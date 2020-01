Avons-nous résolu le paradoxe de l’information sur le trou noir?

Les trous noirs, certains des objets les plus particuliers de l’univers, posent un paradoxe aux physiciens. Deux de nos meilleures théories nous donnent deux images différentes – et apparemment contradictoires – du fonctionnement de ces objets. De nombreux scientifiques, dont moi-même, ont essayé de concilier ces visions, non seulement pour comprendre les trous noirs eux-mêmes, mais aussi pour répondre à des questions plus profondes, telles que «Qu’est-ce que l’espace-temps?». Tandis que moi et d’autres chercheurs avons fait des progrès partiels au fil des ans, le problème a persisté. Au cours de la dernière année, cependant, j’ai développé un cadre qui, je crois, résout avec élégance le problème et nous donne un aperçu du mystère de la façon dont l’espace-temps émerge au niveau le plus fondamental.

Voici le problème: Du point de vue de la relativité générale, des trous noirs apparaissent si la densité de la matière devient trop grande et que la gravité effondre le matériau jusqu’à son point central. Lorsque cela se produit, la gravité est si forte dans cette région que rien, même la lumière, ne peut s’échapper. L’intérieur du trou noir ne peut donc pas être vu de l’extérieur, même en principe, et la frontière, appelée l’horizon des événements, agit comme une membrane à sens unique: rien ne peut aller de l’intérieur vers l’extérieur, mais il y a aucun problème pour y passer de l’extérieur vers l’intérieur.

Mais lorsque nous considérons l’effet de la mécanique quantique, la théorie régissant les particules élémentaires, nous obtenons une autre image. En 1974, Stephen Hawking a présenté un calcul qui l’a rendu célèbre. Il a découvert que, si l’on inclut les effets de la mécanique quantique, un trou noir rayonne en fait, bien que très lentement. En conséquence, il perd progressivement sa masse et finit par s’évaporer. Cette conclusion a été vérifiée par plusieurs méthodes maintenant, et sa validité de base ne fait aucun doute. La chose étrange, cependant, est que dans le calcul de Hawking, le rayonnement émis par un trou noir ne dépend pas de la façon dont l’objet a été créé. Cela signifie que deux trous noirs créés à partir d’états initiaux différents peuvent se retrouver avec le même rayonnement final.

Est-ce un problème? Oui, ça l’est. La physique moderne repose sur l’hypothèse que si nous avons une connaissance parfaite d’un système, nous pouvons alors prédire son avenir et inférer son passé en résolvant l’équation du mouvement. Le résultat de Hawking signifierait que ce principe de base est incorrect. Beaucoup d’entre nous pensaient que ce problème avait été résolu en 1997 lorsque Juan Maldacena a découvert une nouvelle façon de voir la situation, qui semblait prouver qu’aucune information n’était perdue.

Affaire classée? Pas assez. En 2012, Ahmed Almheiri et des collaborateurs de l’Université de Californie à Santa Barbara, ont présenté dans leur article influent un argument fort selon lequel si les informations sont préservées dans le processus d’émission de Hawking, alors elles sont incompatibles avec la «fluidité» de l’horizon – le notion qu’un objet peut traverser l’horizon des événements sans être affecté. Étant donné que l’option de perte d’informations est hors de question, ils ont fait valoir que l’horizon du trou noir n’est en fait pas une membrane à sens unique mais quelque chose comme un mur incassable, qu’ils ont appelé un pare-feu.

Cela a énormément dérouté les théoriciens. Autant ils n’aimaient pas la perte d’informations, ils détestaient aussi les pare-feu. Entre autres choses, l’idée du pare-feu implique que la relativité générale d’Einstein est complètement fausse, au moins à l’horizon d’un trou noir. En fait, cela est totalement contre-intuitif. Pour un grand trou noir, la gravité à l’horizon est en fait très faible car elle se situe loin du point central, où se trouve toute la matière. Une région proche de l’horizon ressemble donc à peu près à un espace vide, et pourtant l’argument du pare-feu dit que l’espace doit «s’arrêter» brusquement à l’emplacement de l’horizon.

