyage en profondeur?

Le bateau de croisière Diamond Princess. Une église de Georgetown à Washington, D.C.Un restaurant latino-américain à Raleigh, Caroline du Nord. Un hôtel à Oklahoma City. Deux théâtres de Broadway à New York.

Tous ont annoncé qu’ils avaient subi un «nettoyage en profondeur» ces dernières semaines après avoir découvert qu’une personne infectée par le nouveau coronavirus était là.

Ils ne sont que la pointe d’une pile d’entreprises et de lieux de rassemblement des consommateurs qui disent qu’ils renforcent les protocoles de nettoyage.

Alors que le nettoyage pour le coronavirus n’est pas si différent de la désinfection pour d’autres virus, comme la grippe ou un rhume, les industries adaptent le nettoyage en fonction de ce qui a du sens pour eux. Les responsables de la santé publique suggèrent que les entreprises et les ménages peuvent utiliser quelques étapes communes: augmenter la fréquence des nettoyages, utiliser des produits désinfectants qui, selon les fonctionnaires fédéraux, sont efficaces, nettoyer les endroits «à contact élevé» et rendre le désinfectant pour les mains facilement disponible.

Mais il n’y a pas de protocole universel pour un «nettoyage en profondeur» pour éradiquer le coronavirus. Il est plus facile de le débarrasser des surfaces lisses que de le retirer du rembourrage ou de la moquette, par exemple. Et la clé pour éliminer la propagation du virus repose sur de bonnes pratiques d’hygiène.

“Aucun protocole de nettoyage n’est parfait”, a déclaré Benjamin Lopman, professeur agrégé d’épidémiologie à l’Université Emory à Atlanta. Mais en combinant le nettoyage avec d’autres initiatives de santé publique, telles que l’éloignement social, “agira de concert, espérons-le, pour réduire la transmission du coronavirus”, a-t-il ajouté.

Le nettoyage en profondeur n’est pas un concept scientifique et signifie probablement quelque chose de différent pour les entreprises individuelles ou les consommateurs. Les Centers for Disease Control and Prevention a publié des lignes directrices pour les établissements communautaires qui ont des personnes soupçonnées ou confirmées coronavirus, appelé COVID-19. Il recommande de désinfecter quotidiennement les surfaces «high-touch».

Mais toutes les formes de contrôle des infections ne sont pas identiques. Les désinfectants tuent les germes sur une surface. Le nettoyage peut éliminer – mais pas nécessairement tuer – les virus. La désinfection fait référence à la réduction du nombre d’agents infectieux à un niveau sûr en nettoyant ou désinfectant une zone.

L’Agence de protection de l’environnement a publié une liste de produits de nettoyage homologués qui agissent contre les germes plus résistants et sont censés être de bonnes options pour lutter contre le nouveau virus, a déclaré Karen Hoffmann, ancienne présidente de l’Association des professionnels de la lutte contre les infections et de l’épidémiologie.

“Ce virus est en fait très sensible à tous les agents de nettoyage et de désinfection courants, c’est donc la bonne nouvelle”, a déclaré Hoffmann.

Les entreprises et autres répondent de manière unique.

Delta Airlines utilise désormais des vaporisateurs pour pulvériser une brume de désinfectant sur les surfaces de la cabine de tous les vols transpacifiques arrivant aux États-Unis et des vols en provenance d’Italie atterrissant dans certains aéroports américains, indique son site Web. Il prévoit d’étendre la procédure aux vols transatlantiques en provenance de zones où des cas de COVID-19 ont été signalés.

American Airlines a déclaré que sur les vols internationaux, elle désinfecte les articles comme les verres et les couverts avant de les laver régulièrement. Et Southwest Airlines a déclaré qu’elle utilise désormais un désinfectant de qualité hospitalière dans tout l’avion pendant le nettoyage de nuit au lieu de son ancienne pratique de l’utiliser uniquement dans des zones sélectionnées comme les toilettes.

The Carnival Corp., qui gère Carnival Cruise Lines, Holland America Line, Princess Cruises et d’autres, a déclaré qu’elle suspendait ses croisières jusqu’au 9 avril. La société a déclaré qu’elle avait intensifié ses efforts pour nettoyer les navires, notamment en augmentant la température à laquelle la literie, les serviettes de table , les serviettes et les nappes sont lavées et utilisent des «applications électrostatiques à travers des machines spécialisées» pour des nettoyages en profondeur à effectuer la nuit.

Les écoles ferment leurs portes aux élèves et promettent également de nettoyer leurs installations pour empêcher la propagation de COVID-19.

Un porte-parole de l’American Hospital Association a déclaré que bien que le nettoyage fréquent soit standard, les hôpitaux accordent une attention particulière aux «surfaces à contact élevé telles que les téléphones dans la chambre, les appels TV / infirmière, les interrupteurs et cordons d’éclairage, les poignées, les tirettes des tiroirs, les rails de lit , tables de plateau et accessoires de salle de bain. “

Sound Transit, qui gère un service de transport public régional dans la région métropolitaine de Seattle-Tacoma, Washington, a augmenté le nombre de fois qu’il nettoie ses véhicules, a déclaré un porte-parole.

Bay Area Rapid Transit (BART), l’autorité ferroviaire et routière de la baie de San Francisco, installe des distributeurs de désinfectant pour les mains dans chacune de ses 48 stations, a déclaré le directeur général lors d’une récente réunion du conseil d’administration. Alors que six comtés de la région de la baie mettent en œuvre un ordre «abri en place» pour les trois prochaines semaines, BART dit qu’il prévoit de continuer le service régulier tout en augmentant la désinfection des trains et en permettant aux passagers de maintenir une distance sociale sur les quais et dans les voitures de train.

WMATA, l’autorité de transport en commun desservant la région de Washington, D.C., a intensifié le nettoyage et réduit le service de train dans le cadre de sa réponse à la pandémie.

Les gymnases et les cours d’entraînement – s’ils n’ont pas fermé – informent les membres qu’ils nettoient les poignées et les surfaces planes dans les espaces communs, déplacent l’équipement et les postes de travail pour créer plus d’espace parmi les clients et ajoutent du temps aux cours d’entraînement pour s’assurer que chaque pièce d’équipement qui est touché est essuyé après utilisation.

Même Lime, une société de location de scooters électriques, a envoyé un e-mail aux clients leur suggérant d’envisager de désinfecter les poignées des scooters avant de rouler. La société a également déclaré sur son site Web qu’elle avait augmenté le nombre de fois où elle nettoyait et désinfectait ses scooters.

Le nettoyage peut devoir être adapté à des surfaces spécifiques, a déclaré Lopman.

Le coronavirus semble vivre sur des surfaces pendant des heures, voire des jours, a indiqué le CDC sur son site Web. Pourtant, l’agence a déclaré qu’elle n’avait documenté aucun cas de COVID-19 d’une personne touchant une zone contaminée. Le virus semble se propager plus souvent d’une personne à l’autre par le biais de gouttelettes produites lorsque quelqu’un tousse ou éternue.

Les consommateurs devraient lire les instructions sur les produits de nettoyage pour savoir combien de temps il doit être en contact avec les germes pour fonctionner efficacement. Si ces instructions indiquent une plage de temps, “vous devez utiliser le temps de contact le plus long spécifié sur l’étiquette du produit”, a déclaré Komal Jain, directeur exécutif du Center for Biocide Chemistries de l’American Chemistry Council.

Si les produits de nettoyage traditionnels font défaut dans votre région, il existe d’autres moyens de prévenir la propagation des germes, a déclaré Hoffmann. Le peroxyde d’hydrogène peut être utilisé pour nettoyer les surfaces. Du savon et de l’eau, en utilisant de l’huile de coude, ou une machine à laver peuvent également éliminer les germes, a-t-elle déclaré.

Les articles peuvent également être emportés à l’extérieur et placés au soleil.

“Les virus n’aiment pas la lumière UV”, a-t-elle déclaré. “Ils n’aiment pas le soleil.”

Cette histoire a été initialement publiée par Kaiser Health News le 17 mars 2020. Lisez l’histoire originale ici.