L’idée maîtresse de mon nouveau travail est de réaliser qu’il existe plusieurs couches de descriptions d’un trou noir, et la préservation de l’information et la fluidité de l’horizon se réfèrent à des théories à différentes couches. À un niveau, nous pouvons décrire un trou noir vu de loin: le trou noir est formé par l’effondrement de la matière, qui finit par s’évaporer en laissant les quanta du rayonnement de Hawking dans l’espace. De ce point de vue, la perspicacité de Maldacena tient et il n’y a aucune perte d’information dans le processus. En effet, sur cette image, un objet tombant vers le trou noir n’entre jamais dans l’horizon, non pas à cause d’un pare-feu mais à cause du délai entre l’horloge de l’objet qui tombe et celle d’un observateur distant. L’objet semble être lentement «absorbé» dans l’horizon, et ses informations sont ensuite renvoyées dans l’espace sous la forme de corrélations subtiles entre les particules de rayonnement Hawking.

D’un autre côté, l’image de l’intérieur du trou noir émerge lorsque l’on regarde le système du point de vue de quelqu’un qui y tombe. Ici, nous devons «ignorer» les moindres détails du système qu’un observateur infaillible ne pouvait pas voir parce qu’il ou elle n’a qu’un temps fini jusqu’à ce qu’il atteigne le point singulier au centre du trou noir. Cela limite la quantité d’informations auxquelles ils peuvent accéder, même en principe. Le monde que l’observateur infaillible perçoit est donc celui à «gros grain». Et dans cette image, les informations n’ont pas besoin d’être conservées car nous avons déjà jeté des informations même pour arriver à cette perspective. C’est ainsi que l’existence de l’espace-temps intérieur peut être compatible avec la préservation de l’information: ce sont les propriétés des descriptions de la nature à différents niveaux!

Pour mieux comprendre ce concept, l’analogie suivante pourrait aider. Imaginez de l’eau dans un réservoir et envisagez une théorie décrivant les vagues à la surface. À un niveau fondamental, l’eau est constituée d’un tas de molécules d’eau, qui se déplacent, vibrent et entrent en collision les unes avec les autres. Avec une parfaite connaissance de leurs propriétés, nous pouvons les décrire de manière déterministe sans perte d’informations. Cette description serait complète et il ne serait même pas nécessaire d’introduire le concept de vagues. D’autre part, nous pourrions nous concentrer sur les vagues en négligeant les détails au niveau moléculaire et en décrivant l’eau comme un liquide. Les informations de niveau atomique, cependant, ne sont pas conservées dans cette description. Par exemple, une onde peut simplement «disparaître», bien que la vérité soit que le mouvement cohérent des molécules d’eau qui ont créé l’onde s’est transformé en un mouvement plus aléatoire de chaque molécule sans que rien ne disparaisse.

Ce cadre nous dit que l’image de l’espace-temps offerte par la relativité générale n’est pas aussi fondamentale que nous aurions pu le penser – c’est simplement une image qui émerge à un niveau supérieur dans les descriptions hiérarchiques de la nature, au moins concernant l’intérieur d’un trou noir . Des idées similaires ont été discutées plus tôt sous différentes formes, mais le nouveau cadre nous permet d’identifier explicitement les degrés de liberté microscopiques pertinents – en d’autres termes, les éléments constitutifs fondamentaux de la nature – participant à l’émergence de l’espace-temps, ce qui implique de manière surprenante des éléments auxquels nous pensons normalement être situé loin de la région d’intérêt.

Cette nouvelle façon de penser le paradoxe peut également être appliquée à une configuration récente conçue par Geoff Penington, Stephen H. Shenker, Douglas Stanford et Zhenbin Yang dans laquelle le scénario de Maldacena est appliqué plus rigoureusement mais dans des systèmes simplifiés. Cela nous permet d’identifier quelles caractéristiques d’un trou noir réaliste sont ou ne sont pas capturées par de telles analyses.

À partir de l’ère de Descartes et de Galilei, les révolutions de la physique ont souvent été associées à de nouvelles compréhensions du concept d’espace-temps, et il semble que nous soyons maintenant au milieu d’une autre révolution de ce type. Je soupçonne fortement que nous pourrons bientôt assister à l’émergence d’une nouvelle compréhension de la nature à un niveau qualitativement différent et plus profond.